https://ukraina.ru/20220913/1038666244.html

Что происходит на украинском фронте. Мнения экспертов России и Украины о последних событиях

Что происходит на украинском фронте. Мнения экспертов России и Украины о последних событиях - 13.09.2022 Украина.ру

Что происходит на украинском фронте. Мнения экспертов России и Украины о последних событиях

Украина.ру, 13.09.2022

2022-09-13T07:16

2022-09-13T07:16

2022-09-13T08:54

эксклюзив

украина

спецоперация

эксперты

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События последней недели обозначили начало нового этапа военных действий. Сводки с фронтов о победах и поражениях сами по себе стали мощным оружием, не менее эффективным, чем снаряды из огня и металла. Известные журналисты из России и Украины отрефлексировали на тему последних известий с фронтов.Журналист Диана Панченко:«"Вова — фартовый. Поцелованный Боженькой", — обронил год назад в частной беседе один из приближенных к Офису депутатов.За 30 лет к власти в Украине никогда не приходили настолько самоуверенные и отрешённые "господа", как "слуги народа".По иронии судьбы, выстроить жёсткую, авторитарную вертикаль, подмять под себя олигархов, местные элиты, СМИ, превратить Украину в страну абсолютной диктатуры удалось шоу-мену и актеру Зеленскому. Ни "коммерс" Порошенко, ни "прожженный" Янукович представить себе не могли, что можно так вызывающе и одновременно безнаказанно нарушать писанные и написанные правила, понятия и устои.Народу понравилось:"Выведите этого черта", "деолигархизация" и прочее закручивание гаек под соусом "борьбы с системой" приветствовались и поддерживались.Ещё больше понравилось "западным партнерам". Порошенко выполнял "хотелки" кураторов, но в крайнем случае мог сослаться на отсутствие голосов в парламенте, необходимость договариваться с большим бизнесом и т. д. И если Петру удалось пропетлять с рынком земли, то Зе сделал это легко и непринуждённо: "Забирайте".Зеленский и команда — ярчайший пример эффекта Даннинга — Крюгера в украинских реалиях. По-простому — дураку море по колено. Там, где умный сомневается, глупый идёт вперёд. И часто достигает результатов. Правда шкурных.Так и случилось.Когда в 2014 в Дебальцево образовался котел, Порошенко пошёл на переговоры и первые Минские соглашения.Зеленский, зная о "вторжении", зная что погибнут тысячи военных и мирных, не только не инициировал переговоры. А сделал все, чтоб катастрофа случилась. Саботировал "Минск", кричал о НАТО во всех интервью, потом вовсе решил заявить о необходимости вернуть ядерный статус.И вот на 7-м месяце боевых действий, накануне очень сложной зимы, президент Украины вновь заявляет, что на переговоры не пойдёт. Люди аплодируют — особенно на фоне последних событий в Харьковской области.Дефект восприятия объективной реальности случился не 24 февраля. Общество системно и упорно накачивали с 2014-го. Чувство самосохранения подменили гордыней. Любовь к Родине — ненавистью к соседу.Почему важно говорить о причинах того, что случилось 24 февраля?Потому что только осознавая прошлое, можно строить будущее. Не понимая причин начала конфликта, мы его не закончим.Окрыленным западными покровителями, "слугам народа" чуждо чувство меры. Чувство осознания возможного и невозможного у самого народа — успешно искоренили.И пока общество не протрезвеет, страна и люди продолжат падать в бездну."Фартовый" по мнению своей свиты Зеленский стал катастрофой для целого народа.Но какими бы отрешенными и "великими" не казались сейчас ребята в кедах и футболках цвета хаки... Как бы не бравировал вынянченный Западом Зеленский... "Систему", основы логики и мироздания не обмануть.Потому что гордыня — всегда путь к краху:в сказке "О рыбаке и рыбке" Александр Сергеевич когда-то написал пророчество для всех "Зеленских" и "Джонсонов":"На пороге сидит его старуха,А пред нею разбитое корыто"».Журналист Олег Ясинский:«В моменты опасных сюрпризов и наибольшего риска, наш главный враг — наши эмоции. Именно они заставляют нас действовать совершенно предсказуемо и легко вписываться в чужой холодный расчёт, который с развитием психологической науки всё более точен.В борьбе с более сильным врагом необходимо любой ценой избегать игры на его территории, по его правилам и в рамках его логики.В моменты, когда легко захлебнуться от праведного гнева, когда инстинкт самосохранения тонет в волнах адреналина, и сбившееся дыхание лишает наш мозг кислорода, выживает не сильнейший или и даже не самый умный. Выживает и побеждает тот, кто сохранит над собой контроль.Яркие огни экранов и мониторов притупили наше зрение. Вся наша культура и память о мире, которого больше нет, вместе с фантомными болями рисуют нам ностальгические картинки прекрасного вчерашнего далёко, идея возродить которое не более реалистична, чем воскрешение динозавров.Сегодня мы все — от пылающих степей Донбасса до амазонских джунглей и антарктических льдов — в совершенно другом мире, где горсть обезумевших от власти дикарей-технократов пытаются окончательно подчинить себе все его ресурсы, ценой уничтожения всех, кого посчитают лишними. Наивно называть это "войной России с Украиной" — не видеть и не понимать ничего. А использовать термин "цивилизованные страны" — это быть сообщником власти.К счастью, правящая миром система, уверенная, что уже полностью захватила наш мозг и контролирует наше сознание, ошибается в своём высокомерии. Маленького временного успеха ей, как киевской власти, достаточно чтобы потерять последний стыд и последнюю связь с реальностью. В этом её беспомощность и уязвимость.У человечества есть все шансы на победу. Более того, это его долг. Для этого необходимо разглядеть главную линию фронта этой войны: он проходит через наше сознание».