"За три дня вопросы с Балаклей не решат": Алехин о том, что сейчас происходит на Харьковском направлении - 10.09.2022 Украина.ру
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"За три дня вопросы с Балаклей не решат": Алехин о том, что сейчас происходит на Харьковском направлении
"За три дня вопросы с Балаклей не решат": Алехин о том, что сейчас происходит на Харьковском направлении - 10.09.2022 Украина.ру
"За три дня вопросы с Балаклей не решат": Алехин о том, что сейчас происходит на Харьковском направлении
На Харьковском направлении много танков польского производства, а также ВСУ перекинули туда силы из Киева и с южного направления, поэтому войскам РФ нужно нарастить усилия и добавить резервы, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-10T10:49
2022-09-10T10:49
харьковская область
новости
геннадий алехин
всу
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На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.По его словам, ВС РФ уже перебросили в этот район дополнительные силы и средства, но за "три дня вопросы с Балаклей решены не будут", если РФ нарастит усилия и добавит резервы, то тогда они будут иметь паритет с ВСУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
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харьковская область, новости, геннадий алехин, всу
Харьковская область, Новости, Геннадий Алехин, ВСУ

"За три дня вопросы с Балаклей не решат": Алехин о том, что сейчас происходит на Харьковском направлении

10:49 10.09.2022
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации
Работа ремонтно-восстановительного полка ВС РФ в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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На Харьковском направлении много танков польского производства, а также ВСУ перекинули туда силы из Киева и с южного направления, поэтому войскам РФ нужно нарастить усилия и добавить резервы, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
На Харьковском направлении идут интенсивные бои с украинскими войсками, которые 7 сентября перешли в контрнаступление.
На некоторых участках фронта у Украины было преимущество в живой силе. Они бросили туда все, что можно, включая силы из Киева и с южного направления, а также подготовленные в течение нескольких месяцев подразделения с натовской техникой и вооружением, которых учили в Польше и Великобритании. На этом направлении было много танков польского производства.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его словам, ВС РФ уже перебросили в этот район дополнительные силы и средства, но за "три дня вопросы с Балаклей решены не будут", если РФ нарастит усилия и добавит резервы, то тогда они будут иметь паритет с ВСУ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Бойцы ВС РФ на линии соприкосновения в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
Вчера, 19:00
Бои в пригородах Балаклеи, Украина нацелилась на Купянск. Итоги 9 сентябряРоссийские военные пытаются выбить ВСУ из пригородов Балаклеи. Украинские диверсанты в Купянске. Минобороны РФ перебрасывают технику в Харьковскую область. В Москве думают над введением виз с Украиной
 
Харьковская областьНовостиГеннадий АлехинВСУ
 
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