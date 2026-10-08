https://ukraina.ru/20261008/sest-soyuznikov-i-dominirovat-nad-rabami-rubio-ozvuchil-programmu-zapada-1083682038.html
Съесть союзников и доминировать над "рабами": Рубио озвучил программу Запада
Съесть союзников и доминировать над "рабами": Рубио озвучил программу Запада - 08.10.2026 Украина.ру
Съесть союзников и доминировать над "рабами": Рубио озвучил программу Запада
В ходе своего визита в Грецию Госсекретарь США Марко Рубио выступил на афинском Акрополе с программной речью. Некоторые уже определили речь Рубио как заявку на лидерство в MAGA и выдвижение кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.
2026-10-08T13:29
2026-10-08T13:29
2026-10-08T13:29
весь ищенко
запад
марко рубио
мнения
рональд рейган
россия
сша
черчилль
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/08/1083682315_375:305:2500:1500_1920x0_80_0_0_db5525b424754ff9741eac73372dbbce.jpg
Это, безусловно, верно, тем более что Рубио никогда и не скрывал своей конкуренции с вице-президентом Вэнсом за право наследования Трампу – в качестве лидера республиканцев.Но это далеко не всё. Речь Рубио можно было бы сравнить и с фултонской речью Черчилля. Он призвал Запад вновь сплотиться в борьбе за своё доминирование в мире, пугая альтернативой в виде "атрофии, рабства и упадка". Можно сколько угодно негодовать по поводу двухмерности западного взгляда на мир, но они так видят, они так живут – и они не будут меняться. Именно на основе такого представления – либо доминирование, либо рабство – Запад выстраивает свою политику. Своё "лидерство" они понимают не как сохранение баланса, не как поддержку слабых, не как торжество справедливости, а как силовое подавление всего, что мешает Западу перераспределять глобальный ресурс в свою пользу. Собственно, именно это – процветание Запада на основе собственного величия за счёт остального мира – Рубио и считает справедливым мироустройством, в этом цель доминирования. Это Рубио обозначает как достижение западного национализма.В отличие от Черчилля в Фултоне, также настаивавшего на отказе от политики сотрудничества с СССР и Китаем в пользу политики конфронтации, Рубио предлагает Западу мобилизоваться на основе идеологии уже не системного (по Черчиллю – "капитализм" эффективнее), а расового (по Рубио – западный человек прогрессивнее) противостояния с остальным миром. Именно поэтому концепция Рубио больше напоминает не концепцию Черчилля, а концепцию Рейгана.Рейган тоже пришёл к власти в момент острого системного кризиса Запада, когда доступные ресурсы были израсходованы и истощённый Запад не мог сделать очередного усилия для получения решающего геополитического преимущества перед не менее истощённым СССР. Более того, Запад проигрывал в моральном плане, так как советское общество казалось более консолидированным, перестройка с её идейными и национальными расколами и прочими проблемами началась позже. Рейгану было необходимо найти источник дополнительного ресурса, который позволил бы Западу продержаться в противостоянии с СССР дополнительное время – в расчёте на то, что Союз не выдержит напряжения первым.Тогда историческая случайность оказалась на стороне Рейгана. Он сумел найти источник дополнительного ресурса в виде "рейганомики" (использования особенностей американской финансовой системы для мобилизации финансового ресурса будущих поколений для решения текущих проблем) и практически дождался коллапса СССР, хоть незадолго до распада последнего передал президентский пост Джорджу Бушу-старшему, бывшему при нём вице-президентом.Сегодня вновь США и Запад – в состоянии системного кризиса. Вновь им необходим источник дополнительного ресурса, чтобы тянуть время, делая ставку на историческую случайность, которая позволит уйти от поражения, в последний момент превратив его в победу. Но у Рубио нет того, что было у Рейгана. У него нет финансового ресурса будущих поколений для использования на решение текущих проблем. Ресурс полностью использован Рейганом, а затем, вместо стабилизации, возвращения к нормальной экономике и восполнения заимствованного ресурса, которые предлагал Буш-старший, американцы проголосовали за продолжение банкета под лидерством банды Клинтонов, грабившей Америку в своё удовольствие под лозунгом "после нас хоть потоп" и пытавшейся в лице Хиллари Клинтон (в эпоху её госсекретарства и кандидатства в президенты) перенести внутриамериканские мафиозные методы решения политических проблем (предполагавшие физическое устранение неугодных) на внешнюю арену. Именно Хиллари обещала в случае своей победы на выборах немедленно перейти к ядерному шантажу России и Китая – с целью выдавливания из них политических и экономических уступок для сохранения американского лидерства.Вместо материального, хоть и заимствованного у будущего, ресурса рейганомики, Рубио предлагает Западу консолидацию вокруг идеологического ресурса. В принципе все, кто не может предложить своим сторонникам хлеб сегодня, предлагают "пушки вместо масла" – затягивание поясов ради "борьбы за светлое будущее".