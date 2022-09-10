https://ukraina.ru/20220910/1038599080.html
России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский
России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский
России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский
Борьба с терроризмом будет малоэффективной до тех пор, пока не закончится специальная военная операция на Украине. Причем от исхода этой кампании также зависит, как дальше пойдет антитеррористическая работа. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский
2022-09-10T07:30
2022-09-10T07:30
2022-09-10T07:30
новости
неменский
террор
украина
россия
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Он подчеркнул, что России не стоит брать пример с Украины и зеркально отвечать на террористические акты, ведь в таком случае терроризм рискует стать новой формой международных отношений, когда все люди на Земле окажутся в очень страшном мире."Надо чтобы то, что делает Украина, было вопиющим исключением, а не правилом", - резюмировал историк.
https://ukraina.ru/20220908/1038570228.html
https://ukraina.ru/20220908/1038566649.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, неменский, террор, украина, россия
Новости, Неменский, террор, Украина, Россия
России не нужно отвечать Украине: террор заразителен - Неменский
Борьба с терроризмом будет малоэффективной до тех пор, пока не закончится специальная военная операция на Украине. Причем от исхода этой кампании также зависит, как дальше пойдет антитеррористическая работа. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политолог и историк Олег Неменский