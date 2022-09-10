https://ukraina.ru/20220910/1038564063.html

Александр Носович: Прибалтика может дойти до этнических чисток, ситуация там очень напряженная

Александр Носович: Прибалтика может дойти до этнических чисток, ситуация там очень напряженная - 10.09.2022 Украина.ру

Александр Носович: Прибалтика может дойти до этнических чисток, ситуация там очень напряженная

Украина.ру, 10.09.2022

2022-09-10T11:34

2022-09-10T11:34

2022-09-10T11:34

интервью

александр носович

санкции

сво

трасс (лиз трасс)

магатэ

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Когда язык вражды становится нормой, это неоднократно доказывалось социологами, конфликтологами, историками конфликтов, то следующая стадия – это переход от слов к делу. Ситуация в странах Прибалтики очень напряженная в этом отношении, считает политолог, главный редактор аналитического портала RuBaltic Александр Носович.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Александр, начнем с заявления Эстонии о Балтике как внутреннем море НАТО. Чем подкреплена такая наглая риторика, и каким может быть ответ на подобные спекуляции?– Она подкреплена исключительно надеждой на то, что НАТО будет воевать за Прибалтику в том случае, если они когда-нибудь, все-таки, нарвутся на военный ответ России, ничего более. Та же самая Эстония – она, что касается ее собственной оборонительной стратегии, готовится к партизанской войне. На днях была об этом новость, они там собираются, в случае российского вторжения - уходить в леса, возрождать традиции "Лесных братьев".В Латвии и Литве, я вас уверяю, ситуация точно такая же. Там речь не идет о том, чтобы самим воевать с Россией, причем полноценно воевать, как государство с государством. Предполагается, что они все либо сбегут, либо уйдут в леса партизанить, будут дожидаться, когда к ним придут на подмогу союзники по НАТО. Ключевой вопрос – придут они или не придут. Руководители этих стран внушили себе, что придут, иначе быть не может. Поэтому они с Россией такие - довольно смелые.– Видимо, в связи с этим правительство Латвии примет решение о введении военной службы по контракту, собираются 50 тысяч, по-моему, регулярно набирать.– В Литве еще в 2015 году решили вернуться к всеобщей воинской повинности. Результат это вызвало довольно смешной. С этого времени из Литвы наметилась повальная эмиграция молодежи призывного возраста. Все в 2016-2017 годах недоуменно разводили руками, дескать, в чем дело вообще. Всегда у них считалось, что эмиграция из стран Прибалтики происходит в период экономического кризиса, когда там работы нет. В этот период люди повалили в Скандинавию и Западную Европу в условиях экономического роста, в условиях, когда страны Прибалтики отчитывались, что у них самый высокий рост среди всех стран Европейского Союза. А ларчик-то открывался довольно просто. Ввели воинскую повинность, и литовские парни просто не захотели служить. Они не увидели смысла того, чтобы служить за Литву. Одни не поверили этим байкам о том, что Россия скоро нападает, другие решили - а что я буду воевать за эту страну, если в Ирландии заправщик на автомойке зарабатывает больше, чем в Литве депутат Сейма, я и уеду в Ирландию. Ну, и они уезжали в Ирландию.А если Латвия теперь введет всеобщую воинскую повинность, то там общественные настроения точно такие же как в Литве, тут тоже будет повальная эмиграция.- Вопрос о русофобии. Художественный руководитель Русского театра в Таллине Филипп Лось – контракт с ним остановлен, остановлен вид на жительство. До чего доведет эстонский русофобский поток?– Не только эстонский, но и латвийский поток русофобии может довести, к сожалению, до этнических чисток русских в Прибалтике. Потому что там уже на уровне президента Латвии проскальзывают заявления о том, что нелояльное население, русских, которые симпатизируют России, нужно изолировать от общества.Как он это собирается сделать, президент Латвии не уточнил, но, судя по имеющимся примерам - в концлагеря русских собирать, или принудительно депортировать их в товарных вагонах в Россию. В общем, такие варианты напрашиваются.К сожалению, в условиях, когда язык ненависти по отношению к русским давно стал нормой, а когда это звучит с трибуны латвийского Сейма… И людей, которых в Западной Европе, во Франции, в Германии - за такое бы просто посадили, или во всяком случае, выдали бы волчий билет и навсегда выгнали из политики - в Прибалтике им даже комиссия Сейма по этике не делает никаких внушений.Ну, назвал латышский депутат русских в Латвии "вошью в шубе", которую нужно "выпарить и выдавить из нее русских". И что? И ничего, он как выступал, так и выступает. Другой депутат Сейма Латвии заявил, что тех людей, которые приходят к памятнику освободителям Риги, нужно запереть в том парке, куда они приходят, оцепить колючей проволокой и - пусть они там живут. Опять же, ничего за призыв помещать русских в концлагерь ему не было.Когда язык вражды становится нормой, это неоднократно доказывалось социологами, конфликтологами, историками конфликтов, то следующая стадия – это переход от слов к делу. Поэтому ситуация в Прибалтике на самом деле очень напряженная в этом отношении.