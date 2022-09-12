https://ukraina.ru/20220912/1038620679.html

"Оцепить колючей проволокой и оставить там": русофобия латвийского Сейма переходи все пределы - эксперт

"Оцепить колючей проволокой и оставить там": русофобия латвийского Сейма переходи все пределы - эксперт - 12.09.2022 Украина.ру

"Оцепить колючей проволокой и оставить там": русофобия латвийского Сейма переходи все пределы - эксперт

За высказывания, которые позволяют себе депутаты Латвийского Сейма, в Западной Европе бы посадили в тюрьму, объяснил политолог Александр Носович в интервью Украина.ру

2022-09-12T06:30

2022-09-12T06:30

2022-09-12T06:30

новости

русофобия

латвия

сейм

александр носович

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102662/14/1026621402_0:0:3048:1714_1920x0_80_0_0_2266bbf5a5284cff68d42f790c7b97ee.jpg

Русофобия в Прибалтике достигает немыслимых масштабов, рассказал Носович, приведя в пример ряд высказываний латышских и эстонских депутатов.Носович также привел в пример, что другой депутат Сейма предложил оцепить колючей проволокой людей, которые приходят к памятнику освободителям Риги и оставить жить там, в парке.Он уверен, за подобные высказывания в Западной Европе, такой как Франция или Германия, посадили бы в тюрьму, или, во всяком случае, навсегда бы выгнали из политики.Однако, в Литве даже комиссия Сейма по этике не делает никаких замечаний.Полный текст интервью читайте здесь.

https://ukraina.ru/20220824/1038042084.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, русофобия, латвия, сейм, александр носович