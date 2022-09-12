https://ukraina.ru/20220912/1038624387.html

Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении

Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении - 12.09.2022 Украина.ру

Гаспарян рассказал, какой ценой ВСУ достигли успехов на Харьковском направлении

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине было необходимо президенту Украины Владимиру Зеленскому, это было условие западных лидеров, поэтому Киев не считал, какие там будут потери объяснил в интервью Украина.ру политолог и радиоведущий Армен Гаспарян

2022-09-12T04:45

2022-09-12T04:45

2022-09-12T04:45

новости

харьковская область

армен гаспарян

потери всу

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Он рассказал, что Зеленскому поставили условия: экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в свой последний визит в Киев и президент Франции Эммануэль Макрон. Условия заключались в том, что либо Украина показывает успех на фронте, либо военная и финансовая помощь прекращается.Гаспарян отметил, что в Европе растет недовольство из-за экономических проблем, поэтому, если у Украины не будет побед на фронте, местные избиратели зададут вопрос своим властям: "почему надо вот еще это все содержать, ради чего?".При этом он обратил внимание на происходящее в российском медиапространстве. По мнению политолога, совершенно недопустимо, что люди, не имеющие отношения к военной стратегии, постоянно критикуют ход спецоперации.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220909/1038540512.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, харьковская область, армен гаспарян, потери всу