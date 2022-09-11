https://ukraina.ru/20220911/1038619542.html

Армен Гаспарян об итогах недели: В Украине мы делаем одни и те же ошибки

Армен Гаспарян об итогах недели: В Украине мы делаем одни и те же ошибки - 11.09.2022 Украина.ру

Армен Гаспарян об итогах недели: В Украине мы делаем одни и те же ошибки

Молчание официальных лиц о ситуации на театре боевых действий приводит к тому, что люди начинают читать украинские источники. В условиях СВО в медиасфере... Украина.ру, 11.09.2022

2022-09-11T10:36

2022-09-11T10:36

2022-09-11T10:36

интервью

сво

армен гаспарян

украина

владимир зеленский

минобороны рф

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Молчание официальных лиц о ситуации на театре боевых действий приводит к тому, что люди начинают читать украинские источники. В условиях СВО в медиасфере необходимо навести порядок, считает политолог, публицист и радиоведущий Армен Гаспарян.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Армен, о ситуации на харьковском направлении. Можно ли считать это великой украинской перемогой? И неужели мы не знали, что под Балаклеей сконцентрированы украинские войска, а если знали, то почему получилось так, как получилось?– Второй вопрос - знаете, в таких случаях мой друг Алексей Анатольевич Мартынов говорит – "этот вопрос не по моей зарплате". Это не ко мне, это надо задавать специально назначенным людям эти вопросы.А что касается первого – да, это я могу объяснить. Зеленскому поставили условия. Собственно, их озвучил сначала Джонсон, в последний визит перед уходом, потом в телефонном разговоре повторил Макрон - что либо Украина покажет какой-то успех, хотя бы тактический, про стратегический уже даже никто не заикается, либо - снимут с довольствия. Потому, что денег выжирается немерено, недовольство в Европе из-за экономики растет, и с каждым днем будет все труднее объяснять, почему надо вот еще это все содержать, ради чего?Поэтому стянули всех, кого только могли - и ударили. Потери никого вообще не волнуют, ни одного человека на Украине. Надо будет – они там пятьдесят тысяч положат. Но нужен успех, нужна какая-то картинка, которую можно показать, которую можно будет потом распиарить. Собственно, ради этого все и делается.Конечно, совершенно недопустимо то, что происходит в медиапространстве. Эти бесконечные вопли мамкиных стратегов, каких-то кухарок, которые все размышляют про стратегию и тактику, как и что надо сделать. Я не знаю, что вы тогда все не в Генштабе, почему все в Телеграме сидите?Это Специальная военная операция, она не будет легкой прогулкой. Если кто-то для себя еще не уяснил, то вот вам, пожалуйста, очередное подтверждение этому.Терять-то нечего. Столтенберг еще раз, для самых тугих, для невменяемых, для тех, кого надо электричеством лечить, сказал, что если Украина закончит сопротивляться – ее не будет как государства. Если не будет государства – значит, они будут на скамье подсудимых. Они поэтому будут биться - люди типа Зеленского, Ермака и всех прочих.Конечно, огромные у нас есть проблемы, в том числе - с информационным сопровождением.Вообще, можно сделать, как это было во время контртеррористической операции на Кавказе. Тогда на Зубовском три раза в день проходили пресс-конференции, кого там только не было – ФСБ, МВД, МЧС, которые всем этим занимались.А пока получается просто странно - непонятно, на кого надо ориентироваться.– В чем сложность получается – нет никакой официальной информации. Наша сторона молчит...– От того, что мы молчим, начинают читать хуторские помойки, которые занимают откровенной психологической накачкой. Дальше начинается - все пропало, гипс снимают, клиент уезжает. Все это бурлит. Хотя на самом деле этот вопрос очень просто решается – брифингами.Просто они должны быть не раз в день, а несколько раз в день, и транслироваться они должны максимально полно.Понятно, что ВСУ выбьют оттуда, нет иллюзий на этот счет. Мы, как обычно, протелились почему-то, но сейчас, наверное, начнем это все - с тяжким звероподобным рвением - исправлять соответствующими результатами.Вопрос в другом. Вот это мирное население, которое теперь опять под "хутором". Сейчас опять будут политические репрессии, опять будут казни, как в Буче. Мы уже когда-то можем политически повзрослеть?– Вы сказали про Бучу. А не повторяют ли такой сценарий вэсэушники в Балаклее? Есть такая вероятность?– Есть, и очень большая. Потому, что мы делаем одни и те же ошибки. Это нельзя понять, почему так происходит. Причем они у нас - во всем, даже с точки зрения информационного пространства. Медиапространство надо контролировать в условиях СВО точно так же, как оно контролировалась в условиях контртеррористической операции на Северном Кавказе.