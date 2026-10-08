"Разозлил всех": западный журналист поразился способностям Зеленского - 08.10.2026 Украина.ру
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"Разозлил всех": западный журналист поразился способностям Зеленского
"Разозлил всех": западный журналист поразился способностям Зеленского - 08.10.2026 Украина.ру
"Разозлил всех": западный журналист поразился способностям Зеленского
Владимир Зеленский в кратчайшие сроки успел поссориться сразу с несколькими союзниками Украины. Об этом 8 октября сообщил журналист и корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски
2026-10-08T19:42
2026-10-08T19:45
новости
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южная корея
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"Зеленскому удалось разозлить новое венгерское правительство, польских политиков всевозможных взглядов, а теперь ещё и Южную Корею. Довольно впечатляющее достижение", — написал он в соцсети X.Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, сообщил о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. После этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Киев в нарушении договорённостей и разглашении конфиденциальной информации. Он пообещал принять дополнительные меры, если Украина не принесёт извинения.Во вторник глава МИД республики Чо Тхэ Ель заявил, что получил соответствующие сообщения от киевских властей, однако они "не соответствуют тому уровню, которого ожидал Сеул".В четверг Южная Корея отозвала посла с Украины на фоне скандала из-за разглашения конфиденциальной информации по военнопленным. Подробнее в материале Виктории Титовой Беспрецедентный шаг. Южная Корея пошла на крайние меры из-за выходки ЗеленскогоБольше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октябряВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, южная корея, россия, владимир зеленский, the wall street journal, оон, мид, дональд трамп
Новости, Украина, Южная Корея, Россия, Владимир Зеленский, The Wall Street Journal, ООН, МИД, Дональд Трамп

"Разозлил всех": западный журналист поразился способностям Зеленского

19:42 08.10.2026 (обновлено: 19:45 08.10.2026)
 
© AP / Stefan Jeremiah
- РИА Новости, 1920, 08.10.2026
© AP / Stefan Jeremiah
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Владимир Зеленский в кратчайшие сроки успел поссориться сразу с несколькими союзниками Украины. Об этом 8 октября сообщил журналист и корреспондент The Wall Street Journal Боян Панчевски
"Зеленскому удалось разозлить новое венгерское правительство, польских политиков всевозможных взглядов, а теперь ещё и Южную Корею. Довольно впечатляющее достижение", — написал он в соцсети X.
Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, сообщил о передаче Сеулу двух военнопленных из КНДР. После этого президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен обвинил Киев в нарушении договорённостей и разглашении конфиденциальной информации. Он пообещал принять дополнительные меры, если Украина не принесёт извинения.
Во вторник глава МИД республики Чо Тхэ Ель заявил, что получил соответствующие сообщения от киевских властей, однако они "не соответствуют тому уровню, которого ожидал Сеул".
В четверг Южная Корея отозвала посла с Украины на фоне скандала из-за разглашения конфиденциальной информации по военнопленным.
Подробнее в материале Виктории Титовой Беспрецедентный шаг. Южная Корея пошла на крайние меры из-за выходки Зеленского
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Проигрывающий Зеленский обижается на Трампа, ВС РФ прорываются в Доброполье. Итоги 8 октября
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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