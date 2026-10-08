https://ukraina.ru/20261008/sest-soyuznikov-i-dominirovat-nad-rabami-rubio-ozvuchil-programmu-zapada-1083682038.html

Съесть союзников и доминировать над "рабами": Рубио озвучил программу Запада

Съесть союзников и доминировать над "рабами": Рубио озвучил программу Запада - 08.10.2026 Украина.ру

Съесть союзников и доминировать над "рабами": Рубио озвучил программу Запада

В ходе своего визита в Грецию Госсекретарь США Марко Рубио выступил на афинском Акрополе с программной речью. Некоторые уже определили речь Рубио как заявку на лидерство в MAGA и выдвижение кандидатом от республиканцев на следующих президентских выборах.

2026-10-08T13:29

2026-10-08T13:29

2026-10-08T13:29

весь ищенко

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марко рубио

мнения

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сша

черчилль

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Это, безусловно, верно, тем более что Рубио никогда и не скрывал своей конкуренции с вице-президентом Вэнсом за право наследования Трампу – в качестве лидера республиканцев.Но это далеко не всё. Речь Рубио можно было бы сравнить и с фултонской речью Черчилля. Он призвал Запад вновь сплотиться в борьбе за своё доминирование в мире, пугая альтернативой в виде "атрофии, рабства и упадка". Можно сколько угодно негодовать по поводу двухмерности западного взгляда на мир, но они так видят, они так живут – и они не будут меняться. Именно на основе такого представления – либо доминирование, либо рабство – Запад выстраивает свою политику. Своё "лидерство" они понимают не как сохранение баланса, не как поддержку слабых, не как торжество справедливости, а как силовое подавление всего, что мешает Западу перераспределять глобальный ресурс в свою пользу. Собственно, именно это – процветание Запада на основе собственного величия за счёт остального мира – Рубио и считает справедливым мироустройством, в этом цель доминирования. Это Рубио обозначает как достижение западного национализма.В отличие от Черчилля в Фултоне, также настаивавшего на отказе от политики сотрудничества с СССР и Китаем в пользу политики конфронтации, Рубио предлагает Западу мобилизоваться на основе идеологии уже не системного (по Черчиллю – "капитализм" эффективнее), а расового (по Рубио – западный человек прогрессивнее) противостояния с остальным миром. Именно поэтому концепция Рубио больше напоминает не концепцию Черчилля, а концепцию Рейгана.Рейган тоже пришёл к власти в момент острого системного кризиса Запада, когда доступные ресурсы были израсходованы и истощённый Запад не мог сделать очередного усилия для получения решающего геополитического преимущества перед не менее истощённым СССР. Более того, Запад проигрывал в моральном плане, так как советское общество казалось более консолидированным, перестройка с её идейными и национальными расколами и прочими проблемами началась позже. Рейгану было необходимо найти источник дополнительного ресурса, который позволил бы Западу продержаться в противостоянии с СССР дополнительное время – в расчёте на то, что Союз не выдержит напряжения первым.Тогда историческая случайность оказалась на стороне Рейгана. Он сумел найти источник дополнительного ресурса в виде "рейганомики" (использования особенностей американской финансовой системы для мобилизации финансового ресурса будущих поколений для решения текущих проблем) и практически дождался коллапса СССР, хоть незадолго до распада последнего передал президентский пост Джорджу Бушу-старшему, бывшему при нём вице-президентом.Сегодня вновь США и Запад – в состоянии системного кризиса. Вновь им необходим источник дополнительного ресурса, чтобы тянуть время, делая ставку на историческую случайность, которая позволит уйти от поражения, в последний момент превратив его в победу. Но у Рубио нет того, что было у Рейгана. У него нет финансового ресурса будущих поколений для использования на решение текущих проблем. Ресурс полностью использован Рейганом, а затем, вместо стабилизации, возвращения к нормальной экономике и восполнения заимствованного ресурса, которые предлагал Буш-старший, американцы проголосовали за продолжение банкета под лидерством банды Клинтонов, грабившей Америку в своё удовольствие под лозунгом "после нас хоть потоп" и пытавшейся в лице Хиллари Клинтон (в эпоху её госсекретарства и кандидатства в президенты) перенести внутриамериканские мафиозные методы решения политических проблем (предполагавшие физическое устранение неугодных) на внешнюю арену. Именно Хиллари обещала в случае своей победы на выборах немедленно перейти к ядерному шантажу России и Китая – с целью выдавливания из них политических и экономических уступок для сохранения американского лидерства.Вместо материального, хоть и заимствованного у будущего, ресурса рейганомики, Рубио предлагает Западу консолидацию вокруг идеологического ресурса. В принципе все, кто не может предложить своим сторонникам хлеб сегодня, предлагают "пушки вместо масла" – затягивание поясов ради "борьбы за светлое будущее".