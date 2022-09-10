России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский
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России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский
России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский
России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский
Борьба с терроризмом будет малоэффективной до тех пор, пока не закончится специальная военная операция на Украине. Причем от исхода этой кампании также зависит, как дальше пойдет антитеррористическая работа. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский
2022-09-10T07:30
2022-09-10T07:30
новости
неменский
террор
украина
россия
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Он подчеркнул, что России не стоит брать пример с Украины и зеркально отвечать на террористические акты, ведь в таком случае терроризм рискует стать новой формой международных отношений, когда все люди на Земле окажутся в очень страшном мире."Надо чтобы то, что делает Украина, было вопиющим исключением, а не правилом", - резюмировал историк.
https://ukraina.ru/20220908/1038570228.html
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новости, неменский, террор, украина, россия
Новости, Неменский, террор, Украина, Россия

России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский

07:30 10.09.2022
 
© РИА Новости . Александр Натрускин / Перейти в фотобанкЭкономическая ситуация в Крыму и перспективы развития полуострова
Экономическая ситуация в Крыму и перспективы развития полуострова - РИА Новости, 1920, 10.09.2022
© РИА Новости . Александр Натрускин
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Борьба с терроризмом будет малоэффективной до тех пор, пока не закончится специальная военная операция на Украине. Причем от исхода этой кампании также зависит, как дальше пойдет антитеррористическая работа. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский
"Пока в Киеве сидит такая власть, она будет применять те же методы, которые применяли те, кого она считает героями Украины, начиная с того же Бандеры. Это идейно террористическая власть. Она будет вести себя так же. Никого тут удивлять это не должно", - сказал эксперт.
Он подчеркнул, что России не стоит брать пример с Украины и зеркально отвечать на террористические акты, ведь в таком случае терроризм рискует стать новой формой международных отношений, когда все люди на Земле окажутся в очень страшном мире.
"Надо чтобы то, что делает Украина, было вопиющим исключением, а не правилом", - резюмировал историк.
Олег Неменский - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 20:18
Олег Неменский: Сомневаюсь, что спецслужбы России должны ликвидировать Зеленского
Богдан Безпалько интервью - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
8 сентября, 20:29
Богдан Безпалько об украинском терроре: Где убийства этих мерзавцев и высокопоставленных функционеров?
 
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Заголовок открываемого материала
07:30России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский
07:00Безпалько призвал зеркально ответить на украинский террор
06:30Безпалько назвал изъян в антитеррористической работе России
06:15Физик-атомщик: Запорожская АЭС может помирить Россию и Украину
06:00В Энергодаре рассказали, что мешает горожанам на пути в Россию
05:45"Кто давит на персонал? Россия, Украина, марсиане?": физик-атомщик оценил отчет МАГАТЭ по ЗАЭС
05:30В Энергодаре рассказали, как Украина угрожает учителям города
05:15Физик-атомщик: работа МАГАТЭ на Запорожской АЭС отдает пиарщиной
05:00"ВСУ ведут социальный террор": глава Энергодара рассказал, прекратились ли обстрелы ЗАЭС
04:45Физик-атомщик объяснил, почему МАГАТЭ не указала направление обстрелов
04:30Глава Энергодара рассказал о техническом состоянии Запорожской АЭС
04:15Быстро склепали в спешке: физик-атомщик изучил отчет МАГАТЭ по Запорожской АЭС
04:00"Всем в мире уже понятно": глава Энергодара оценил доклад МАГАТЭ
19:00Бои в пригородах Балаклеи, Украина нацелилась на Купянск. Итоги 9 сентября
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