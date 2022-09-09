https://ukraina.ru/20220909/1038590793.html

Геннадий Алехин: ВСУ либо возьмут изюмскую группировку России в клещи, либо сами попадут в огневой мешок

Геннадий Алехин: ВСУ либо возьмут изюмскую группировку России в клещи, либо сами попадут в огневой мешок - 09.09.2022 Украина.ру

Геннадий Алехин: ВСУ либо возьмут изюмскую группировку России в клещи, либо сами попадут в огневой мешок

ВС РФ уже перебросили под Изюм дополнительные силы и средства. Образовался мощный огневой кулак. Понятно, что даже за три дня вопросы с Балаклей решены не... Украина.ру, 09.09.2022

2022-09-09T13:51

2022-09-09T13:51

2022-09-09T14:13

интервью

всу

россия

харьков

донбасс

изюм

балаклея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0d/1036281924_199:9:941:426_1920x0_80_0_0_182bee505b804b508a77ba165601aa88.jpg.webp

ВС РФ уже перебросили под Изюм дополнительные силы и средства. Образовался мощный огневой кулак. Понятно, что даже за три дня вопросы с Балаклей решены не будут. Но если мы нарастим усилия и добавим резервы, мы будем иметь паритет с ВСУ, считает родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий АлехинОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Геннадий Тимофеевич, вас в телеграм-каналах вас раскритиковали за интервью под заголовком "Даже в потере Балаклеи трагедии не будет", а вы сказали, что ваши слава вырвали из контекста. Что вы тогда думали по поводу боев там и как оцениваете обстановку теперь?- Журналисты "Политнавигатора" вырвали из контекста мои слова. Нужно внимательно читать текст. Я имел в виду, что всеми силами и медийными ресурсами украинская власть пытается показать, что взятие Балаклеи будет означать большую "перемогу". Ситуация там сложная, так что журналисты поторопились, исказив мои слова. Но я на них не обижаюсь. Дело не в этом.Дело в том, что тактические успехи Украины на некоторых участках фронта по линии Балаклея-Купянск-Изюм сопровождались невиданным информационным размахом. Киевский режим хотел представить участникам заседания на базе "Раммштайн" свои очередные успехи.Ход боевых действий в зоне СВО естественно вскрывает какие-то проблемы. На любой войне случаются и победы, и поражения. Но побеждает всегда тот, кто вовремя признает свои ошибки, делает из них выводы, исправляет их и делает из них соответствующие выводы. Понятно, что со стороны нашего командования на этом направлении были допущены ошибки. Но говорить о том, что "все пропало, мы потеряли инициативу, мы проиграли", было бы несправедливо хотя бы с военной точки зрения.Да, ВСУ действительно удалось перехитрить нас. Учитывая, что у них был создан мощный кулак, они могли двигаться в разных направлениях. Они действовали нестандартно и ударили с помощью легкобронированной бронетехники по двум направлениям, не только в Балаклее, но и в 20-30 км от нее в районе Шевченково, где образовалась "тонкая кишка" или плацдарм. Тут ситуация двоякая. Либо противник возьмут нашу изюмскую группировку в клещи, либо сам угодит в огневой мешок, как это было на херсонском направлении, когда мы их перемололи.На некоторых участках фронта у Украины было преимущество в живой силе. Они бросили туда все, что можно, включая силы из Киева и с южного направления, а также подготовленные в течение нескольких месяцев подразделения с натовской техникой и вооружением, которых учили в Польше и Великобритании. На этом направлении было много танков польского производства.Самое главное в этом вопросе – наличие сил и средств. По моей информации, ВС РФ уже перебросили в этот район дополнительные силы и средства. Образовался мощный огневой кулак. Понятно, что даже за три дня вопросы с Балаклей решены не будут. Но если мы нарастим усилия и добавим резервы, мы будем иметь паритет с ВСУ.- Почему в штабах не обратили внимание на многочисленные сообщения военкоров с мест, что противник концентрирует силы на всем изюмско-балаклейском направлении?- И в Генштабе, и в штабах группировок войск прекрасно знали, что ВСУ подтягивают резервы, концентрируют войска и собираются наступать не только под Херсоном, но и под Харьковом. Но они не совсем учли, на каком именно направлении будет наступление. Они создали плацдарм под Андреевкой и могли наступать и в сторону Балаклеи, и прямо идти на Славянск, и принять еще какое-то решение. Я не скажу, что мы их проморгали, но украинцы ударили в том направлении, где мы, может быть, и ожидали их, но у нас не было столько сил и средств, которые могли бы принять удар на себя.В Балаклее на передней линии огня оказались два отряда СОБРа. Они должны выполнять функции второго эшелона по зачистке. А на первой линии должны были находиться мотострелковые и танковые подразделения.Короче говоря, наших сил и средств оказалось недостаточно, а резервы опоздали. Если на юге резервы подошли через три часа после удара, то сейчас резервы подошли позднее.- А за счет чего Самарскому и Башкирскому СОБРу удалось так долго оказывать сопротивление?- Ребята проявили настоящий русский характер. С ними была связь. Они сказали, что сдаваться не будут. Это настоящие бойцы и настоящие герои нашего времени. Я не знаю, что там конкретно произошло. Но судя по тому, как им удавалось удерживать участок обороны в одном из районов Балаклеи, им нужно в ноги поклониться.