Общественный деятель Татьяна Монтян:«Причины обрушения Харьковского фронта.Для понимания ситуации предлагаю вам подумать над такой задачкой. Линия фронта составляет около 1000 км. Помимо этого, еще граница Украины с РФ около 600 км и Белоруссией еще более 1000 км. Российская военная группировка составляет порядка 200 тыс. личного состава плюс 70—80 тысяч "мобиков" ЛДНР.То есть если все силы, задействованные силы РФ выстроить вдоль линии фронта, то получится по 200 человек на километр, а если еще учесть, что часть находится в резерве, и армия не только из пехоты состоит, то на километр фронта и 100 человек не получится. Да и остальную границу надо прикрывать. Учитывая все факторы, становится очевидно, почему ВСУ наткнувшись на плотную оборону под Херсоном довольно легко прорвали оборону под Харьковом, и почему российское командование решило от греха подальше отвести войска за реку, сократив линию фронта в Харьковской области на добрых пару сотен километров.В отличие от России, салорейховцы с первых же дней занялись полномасштабной мобилизацией и к концу мая подняли численность ВСУ с 300 тыс. до 1 млн человек. Львиную долю личного состава ВСУ составляет пехота. Та самая, которая сидит в окопах, и которую с такими усилиями выбивает российская артиллерия. В отличие от армии РФ, которая не воевала со второй чеченской, ВСУ провели через окопы на Донбассе до полумиллиона солдат, которые и встали под ружье в самое короткое время.Самой большой проблемой ВСУ было отсутствие оружия, особенно тяжелого и боеприпасов к нему. Но тут подсуетился коллективный Запад, и на Украину потекло рекой все, начиная от систем связи и заканчивая "Хаймарсами" с противокорабельными крылатыми ракетами. Кроме того, Запад увеличил масштабы учений и боевого слаживания новых подразделений ВСУ, обучая и вооружая сразу дивизии.Вот сейчас и накопилась критическая масса обученных, экипированных и хорошо вооруженных подразделений ВСУ, которые и пошли в атаку на Харьковском направлении, оставшемся практически голым из-за переброски основных сил для защиты Херсона. И так будет происходить раз за разом по той причине, что силы ВСУ мало того, что впятеро больше, так еще и переброска от Херсона к Харькову у них составляет 400 км и происходит менее чем за сутки, а у росармии, кроме меньшей численности, еще и транспортное плечо составляет более 1200 км, и переброска происходит не менее двух суток. Подчеркиваю, что прорыв под Харьковом делала не голая босая мобилизованная тусовка, а прошедшие в течение нескольких месяцев обучение боевое слаживание хорошо экипированные и вооруженные подразделения. России тоже лучше бы не пытаться мобилизовать миллион человек, чтобы бросить их в бой с "мосинками" и в железных касках времен ВОВ. Опыт показывает, что это не работает. Это тот случай, когда не грех взять пример с уважаемых западных партнеров, ибо победа любит подготовку.Так что ситуация была запрограммирована, и вопросы к российским генералам если и есть, то только лишь из разряда насколько четко и доходчиво они объясняли политическому руководству страны абсолютную невозможность победы в войне задействованными силами. Если докладывали и объясняли, то вопросов к военным быть не может, а если убеждали, что все хорошо, и мы тут всех уже скоро победим, — то вопросы есть».Журналист Марина Ахмедова:«В далеком уже 2014 году я слушала полкового священника на военной базе в Донецке, и думала, что 2022-й никогда не наступит. Священник обещал Третью мировую, войну России с НАТО, и вообще говорил субъективные странные страшные вещи. Например, что война нужна. Она, видите ли, меняет людей — духовно переформатирует. Он говорил, что не только силой побеждают в войне, но и правильным к ней отношением. Говорил, что война, если ее сейчас не остановить, пойдет дальше. Дальше и дальше. А ее в 2014-м никто не собирался останавливать. Я слушала его и не верила ему. Война пойдет дальше? Дойдет до Москвы? Я не просто отрицала то, чего боялась и чего не хотела, мне сложно было представить, будто эта локальная маленькая гражданская война может перелиться на Россию, на Европу, на половину "цивилизованного" мира.А теперь — 2022-й. И я слушаю салют в российском городе. Накануне здесь передали родителям несколько гробов, приехавших из Донбасса. Такой же салют, но, наверное, помпезней, в тот же день гремел в Москве и в Санкт-Петербурге. И сейчас в 22-м, куда пришли слова Балаклея или Оскол, о существовании которых мы не подозревали, моя память сделала петлю, и вернула меня к полковому священнику. Я сама как будто описала восьмилетний круг от той точки и до этой, и вернулась в 14-й, и сидела перед ним — уже понимая, о чем он говорит. Надо поменяться.Кто-то — пожалуй многие представители бизнеса и чиновники — живут в системе разрозненных элементов. Они хотят продолжить в скором времени ездить в Европу, но демонстрировать лояльность нашему президенту. Они произносят патриотические речи, но ждут, когда все рассосется, и они вернутся в прежнюю жизнь — с Европой и тем же уровнем потребления в ней. Но так уже не будет. И принять эту мысль — значит поменяться. Поменяться — значит победить. Ведь когда ты начинаешь верить в Победу и желать ее всей душой, ты начинаешь делать все для ее приближения. А когда ты ждешь, пока все само рассосется, ты стоишь возле котла, и скоро он рванет. Осознав, что как раньше уже не будет, поверив в Победу и подчинив этой мысли, этой вере все свои действия и устремления, общество укрепляет в себе хребет. У системы появляется общая линия. А общество с хребтом и систему с линией не так-то просто свалить. Да, прав был священник — не только силой побеждают в войне».

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эксклюзив, украина, спецоперация, эксперты