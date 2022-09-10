https://ukraina.ru/20220910/1038609737.html

"За три дня вопросы с Балаклей не решат": Алехин о том, что сейчас происходит на Харьковском направлении

"За три дня вопросы с Балаклей не решат": Алехин о том, что сейчас происходит на Харьковском направлении - 10.09.2022 Украина.ру

"За три дня вопросы с Балаклей не решат": Алехин о том, что сейчас происходит на Харьковском направлении

На Харьковском направлении много танков польского производства, а также ВСУ перекинули туда силы из Киева и с южного направления, поэтому войскам РФ нужно нарастить усилия и добавить резервы, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-10T10:49

2022-09-10T10:49

2022-09-10T10:49

харьковская область

новости

геннадий алехин

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/19/1038111257_0:0:3193:1796_1920x0_80_0_0_496ed3ed69e8e7b34576d86474ba6b0d.jpg.webp

На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.По его словам, ВС РФ уже перебросили в этот район дополнительные силы и средства, но за "три дня вопросы с Балаклей решены не будут", если РФ нарастит усилия и добавит резервы, то тогда они будут иметь паритет с ВСУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220909/1038600680.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

харьковская область, новости, геннадий алехин, всу