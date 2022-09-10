https://ukraina.ru/20220910/1038599080.html

России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский

России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский

России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский

Борьба с терроризмом будет малоэффективной до тех пор, пока не закончится специальная военная операция на Украине. Причем от исхода этой кампании также зависит, как дальше пойдет антитеррористическая работа. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский

2022-09-10T07:30

2022-09-10T07:30

2022-09-10T07:30

новости

неменский

террор

украина

россия

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Он подчеркнул, что России не стоит брать пример с Украины и зеркально отвечать на террористические акты, ведь в таком случае терроризм рискует стать новой формой международных отношений, когда все люди на Земле окажутся в очень страшном мире."Надо чтобы то, что делает Украина, было вопиющим исключением, а не правилом", - резюмировал историк.

https://ukraina.ru/20220908/1038570228.html

https://ukraina.ru/20220908/1038566649.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, неменский, террор, украина, россия