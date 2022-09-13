https://ukraina.ru/20220913/1038668458.html
В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситета
В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситета - 13.09.2022 Украина.ру
В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситета
На ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершили покушение, ее пытались убить самодельным взрывным устройством в подъезде ее дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона
2022-09-13T07:44
2022-09-13T07:44
2022-09-13T07:44
херсон
новости
украина
россия
покушение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036821834_0:0:1392:784_1920x0_80_0_0_1cdb879fda153890d2003fca0e9242e2.jpg
При этом в результате взрыва погиб мужчина и еще одна женщина получила ранения.Татьяна Томилина ранее была директором Академического лицея при ХГУ. Еще до начала спецоперации ВС РФ на Украине Томилину уволили за пророссийские настроения, затем ее задерживали по подозрению в государственной измене. Ректором ХГУ Томилина стала после освобождения Херсонской области российскими войсками.
https://ukraina.ru/20220726/1036818742.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/19/1036821834_33:0:1392:1019_1920x0_80_0_0_5040cc6883f324c39a891e60fa43b32f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
херсон, новости, украина, россия, покушение
Херсон, Новости, Украина, Россия, покушение
В Херсоне совершили покушение на ректора госуниверситета
На ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину совершили покушение, ее пытались убить самодельным взрывным устройством в подъезде ее дома, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации региона
"Совершено покушение. В подъезде дома сработало самодельное взрывное устройство. Татьяна Томилина получила легкие ранения", — уточнили там.
При этом в результате взрыва погиб мужчина и еще одна женщина получила ранения.
Татьяна Томилина ранее была директором Академического лицея при ХГУ. Еще до начала спецоперации ВС РФ на Украине Томилину уволили за пророссийские настроения, затем ее задерживали по подозрению в государственной измене.
Ректором ХГУ Томилина стала после освобождения Херсонской области российскими войсками.