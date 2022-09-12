"Оцепить колючей проволокой и оставить там": русофобия латвийского Сейма переходи все пределы - эксперт - 12.09.2022 Украина.ру
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"Оцепить колючей проволокой и оставить там": русофобия латвийского Сейма переходи все пределы - эксперт
"Оцепить колючей проволокой и оставить там": русофобия латвийского Сейма переходи все пределы - эксперт - 12.09.2022 Украина.ру
"Оцепить колючей проволокой и оставить там": русофобия латвийского Сейма переходи все пределы - эксперт
За высказывания, которые позволяют себе депутаты Латвийского Сейма, в Западной Европе бы посадили в тюрьму, объяснил политолог Александр Носович в интервью Украина.ру
2022-09-12T06:30
2022-09-12T06:30
новости
русофобия
латвия
сейм
александр носович
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Русофобия в Прибалтике достигает немыслимых масштабов, рассказал Носович, приведя в пример ряд высказываний латышских и эстонских депутатов.Носович также привел в пример, что другой депутат Сейма предложил оцепить колючей проволокой людей, которые приходят к памятнику освободителям Риги и оставить жить там, в парке.Он уверен, за подобные высказывания в Западной Европе, такой как Франция или Германия, посадили бы в тюрьму, или, во всяком случае, навсегда бы выгнали из политики.Однако, в Литве даже комиссия Сейма по этике не делает никаких замечаний.Полный текст интервью читайте здесь.
https://ukraina.ru/20220824/1038042084.html
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новости, русофобия, латвия, сейм, александр носович
Новости, Русофобия, Латвия, сейм, Александр Носович

"Оцепить колючей проволокой и оставить там": русофобия латвийского Сейма переходи все пределы - эксперт

06:30 12.09.2022
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 12.09.2022
© РИА Новости . Оксана Джадан
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Читать в
За высказывания, которые позволяют себе депутаты Латвийского Сейма, в Западной Европе бы посадили в тюрьму, объяснил политолог Александр Носович в интервью Украина.ру
Русофобия в Прибалтике достигает немыслимых масштабов, рассказал Носович, приведя в пример ряд высказываний латышских и эстонских депутатов.
Ну, назвал латышский депутат русских в Латвии "вошью в шубе", которую нужно "выпарить и выдавить из нее русских". И что? И ничего, он как выступал, так и выступает.
Носович также привел в пример, что другой депутат Сейма предложил оцепить колючей проволокой людей, которые приходят к памятнику освободителям Риги и оставить жить там, в парке.
Он уверен, за подобные высказывания в Западной Европе, такой как Франция или Германия, посадили бы в тюрьму, или, во всяком случае, навсегда бы выгнали из политики.
Однако, в Литве даже комиссия Сейма по этике не делает никаких замечаний.
Полный текст интервью читайте здесь.
Внеочередные выборы в Рижскую думу
24 августа, 16:25
Президент Латвии: Русских надо просто изолировать Президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что часть русской общины Латвии нелояльна к государству, поэтому ее нужно изолировать. Об этом он заявил 24 августа в эфире в эфире Латвийского радио
 
НовостиРусофобияЛатвиясеймАлександр Носович
 
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