Я же не прошу там ад устроить и всех несогласных расстреливать из брандспойтов. Нет! Просто надо порядок элементарный навести, этот механизм должен работать. Не может такого быть, что ты тыркаешь, условно, по каналам каким-то, и звучит диаметрально разная информация, и не понятно, кому надо верить.Ладно бы, я хуторские СМИ называл, это я все понимаю. Но вот ты включаешь наши ВГТРК, "Украина.ру", "РИА" - и нет полной картины. То есть, ты должен сам заморочиться, достать карту, расстелить ее, и тыкать ее флажочками, чтобы понять, что происходит.Зачастую наши СМИ противоречат друг другу, ну - это же дичь полная. Должен быть какой-то орган, который будет это все сводить воедино, и тогда будет попроще. Тогда не будет мамкиных стратегов со своими прогнозами, где и как надо идти в атаку. Тогда будет полная ясность в информации, а сейчас это - абсолютный трэш.Кстати, вот кампф идет с Шарием - и параллельно его же все цитируют. Ну ребята, вы как-то определитесь в своих предпочтениях – либо он у вас исчадие ада, и хуже него только Зеленский, либо он у вас является источником информации. Вы на него ссылаетесь - и вы там с ним пытаетесь полемизировать. Но вместе это не может быть никак, это странно выглядит.Я смотрю за этим адом, тут не то, что наркомовские сто грамм перед тем, как заходить в Телеграм, надо выпивать, а полкило, чтобы разобраться, что происходит. Дичь полная, уже все напутали, уже населенные пункты, которые были в Харьковской области - находятся в Луганской. То, что было в Херсонской, ушло в Запорожскую – великое броуновское движение.Я поймал себя на мысли - может быть, у меня карты неправильные какие-то…Это я, человек, который целый день сидит в эфире, рассказывает, объясняет. Представьте, домохозяйка обычная включает вот это вот – двадцать минут она посмотрит, она же с ума сойдет. Она скажет – не, я лучше пойду резать салат.Даже новость - "объявлена эвакуация". Одни пишут - "мы эвакуируем на территорию Луганской области". Параллельно пишут – "нет, это хутор вывозит своих куда-то там еще". В результате - кто что делает-то? Где вода, где дача, как-то можно определиться? А третьи орут, что вообще ничего не происходит.Так кому надо верить-то? Какой информации? И вот это во всем – два дня ада кромешного. Уже хочется крикнуть - "остановитесь, уймитесь хотя бы на несколько часов, дайте хотя бы понять, что там творится". Вот у нас есть 15 военкоров наших уважаемых... За последние два дня я увидел еще человек двести. Это хоть кто? Какие-то рыцари духа, хранители королевской печати – и все их цитируют. Вы хотя бы уточните, кто это?– Причем у этих пятнадцати тоже данные разнятся.– Естественно. Потому что они все на разных направлениях. Они тоже пытаются это все сопоставить, по мере своих сил. Почему и получается такая каша, в которой черт уже ногу сломит.Еще ситуация меняется в процессе – что-то кто-то вбрасывает, и начинается грызня. У одного написано это, у другого то. Поэтому и должен быть единый центр, куда это будет стекаться, и специально обученный человек раз в час, если такие все нервные стали – раз в час пусть это будет пятиминутка, он будет выходить и объяснять, что творится. Тогда будет проще.До тех пор, пока каждый в этот котел пытается плюнуть, там и получается такая мешанина. Тут еще есть один момент. Мы оперируем названиями населенных пунктов старыми. Хуторяне некоторые переименовали, поэтому зачастую речь идет об одном и том же месте, только с разными названиями. Это же полный трэш. Это просто невозможно, это бардак абсолютный в информационном пространстве. Причем, самое поразительное... Согласитесь, в годы Второй мировой войны - Левитан не мог выйти и сказать — "сейчас в Одессе в районе Адольф Гитлер плац идет бой".А у нас некоторые - тоже начинают пользоваться хуторскими названиями.У меня очень много вопросов, я надеюсь, не только у меня.– "Не приезжайте – вам здесь не рады"! – заявил министр иностранных дел Эстонии после того, как Прибалтика и Польша приняли решение ввести запрет на въезд россиян с шенгенскими визами. Велика ли потеря? Готовит ли Россия симметричный ответ?– Мне там не рады с 2013 года, с осени, девять лет. Если про Эстонию – то в Эстонии в ноябре я получил свое "не рады". В сентябре - в Латвии.Я не видел в жизни ни одного человека, который бы добровольно – не в командировку, не по бизнесу - поехал бы в Эстляндию. Это село откровенное, все, что можно там посмотреть – это Старый Таллинн, эту крепость.То же самое и в Риге – вы можете за полдня обойти все достопримечательности. Полдня, из которых вы какое-то время будете сидеть и слушать орган в Домском соборе. И эти одинокие музейчики – вы все это можете сделать за полдня. Что там делать?Что касается наших симметричных ответов – я считаю, что надо экономически задолбить. Они объявили "вам там не рады", а мы продолжаем им газ поставлять. С какого перепуга?