Рубио открыто принимает за основу совей позиции западный расистский национализм. В его интерпретации Запад является лидером потому, что имеет право быть лидером. От гитлеровской концепции "народа-господина" концепция Рубио отличается тем, что провозглашает "цивилизацию-господин". Сама дихотомия философии Рубио – либо мы господа, либо рабы, – отчётливо акцентированная в его речи, свидетельствует о том, как видит госсекретарь США и кандидат в лидеры всего коллективного Запада отношения с народами, не принадлежащими к западной цивилизации. Тех, кто окажется "недостоин" доминирования, ждёт "атрофия, рабство и упадок". "Учение Рубио" не предполагает альтернативы.Характерно место, избранное Рубио для декларирования своей программы. Афинский акрополь является не только древнейшим центром – колыбелью западной цивилизации, но ещё и символом лежащей в её основе афинской демократии, более двух с половиной тысячелетий назад построенной именно на концепции, сегодня принятой за основу Рубио: либо ты гегемон, либо раб.В целом устами Рубио республиканские ястребы, составлявшие наиболее богатую и политически активную часть MAGA, заявили свою позицию и выдвинули своего лидера. Время выбрано с учётом сложностей, ожидающих республиканцев в целом и трампистов в частности, на промежуточных выборах, до которых осталось меньше месяца. Республиканцы, как и MAGA, не могут позволить себе публичного раскола, поэтому Рубио явно рассчитывает, что заявленная им концепция не подвергнется острой критике сразу. В течение ближайшего месяца республиканцам будет не до того.А затем необходимо будет подвести итоги выборов, которые скорее всего будут для республиканцев неудачными – вопрос только в степени провала. Если прогнозы окажутся верными и республиканцы потеряют как минимум палату представителей, агрессивный курс Рубио, на фоне рассчитанных на рэднэков эклектичных заявлений Вэнса, сводящихся к лозунгу "Мы за мир и великую Америку", но не объясняющих, как это совместить, может оказаться востребованным не только правыми республиканцами, но и всей партией, и даже ястребиным крылом демократов (остатками "клинтоновской гвардии").Фактически команда Рубио его выступлением в Афинах обозначила курс на достижение на будущих президентских выборах 2028 года нового консервативного консенсуса – на основе агрессивной расисткой консолидации Запада.В таком формате недостаток ресурсов для реализации политики агрессивного выжидания, предполагающей сочетание экономических санкций, гонки вооружений, дипломатической и политической конфронтации коллективного Запада с Россией и Китаем, без ведения широкомасштабных боевых действий, должен быть преодолён за счёт каннибализации Америкой своих союзников по коллективному Западу. В качестве компенсации последним вновь пообещают преференции при дележе трофеев "после победы" над Россией и Китаем, как это уже было с Европой во время разрыва торгово-экономических отношений с Россией в 2022 году.С тех пор Европа серьёзно обнищала и не может более выполнять две функции сразу: сдерживать Россию и подпитывать США. Поэтому проект Рубио рассчитан уже не на евроатлантический, а на глобальный Запад, включающий тихоокеанских союзников. Существенным отличием проекта Рубио от проекта Рейгана является то, что последний предполагал сохранение и даже рост уровня жизни коллективного Запада, в то время как проект Рубио предполагает замедление проседания США за счёт ускоренного обнищания остального коллективного Запада.Эпигонской проект Рубио во всех отношения слабее оригинального проекта Рейгана. Поэтому он более агрессивный, более нетерпимый и откровенно расистский. Как показывает история Украины, такие проекты напрямую ведут к войне. Подобную опасность следует учитывать в том числе и потому, что на сегодня "проект Рубио" – единственный универсалистский проект, предлагающий сохранение западного имперского доминирования и учитывающий базовые внешнеполитические позиции как левых либералов, так и правых консерваторов. Ни те, ни другие не могут реализовать даже свои внутриполитические концепции без перераспределения ресурсов, обеспечиваемого глобальным доминированием. Времени до президентских выборов в США осталось всего два года, до начала президентской избирательной кампании – чуть больше года, так что шанс проекта Рубио стать идеологической основой избирательной кампании 2028 года очень велик.В свою очередь это значит, что России и её союзникам нужно готовиться к попытке консолидированного контрнаступления Запада на международной арене в 2029-30 годах, с возможным продлением до 2032 года. Такая попытка может быть предпринята, даже если президентом США станет не Рубио. Как сказано выше, предложенная им концепция консолидации Запада рассчитана на консенсус, а лидером расистского консенсуса может быть кто угодно.