– Лиз Трасс заняла пост премьер-министра Британии. К чему приведет избрание, которое поддерживает половина британцев, не больше?– Во внутренней политике, безусловно, приведет к нарастанию кризисных явлений, которые в Британии развиваются с момента референдума о выходе из Евросоюза, с момента "Брекзита", который резко расколол британское общество, активизировал сепаратизм в Северной Ирландии, в Шотландии, и даже - в чем-то - в Уэльсе.Во внешней политике это приведет к дискредитации Великобритании. А внешняя политика, которая при Джонсоне смахивала на шапито, она при Лизе Трасс в это шапито окончательно выродится. Потому что две трети британцев - по другим опросам, которые недавно публиковались - ждут от нее того, что она станет посмешищем в глазах всего мира.Она же неоднократно демонстрировала свои умственные способности, когда считала Ростовскую область территорией Украины, говорила, что никогда не признает прав России на этот регион, и т.д. Сейчас коллеги находят ее записи на английском более старые, где она совершенно потрясающие вещи выдает о сельском хозяйстве, путая кур с телятами. Она станет ходячим мемом, которым в свое время была Джейн Псаки.Это не значит, что Великобритания при Лизе Трасс перестает быть опасной для международных отношений. Ровно наоборот. Именно такие взбесившиеся политические системы с неадекватными лидерами, с неадекватными людьми у руля, они как раз являются наиболее опасными для международного сообщества, для международной стабильности.Именно Британия сейчас представляет самую большую угрозу на европейском континенте, и в особенности - на Украине. Не Соединенные Штаты Америки, которые делегировали этот конфликт с Россией европейским государствам, а именно Британия.Кто стоит за обстрелами Запорожской АЭС, кто дает Зеленскому санкцию на такие обстрелы? Американцы? Нет! Это дают санкцию британцы. Американцы наоборот, неожиданно для всех, даже и для меня, в том числе, выбрали компромиссную линию, более компромиссную, чем Евросоюз, чем Германия.Из всех наших западных оппонентов именно США, именно Госдепартамент заявил о том, что Запорожскую АЭС нужно выключить на период ведения боевых действий – отключить атомные реакторы. Фактически он признал сохранение атомной станции за Россией, не потребовал вывести оттуда российские войска. Германия к такому призывать не осмелилась.Сейчас главным ястребом в украинском вопросе, и главным, кто подталкивает обезумевшего Зеленского к новым безумствам, является Великобритания. Я боюсь, что приход Лиз Трасс эту ситуацию только усугубит, потому что она явно неумна и не вполне адекватна.– Насколько оправдана радость Прибалтики избранием Лиз Трасс, она будет или не будет поддерживать Литву, Латвию, Эстонию в их вечной битве с Москвой?– Она оправдана, и она реальна, потому что в Британии, в отличие от США, есть резон соваться в Восточную Европу. Ей есть дело до Польши, до стран Прибалтики, до региона Балтийского моря, не говоря уже об Украине, Молдавии и Причерноморье.После того, как Британия вышла из Евросоюза, для Лондона возник вопрос, а кто они вообще такие в мире? Младшие партнеры американцев, младшие участники блока AUKUS, созданного Байденом для борьбы с Китаем? Понятно, что для Британии, учитывая ее бэкграунд, в прошлом самой большой страны мира, империи, над которой не заходит солнце, владычицы морей и т.п. - этого недостаточно.Если Британии весь мир уже под себя не подобрать, то ей нужно хотя бы восстановить те позиции в Европе, которые ей давало членство в Евросоюзе, которые ей давало участие в европейских институтах, и те исключительные права, которые были у Великобритании в составе Европейского Союза, которых не было ни у кого - таких преференций, привилегий, таких исключений, как для британцев.Когда она самовыгналась из Европейского Союза, у нее все эти рычаги исчезли, теперь Германия с Францией делают все возможное, чтобы отплатить британцам по полной за этот "Брекзит" и показать всем остальным странам ЕС, что так делать не надо.В этих условиях возможность самоутвердиться у Британии - только активной деятельности в рамках НАТО. А что такое НАТО? Это организация, созданная для противодействия Москве. Изначально Советскому Союзу, а затем Российской Федерации. Соприкосновение НАТО и российской Спецоперации – это восточноевропейская буферная зона. Украина, Прибалтика, Польша, Молдавия, Кавказ – Грузия, прежде всего. Поэтому тут деструктивная политика британцев, особенно в Прибалтике, будет только нарастать.– Газопровод "Северный поток" приостановлен. Каких подводных камней можно ожидать от украинского транзита?– От него всегда ждут только одного, того, что он выйдет из строя. Этого ожидают уже 15 лет, это было до всяких военных действий, еще в те времена, когда никто даже в страшном сне не мог представить военных действий между Россией и Украиной. Еще при Кучме, еще когда Украина говорила о возможном вхождении в единое экономическое пространство с Россией, Белоруссией и Казахстаном.