– О том, где вам еще не рады. Вы являетесь также персоной нон-грата в Молдавии. И пока одни придумывают новые ограничения, другие пытаются их избежать, потому что срочно нужен российский дешевый газ. Молдавия приняла решение возобновить авиаперелеты с Россией, их прекратили сразу после начала российской СВО. Как нам к этому относиться?– Давайте мы с вами уточним – что есть дешевый газ сейчас, в нынешних условиях. Это что?– В нынешних - в любом случае дорого.– Пока был Додон, они покупали газ по 400 долларов, потом газ стал 780 за тысячу кубометров для Молдовы, но сейчас-то цена другая. И даже 780 – это огромная нагрузка на бюджет, потому что - денег нет, это самая несчастная страна Европы. Это данные Брюсселя, не мои, я только цитирую в данном случае.Поэтому, даже если — гипотетически - заключили договор, и Молдова будет получать со скидкой, пусть, например, за 1800 долларов. Не за 2200 по рыночной цене, или какая она там сейчас, а по 1800. Вы понимаете, что это непомерная нагрузка. В их представлении дешевый газ – это снова 400. Но этого не будет!Понятно, что Майя Санду обречена, но ее скинем не мы, а Запад. Чтобы сохранить свое влияние в Молдове – они ее скинут. Это потеря невеликая. Найдут следующих таких же, благо, там есть, из кого выбирать.Я понимаю, они (граждане Молдовы — Ред.) сейчас разочарованы, я их поддерживаю в этом негодовании. Я говорю о том, что вся оппозиция должна слиться вместе. Неважно, какие у них там взгляды. Сейчас надо им спасти республику от полного краха, потому что экономически она не переживет это.Они же никаких дотаций не получат в нынешних условиях, я надеюсь, это все понимают. Денег взять будет не откуда, не будет Молдовы, поэтому сейчас вся оппозиция должна объединиться.Но при этом должен прозвучать вопрос – если из года в год вы голоcуете не головой, а тазобедренным суставом, то, может быть, надо с себя тоже спрашивать?Я понимаю, сейчас все недовольны. Давайте я напомню, как они два года назад объединялись все против Додона. Что, не было этого? Было. Ах да, ну это понятно, это только путинские пропагандисты старые припоминают. Я это к чему говорю? До тех пор, пока это будет происходить – турбулентность политическая в Молдове никуда не денется. Санду скинут – придет Ванду, Ганду и прочие. Вот в этом проблема!– В этом году на освобожденных территориях и в Донбассе может появиться учебник по классическому правильному украинскому языку. Можете объяснить, зачем этот учебник нужен?– Я подбираю синонимы, чтобы не материться. Опять то же самое делаем. Мы это уже исполняли ровно сто лет назад. Лазарь Моисеевич Каганович и политика украинизации.Как раз сто лет назад. Придумывали нормы правильного украинского языка, чтобы ни в коем случае он не совпадал с русским. Если где-то совпадет, из любого другого языка – из суахили, из немецкого возьмем слова, только чтобы не совпало.И опять я услышал этот же креатив от депутата Госдумы. У меня вопрос – нельзя ли перед тем, как креативить, почитать историю. И понять, что, извините – это не главное, что сейчас там надо сделать. Не нормы украинского языка... Я не понимаю, что такое "правильный" или не "правильный", что вообще является мерилом правильности украинского языка? (Это язык) который во Львове, который суржик, который на Донбассе? Что является мерилом – не знаю.– Мои коллеги говорят, что вроде как правильный украинский язык – это полтавский.– Ключевое здесь – "вроде как". Вроде как полтавский, а нельзя без "вроде" сделать? Хорошо, мы, я так понимаю, сейчас разработаем нормы правильного украинского языка для жителей Донбасса, я ничего не путаю? Мы жителям Донбасса даем язык тех, кто их пришел убивать, это логично? Послушайте, может быть, сначала нормы правильного украинского языка, мы, например, в Херсоне введем, где попроще было бы, или в Запорожье?Мы все проклинаем этот эксперимент, который был сто лет назад, и теперь мы опять начинаем делать то же самое. Я понимаю, некоторым депутатам Государственной Думы читать лень, пригласите меня, я буду вслух читать. У меня есть книжка чудесная - "Лазарь Каганович на Украине. Апогей советской украинизации 1925-1928". Она тоненькая, за недельку чтения вслух осилим.Ну, невозможно все время так делать, изучите вопрос. Вы понимаете, в чем проблема – мы ржем над хутором, но сами мы делаем то же самое, причем с упоением, еще и гордимся этим.

https://ukraina.ru/20220411/1033732524.html

https://ukraina.ru/20220910/1038602711.html

https://ukraina.ru/20220909/1038528368.html

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Кристина Маркович

Кристина Маркович

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Маркович

интервью, сво, армен гаспарян, украина, владимир зеленский, минобороны рф