https://ukraina.ru/20220908/1038560560.html
Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео
Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео - 08.09.2022 Украина.ру
Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео
В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:
2022-09-08T15:43
2022-09-08T15:43
2022-09-08T15:54
ростислав ищенко
видео
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01:00 - Откуда в некоторых украинцах чувство превосходства над русскими?02:00 - С чем связана слабая борьба власти в отношении пятой колонны?10:00 – Чего можно ожидать от Китая? Тоталитарное ли это государство?19:00 - Получается ли объединять этатизм и рыночную экономику в России?27:00 - Насколько реалистичен сценарий потолка цен на нефть из России?31:00 – Возможно ли перекрытие поставок энергоресурсов на ответ врага (Европы)? 37:00 - Будущее рубля и других мировых валют; 40:00 – Будущее Украины: где сейчас Порошенко, Яценюк и Ярош?45:00 – Как отследить маршрут террористов из Украины?48:00 - Обстановка под Балаклеей.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
ростислав ищенко, видео, видео
Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео
15:43 08.09.2022 (обновлено: 15:54 08.09.2022)
В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:
01:00 - Откуда в некоторых украинцах чувство превосходства над русскими?
02:00 - С чем связана слабая борьба власти в отношении пятой колонны?
10:00 – Чего можно ожидать от Китая? Тоталитарное ли это государство?
19:00 - Получается ли объединять этатизм и рыночную экономику в России?
27:00 - Насколько реалистичен сценарий потолка цен на нефть из России?
31:00 – Возможно ли перекрытие поставок энергоресурсов на ответ врага (Европы)?
37:00 - Будущее рубля и других мировых валют;
40:00 – Будущее Украины: где сейчас Порошенко, Яценюк и Ярош?
45:00 – Как отследить маршрут террористов из Украины?
48:00 - Обстановка под Балаклеей.