"За три дня вопросы с Балаклей не решат": Алехин о том, что сейчас происходит на Харьковском направлении
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
На Харьковском направлении много танков польского производства, а также ВСУ перекинули туда силы из Киева и с южного направления, поэтому войскам РФ нужно нарастить усилия и добавить резервы, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.
На некоторых участках фронта у Украины было преимущество в живой силе. Они бросили туда все, что можно, включая силы из Киева и с южного направления, а также подготовленные в течение нескольких месяцев подразделения с натовской техникой и вооружением, которых учили в Польше и Великобритании. На этом направлении было много танков польского производства.
По его словам, ВС РФ уже перебросили в этот район дополнительные силы и средства, но за "три дня вопросы с Балаклей решены не будут", если РФ нарастит усилия и добавит резервы, то тогда они будут иметь паритет с ВСУ.
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