- На этом направлении противник применяет тактику Второй мировой войны, когда, не считаясь с потерями, он посылает вперед большое количество бронетехники, за которой движется пехота. Как мы сможем бороться с этой тактикой?- Противник применяет классические схемы, которые использовались не только во время Великой Отечественной войны. Этому обучают и курсантов, и офицеров, и слушателей военной академии. Это советская школа военного искусства, которая ни в чем не уступала немецкой.Я уже говорил, что умелое и грамотное применение "охватов" и "прорывов" вполне реально на некоторых участках фронта. ВСУ эту тактику применила. На некоторых участках они прорвались на 20-30 км. Другое дело, как они будут выходить и наращивать силы для обороны или дальнейшего наступления. Но я думаю, что наше командование эти моменты учитывает. В ближайшее время мы станем свидетелями новых интересных событий на харьковском направлении.- Наши силы взяли позицию "Большой Муравейник", возвышавшаяся над взлётной полосой донецкого аэропорта. Это важнейшая позиция врага, с которой на протяжении восьми лет велись обстрелы Донецка. В какой степени этот успех компенсирует наши проблемы под Изюмом?- Все эти тактические успехи ВСУ на некоторых направлениях оборачиваются массой погибших людей на полях Херсонщины и в лесах под Харьковом.Что касается "муравейника", то я уже говорил, что именно работа спецназа и разведывательных групп на этой резко пересеченной местности точечно позволяет передавать координаты артиллерии и авиации, которая вместе с мобильными группами добивается успеха на том или ином направлении."Муравейник" - это только один из примеров. Их там несколько. Но мы наращиваем там усилия. Я не знаю, где мы сконцентрируем силы, чтобы уничтожить или окружить авдеевскую группировку. Но наши войска действуют по заранее продуманному плану. Именно на донбасском направлении мы медленно, но уверенно их выдавливаем.Получая информацию с мест и разговаривая с участниками этих событий, я могу сказать, что главная битва осени состоится именно на харьковском направлении.- Вы ранее говорили, что нужно внести коррективы в информационное сопровождение спецоперации. Что конкретно нужно изменить?- Приведу самый свежий пример. За последние два-три дня в информационном пространстве Украины, России, а также в эфирах федеральных каналов, комментировались события в районе Балаклеи. Но почему-то со стороны Минобороны РФ были только сухие сводки от генерала-лейтенанта Игоря Конашенкова. Там только говорилось об ударах у населенных пунктах возле Балаклеи, но само слово "Балаклея" нигде не звучало. У простого обывателя могло сложиться впечатление, что там ничего не происходит.Это правильно, что официальный представитель Минобороны РФ выступает каждый день. Но этого недостаточно. Я не хочу бросать камень в Минобороны и структуры, которые за это отвечают. Но у меня есть опыт информационного сопровождения во время Второй чеченской кампании и имею право высказать свои соображения.Я неоднократно говорил, что в зоне СВО обязательно должны быть мобильные пресс-центры. Учитывая, что там есть три группировки. Я знаю, что один мой бывший подчиненный работает на южном направлении. И я точно знаю, что нужно устраивать брифинги именно с представителями Минобороны, военными, которые отвечают за то или иное направление.Посмотрите на ДНР/ЛНР. И Басурин, и Безсонов, и Марочко постоянно участвуют в прямых эфирах на федеральных каналах. Они объясняют то или иное событие доступным языком. Если что-то произошло, они тут же его комментируют. Но я не помню, чтобы кто-то из Минобороны давал объяснение событиям на фронтах.Я думаю, что в этих мобильных пресс-центрах должны сидеть толковые и грамотные военные журналисты, которые могут составить грамотный пресс-релиз и ответить на тот или иной вопрос. В Чечне мы проводили и брифинги, и пресс-конференции, и прямые эфиры.Многомилионная аудитория России не только смотрит телевизор. Молодые люди в основном читают телеграм-каналы и смотрят Ютуб. А сейчас на Ютубе, по моим впечатлениям, восемь каналов украинских, и только два – наших. Мы на эту тему говорили с известным военкором Александром Сладковым, что Минобороны следовало бы создать единый телеграм-канал, где могли бы выступать подготовленные люди, которые имеют за плечами боевой опыт и опыт освещения вооруженных конфликтов.Надо сказать правду. Минобороны сейчас вылезает только за счет опытных бойцов информационного фронта, которые работали в Чечне, Сирии и Южной Осетии (Сладков, Баранец, Шурыгин). Особо хочу отметить, что большую работу проделывают блогеры Юрий Подоляка и Михаил Онуфриенко. Это люди, далекие от армии, но они могут логически мыслить, делать выводы и их смотрят. Это тоже очень важный момент.И еще существенная деталь. Киевский режим благодаря своему мощнейшему пропагандистскому аппарату сумел довести украинскую аудиторию до такого эмоционального состояния, что жители Украины клянут Россию и русских на чем свет стоит. К сожалению, на это купились и часть жителей РФ, особенно на фоне событий в Балаклее.Если аудитория не будет доверять официальным источникам, у нас возникнут большие проблемы. Поэтому и в Генштабе, и в департаменте Минобороны, который отвечает за информационное сопровождение, тоже необходимо внести соответствующие коррективы и исправить ошибки в ходе марша.. Надо работать на опережение. Чем быстрее эти проблемы будут решены, тем быстрее будут выполнены цели и задачи спецоперации

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, всу, россия, харьков, донбасс, изюм, балаклея