https://ukraina.ru/20261008/rubio-zagovoril-o-riskakh-bolshoy-voyny-1083680760.html
https://ukraina.ru/20261007/tramp-proigryvaet-vybory-v-ssha-chto-eto-znachit-dlya-rossii-1083647034.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Ростислав Ищенко
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg
весь ищенко, запад, марко рубио, мнения, рональд рейган, россия, сша, черчилль
Съесть союзников и доминировать над "рабами": Рубио озвучил программу Запада
В ходе своего визита в Грецию Госсекретарь США Марко Рубио выступил на афинском Акрополе с программной речью. Некоторые уже определили речь Рубио как заявку на лидерство в MAGA и выдвижение кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.
Это, безусловно, верно, тем более что Рубио никогда и не скрывал своей конкуренции с вице-президентом Вэнсом за право наследования Трампу – в качестве лидера республиканцев.
Но это далеко не всё. Речь Рубио можно было бы сравнить и с фултонской речью Черчилля. Он призвал Запад вновь сплотиться в борьбе за своё доминирование в мире, пугая альтернативой в виде "атрофии, рабства и упадка". Можно сколько угодно негодовать по поводу двухмерности западного взгляда на мир, но они так видят, они так живут – и они не будут меняться. Именно на основе такого представления – либо доминирование, либо рабство – Запад выстраивает свою политику.
Своё "лидерство" они понимают не как сохранение баланса, не как поддержку слабых, не как торжество справедливости, а как силовое подавление всего, что мешает Западу перераспределять глобальный ресурс в свою пользу. Собственно, именно это – процветание Запада на основе собственного величия за счёт остального мира – Рубио и считает справедливым мироустройством, в этом цель доминирования. Это Рубио обозначает как достижение западного национализма.
В отличие от Черчилля в Фултоне, также настаивавшего на отказе от политики сотрудничества с СССР и Китаем в пользу политики конфронтации, Рубио предлагает Западу мобилизоваться на основе идеологии уже не системного (по Черчиллю – "капитализм" эффективнее), а расового (по Рубио – западный человек прогрессивнее) противостояния с остальным миром. Именно поэтому концепция Рубио больше напоминает не концепцию Черчилля, а концепцию Рейгана.
Рейган тоже пришёл к власти в момент острого системного кризиса Запада, когда доступные ресурсы были израсходованы и истощённый Запад не мог сделать очередного усилия для получения решающего геополитического преимущества перед не менее истощённым СССР. Более того, Запад проигрывал в моральном плане, так как советское общество казалось более консолидированным, перестройка с её идейными и национальными расколами и прочими проблемами началась позже.
Рейгану было необходимо найти источник дополнительного ресурса, который позволил бы Западу продержаться в противостоянии с СССР дополнительное время – в расчёте на то, что Союз не выдержит напряжения первым.
Тогда историческая случайность оказалась на стороне Рейгана. Он сумел найти источник дополнительного ресурса в виде "рейганомики" (использования особенностей американской финансовой системы для мобилизации финансового ресурса будущих поколений для решения текущих проблем) и практически дождался коллапса СССР, хоть незадолго до распада последнего передал президентский пост Джорджу Бушу-старшему, бывшему при нём вице-президентом.
Сегодня вновь США и Запад – в состоянии системного кризиса. Вновь им необходим источник дополнительного ресурса, чтобы тянуть время, делая ставку на историческую случайность, которая позволит уйти от поражения, в последний момент превратив его в победу. Но у Рубио нет того, что было у Рейгана. У него нет финансового ресурса будущих поколений для использования на решение текущих проблем.
Ресурс полностью использован Рейганом, а затем, вместо стабилизации, возвращения к нормальной экономике и восполнения заимствованного ресурса, которые предлагал Буш-старший, американцы проголосовали за продолжение банкета под лидерством банды Клинтонов, грабившей Америку в своё удовольствие под лозунгом "после нас хоть потоп" и пытавшейся в лице Хиллари Клинтон (в эпоху её госсекретарства и кандидатства в президенты) перенести внутриамериканские мафиозные методы решения политических проблем (предполагавшие физическое устранение неугодных) на внешнюю арену. Именно Хиллари обещала в случае своей победы на выборах немедленно перейти к ядерному шантажу России и Китая – с целью выдавливания из них политических и экономических уступок для сохранения американского лидерства.
Вместо материального, хоть и заимствованного у будущего, ресурса рейганомики, Рубио предлагает Западу консолидацию вокруг идеологического ресурса. В принципе все, кто не может предложить своим сторонникам хлеб сегодня, предлагают "пушки вместо масла" – затягивание поясов ради "борьбы за светлое будущее".