Рубио открыто принимает за основу совей позиции западный расистский национализм. В его интерпретации Запад является лидером потому, что имеет право быть лидером. От гитлеровской концепции "народа-господина" концепция Рубио отличается тем, что провозглашает "цивилизацию-господин". Сама дихотомия философии Рубио – либо мы господа, либо рабы, – отчётливо акцентированная в его речи, свидетельствует о том, как видит госсекретарь США и кандидат в лидеры всего коллективного Запада отношения с народами, не принадлежащими к западной цивилизации. Тех, кто окажется "недостоин" доминирования, ждёт "атрофия, рабство и упадок". "Учение Рубио" не предполагает альтернативы.Характерно место, избранное Рубио для декларирования своей программы. Афинский акрополь является не только древнейшим центром – колыбелью западной цивилизации, но ещё и символом лежащей в её основе афинской демократии, более двух с половиной тысячелетий назад построенной именно на концепции, сегодня принятой за основу Рубио: либо ты гегемон, либо раб.В целом устами Рубио республиканские ястребы, составлявшие наиболее богатую и политически активную часть MAGA, заявили свою позицию и выдвинули своего лидера. Время выбрано с учётом сложностей, ожидающих республиканцев в целом и трампистов в частности, на промежуточных выборах, до которых осталось меньше месяца. Республиканцы, как и MAGA, не могут позволить себе публичного раскола, поэтому Рубио явно рассчитывает, что заявленная им концепция не подвергнется острой критике сразу. В течение ближайшего месяца республиканцам будет не до того.А затем необходимо будет подвести итоги выборов, которые скорее всего будут для республиканцев неудачными – вопрос только в степени провала. Если прогнозы окажутся верными и республиканцы потеряют как минимум палату представителей, агрессивный курс Рубио, на фоне рассчитанных на рэднэков эклектичных заявлений Вэнса, сводящихся к лозунгу "Мы за мир и великую Америку", но не объясняющих, как это совместить, может оказаться востребованным не только правыми республиканцами, но и всей партией, и даже ястребиным крылом демократов (остатками "клинтоновской гвардии").Фактически команда Рубио его выступлением в Афинах обозначила курс на достижение на будущих президентских выборах 2028 года нового консервативного консенсуса – на основе агрессивной расисткой консолидации Запада.В таком формате недостаток ресурсов для реализации политики агрессивного выжидания, предполагающей сочетание экономических санкций, гонки вооружений, дипломатической и политической конфронтации коллективного Запада с Россией и Китаем, без ведения широкомасштабных боевых действий, должен быть преодолён за счёт каннибализации Америкой своих союзников по коллективному Западу. В качестве компенсации последним вновь пообещают преференции при дележе трофеев "после победы" над Россией и Китаем, как это уже было с Европой во время разрыва торгово-экономических отношений с Россией в 2022 году.С тех пор Европа серьёзно обнищала и не может более выполнять две функции сразу: сдерживать Россию и подпитывать США. Поэтому проект Рубио рассчитан уже не на евроатлантический, а на глобальный Запад, включающий тихоокеанских союзников. Существенным отличием проекта Рубио от проекта Рейгана является то, что последний предполагал сохранение и даже рост уровня жизни коллективного Запада, в то время как проект Рубио предполагает замедление проседания США за счёт ускоренного обнищания остального коллективного Запада.Эпигонской проект Рубио во всех отношения слабее оригинального проекта Рейгана. Поэтому он более агрессивный, более нетерпимый и откровенно расистский. Как показывает история Украины, такие проекты напрямую ведут к войне. Подобную опасность следует учитывать в том числе и потому, что на сегодня "проект Рубио" – единственный универсалистский проект, предлагающий сохранение западного имперского доминирования и учитывающий базовые внешнеполитические позиции как левых либералов, так и правых консерваторов. Ни те, ни другие не могут реализовать даже свои внутриполитические концепции без перераспределения ресурсов, обеспечиваемого глобальным доминированием. Времени до президентских выборов в США осталось всего два года, до начала президентской избирательной кампании – чуть больше года, так что шанс проекта Рубио стать идеологической основой избирательной кампании 2028 года очень велик.В свою очередь это значит, что России и её союзникам нужно готовиться к попытке консолидированного контрнаступления Запада на международной арене в 2029-30 годах, с возможным продлением до 2032 года. Такая попытка может быть предпринята, даже если президентом США станет не Рубио. Как сказано выше, предложенная им концепция консолидации Запада рассчитана на консенсус, а лидером расистского консенсуса может быть кто угодно.

https://ukraina.ru/20261008/rubio-zagovoril-o-riskakh-bolshoy-voyny-1083680760.html

https://ukraina.ru/20261007/tramp-proigryvaet-vybory-v-ssha-chto-eto-znachit-dlya-rossii-1083647034.html

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весь ищенко, запад, марко рубио, мнения, рональд рейган, россия, сша, черчилль