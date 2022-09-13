https://ukraina.ru/20220913/1038668458.html

В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситета

В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситета - 13.09.2022 Украина.ру

В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситета

На ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершили покушение, ее пытались убить самодельным взрывным устройством в подъезде ее дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона

2022-09-13T07:44

2022-09-13T07:44

2022-09-13T07:44

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покушение

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При этом в результате взрыва погиб мужчина и еще одна женщина получила ранения.Татьяна Томилина ранее была директором Академического лицея при ХГУ. Еще до начала спецоперации ВС РФ на Украине Томилину уволили за пророссийские настроения, затем ее задерживали по подозрению в государственной измене. Ректором ХГУ Томилина стала после освобождения Херсонской области российскими войсками.

https://ukraina.ru/20220726/1036818742.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

херсон, новости, украина, россия, покушение