Все равно - уже тогда прорабатывались альтернативные маршруты поставок газа по дну Балтийского и Черного морей через Турцию. Уже было понятно, что газотранспортная система Украины обветшала, устарела, и что комплексно модернизировать ее, нормально отремонтировать в условиях украинского бардака - это невозможно.Газ оттуда исчезает потому, что он выветривается из этих обветшалых труб. Поэтому и России, и Европе нужна страховка. Тогда появились проекты "Северный поток", "Турецкий поток". Были еще проекты – "Южный поток" и т.д.Теперь, когда за те двадцать с лишним лет, что эти разговоры ведутся, по-прежнему, никакой модернизации ГТС не произошло, а вместо этого на территории, через которые ГТС проходит, ведутся боевые действия – эта система может выйти из строя в любой момент.Не обязательно в результате чьей-то сознательной диверсии - российской, как, разумеется, скажет украинская сторона. А просто в результате случайности. Потому, что по огромной территории вдоль линии российско-украинской границы, линии фронта, которую показывали на картах - если ее протянуть через территорию Европы, то она бы проходила аж до Лиссабона. По этой территории разрываются снаряды, происходят постоянные взрывы. Один из этих взрывов может реально задеть ГТС, и тогда газа в Европе станет еще меньше.Это объективная угроза, в этих условиях европейцам нужно срочно выходить на переговоры с Россией по запуску полноценному "Северного потока", для чего нужно снять санкции. И, самое главное – по запуску "Северного потока-2", потому что этот момент сейчас становится для Европы критичным.– В Европе рекордный рост цен на газ. К чему приведут протестные митинги? Стоит ли такой цены европейский снобизм?– Нет, не стоит, и простые европейцы начинают это осознавать даже раньше, чем я это прогнозировал. Я думал, что им придется пережить эту зиму в условиях энергодефицита, испить эту чашу до дна зимой. Но эти митинги за нейтралитет в европейских столицах начались гораздо раньше, чем я ожидал. Я уж не ожидал, что они на самом деле будут проходить под лозунгами нейтралитета в российско-украинском конфликте. И даже более того - под российскими флагами.Обратите внимание, как психует по этому поводу Киев. Глава МИД Украины вообще выставил себя на посмешище, когда призвал европейские столицы запрещать эти митинги, срывать силами полиции российские флаги, и пр. Понятна причина невроза. В феврале европейцы выходили на менее многочисленные митинги, но тоже массовые, под украинскими флагами. Никому бы тогда не могло прийти в голову, что где-нибудь в Европе, за исключением разве что Сербии, может состояться митинг под российскими флагами, что он будет массовый, и даже более массовый, чем проукраинский.В современных международных отношениях все меняется очень стремительно, так быстро, что мало кто способен прогнозировать сроки. В этом отличие новой Холодной войны, как ее называют, от классической Холодной войны, которая была между Россией и США. Это блоковое противостояние имело перспективу на десятилетия вперед. Десятилетия оно длилось, ничего не менялось, были позиционные бои на всех фронтах всевозможных, фронтах противостояния между Восточным и Западным блоками, и фактически уже стало рутиной.Сейчас все с ностальгией вспоминают о том периоде, о Холодной войне, о времени такого полного штиля в международных отношениях – без кризисов, начиная с конца шестидесятых годов, после Карибского, Берлинского кризисов. Там же полный штиль, без каких-то массовых войн и т.п. Сейчас у нас хоть и говорят "новая Холодная война", но это - принципиально другая ситуация. Сейчас все меняется мгновенно. И я не исключаю, что те санкции, которые вводились навсегда, про которые все российские эксперты, российские официальные лица были готовы считать, что эти санкции введены против России навсегда, что они в какой-то момент начнут так же стремительно отменяться, как они вводились.– О ситуации на Запорожской АЭС. Каким может быть результат визита делегации МАГАТЭ?– Он может быть только в информационно-политической плоскости. Это событие пропагандистского характера, на которое Киев и его западные партнеры возлагали надежду, что этот визит закрепит Россию в качестве "виноватой" в этой ситуации, и что миссия МАГАТЭ по итогам этой поездки призовет вернуть атомную станцию под контроль Украины. Однако мы таких заявлений по итогам визита не наблюдаем. И вообще, эксперты МАГАТЭ стараются оставаться именно энергоэкспертами – экспертами по ядерной безопасности, а не политическими экспертами.– Тем не менее, обстрелы ЗАЭС продолжаются.– Обстрелы продолжаются, но главный итог даже не заявлений, а молчания миссии МАГАТЭ - состоит в косвенном признании того, что Россия в этой ситуации обеспечивает ядерную безопасность в Европе, и что эта безопасность сейчас зависит от России, в силах которой и обуздать Украину, и защитить Запорожскую АЭС от украинских обстрелов.

https://ukraina.ru/20220622/1034207308.html

https://ukraina.ru/20220824/1038042084.html

https://ukraina.ru/20220907/1038501556.html

https://ukraina.ru/20220904/1038426797.html

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2022

Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, александр носович, санкции, сво, трасс (лиз трасс), магатэ