Рубио открыто принимает за основу совей позиции западный расистский национализм. В его интерпретации Запад является лидером потому, что имеет право быть лидером. От гитлеровской концепции "народа-господина" концепция Рубио отличается тем, что провозглашает "цивилизацию-господин".
Сама дихотомия философии Рубио – либо мы господа, либо рабы, – отчётливо акцентированная в его речи, свидетельствует о том, как видит госсекретарь США и кандидат в лидеры всего коллективного Запада отношения с народами, не принадлежащими к западной цивилизации. Тех, кто окажется "недостоин" доминирования, ждёт "атрофия, рабство и упадок". "Учение Рубио" не предполагает альтернативы.
Характерно место, избранное Рубио для декларирования своей программы. Афинский акрополь является не только древнейшим центром – колыбелью западной цивилизации, но ещё и символом лежащей в её основе афинской демократии, более двух с половиной тысячелетий назад построенной именно на концепции, сегодня принятой за основу Рубио: либо ты гегемон, либо раб.
В целом устами Рубио республиканские ястребы, составлявшие наиболее богатую и политически активную часть MAGA, заявили свою позицию и выдвинули своего лидера. Время выбрано с учётом сложностей, ожидающих республиканцев в целом и трампистов в частности, на промежуточных выборах, до которых осталось меньше месяца. Республиканцы, как и MAGA, не могут позволить себе публичного раскола, поэтому Рубио явно рассчитывает, что заявленная им концепция не подвергнется острой критике сразу. В течение ближайшего месяца республиканцам будет не до того.
А затем необходимо будет подвести итоги выборов, которые скорее всего будут для республиканцев неудачными – вопрос только в степени провала. Если прогнозы окажутся верными и республиканцы потеряют как минимум палату представителей, агрессивный курс Рубио, на фоне рассчитанных на рэднэков эклектичных заявлений Вэнса, сводящихся к лозунгу "Мы за мир и великую Америку", но не объясняющих, как это совместить, может оказаться востребованным не только правыми республиканцами, но и всей партией, и даже ястребиным крылом демократов (остатками "клинтоновской гвардии").
Фактически команда Рубио его выступлением в Афинах обозначила курс на достижение на будущих президентских выборах 2028 года нового консервативного консенсуса – на основе агрессивной расисткой консолидации Запада.
В таком формате недостаток ресурсов для реализации политики агрессивного выжидания, предполагающей сочетание экономических санкций, гонки вооружений, дипломатической и политической конфронтации коллективного Запада с Россией и Китаем, без ведения широкомасштабных боевых действий, должен быть преодолён за счёт каннибализации Америкой своих союзников по коллективному Западу. В качестве компенсации последним вновь пообещают преференции при дележе трофеев "после победы" над Россией и Китаем, как это уже было с Европой во время разрыва торгово-экономических отношений с Россией в 2022 году.
С тех пор Европа серьёзно обнищала и не может более выполнять две функции сразу: сдерживать Россию и подпитывать США. Поэтому проект Рубио рассчитан уже не на евроатлантический, а на глобальный Запад, включающий тихоокеанских союзников. Существенным отличием проекта Рубио от проекта Рейгана является то, что последний предполагал сохранение и даже рост уровня жизни коллективного Запада, в то время как проект Рубио предполагает замедление проседания США за счёт ускоренного обнищания остального коллективного Запада.
Эпигонской проект Рубио во всех отношения слабее оригинального проекта Рейгана. Поэтому он более агрессивный, более нетерпимый и откровенно расистский. Как показывает история Украины, такие проекты напрямую ведут к войне. Подобную опасность следует учитывать в том числе и потому, что на сегодня "проект Рубио" – единственный универсалистский проект, предлагающий сохранение западного имперского доминирования и учитывающий базовые внешнеполитические позиции как левых либералов, так и правых консерваторов.
Ни те, ни другие не могут реализовать даже свои внутриполитические концепции без перераспределения ресурсов, обеспечиваемого глобальным доминированием. Времени до президентских выборов в США осталось всего два года, до начала президентской избирательной кампании – чуть больше года, так что шанс проекта Рубио стать идеологической основой избирательной кампании 2028 года очень велик.
В свою очередь это значит, что России и её союзникам нужно готовиться к попытке консолидированного контрнаступления Запада на международной арене в 2029-30 годах, с возможным продлением до 2032 года. Такая попытка может быть предпринята, даже если президентом США станет не Рубио. Как сказано выше, предложенная им концепция консолидации Запада рассчитана на консенсус, а лидером расистского консенсуса может быть кто угодно.