Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении - 12.09.2022 Украина.ру
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Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении
Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении - 12.09.2022 Украина.ру
Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении
Контрнаступление ВСУ на Харьковщине было необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому, это было условие западных лидеров, поэтому Киев не считал, какие там будут потери объяснил в интервью Украина.ру политолог и радиоведущий Армен Гаспарян
2022-09-12T04:45
2022-09-12T04:45
новости
харьковская область
армен гаспарян
потери всу
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Он рассказал, что Зеленскому поставили условия: экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свой последний визит в Киев и президент Франции Эммануэль Макрон. Условия заключались в том, что либо Украина показывает успех на фронте, либо военная и финансовая помощь прекращается.Гаспарян отметил, что в Европе растет недовольство из-за экономических проблем, поэтому, если у Украины не будет побед на фронте, местные избиратели зададут вопрос своим властям: "почему надо вот еще это все содержать, ради чего?".При этом он обратил внимание на происходящее в российском медиапространстве. По мнению политолога, совершенно недопустимо, что люди, не имеющие отношения к военной стратегии, постоянно критикуют ход спецоперации.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220909/1038540512.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, харьковская область, армен гаспарян, потери всу
Новости, Харьковская область, Армен Гаспарян, потери ВСУ

Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении

04:45 12.09.2022
 
© Владимир Трефиловисторик и писатель Армен Гаспарян
историк и писатель Армен Гаспарян
© Владимир Трефилов
Читать в
Контрнаступление ВСУ на Харьковщине было необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому, это было условие западных лидеров, поэтому Киев не считал, какие там будут потери объяснил в интервью Украина.ру политолог и радиоведущий Армен Гаспарян
Он рассказал, что Зеленскому поставили условия: экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свой последний визит в Киев и президент Франции Эммануэль Макрон. Условия заключались в том, что либо Украина показывает успех на фронте, либо военная и финансовая помощь прекращается.
Потери никого вообще не волнуют, ни одного человека на Украине. Надо будет – они там пятьдесят тысяч положат. Но нужен успех, нужна какая-то картинка, которую можно показать, которую можно будет потом распиарить. Собственно, ради этого все и делается.
Гаспарян отметил, что в Европе растет недовольство из-за экономических проблем, поэтому, если у Украины не будет побед на фронте, местные избиратели зададут вопрос своим властям: "почему надо вот еще это все содержать, ради чего?".
При этом он обратил внимание на происходящее в российском медиапространстве. По мнению политолога, совершенно недопустимо, что люди, не имеющие отношения к военной стратегии, постоянно критикуют ход спецоперации.
Полный текст интервью читайте здесь.
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
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НовостиХарьковская областьАрмен Гаспарянпотери ВСУ
 
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