https://ukraina.ru/20220908/1038560560.html

Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео

Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео - 08.09.2022 Украина.ру

Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео

В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:

2022-09-08T15:43

2022-09-08T15:43

2022-09-08T15:54

ростислав ищенко

видео

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01:00 - Откуда в некоторых украинцах чувство превосходства над русскими?02:00 - С чем связана слабая борьба власти в отношении пятой колонны?10:00 – Чего можно ожидать от Китая? Тоталитарное ли это государство?19:00 - Получается ли объединять этатизм и рыночную экономику в России?27:00 - Насколько реалистичен сценарий потолка цен на нефть из России?31:00 – Возможно ли перекрытие поставок энергоресурсов на ответ врага (Европы)? 37:00 - Будущее рубля и других мировых валют; 40:00 – Будущее Украины: где сейчас Порошенко, Яценюк и Ярош?45:00 – Как отследить маршрут террористов из Украины?48:00 - Обстановка под Балаклеей.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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