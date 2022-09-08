Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео - 08.09.2022 Украина.ру
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Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео
Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео - 08.09.2022 Украина.ру
Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео
В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:
2022-09-08T15:43
2022-09-08T15:54
ростислав ищенко
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01:00 - Откуда в некоторых украинцах чувство превосходства над русскими?02:00 - С чем связана слабая борьба власти в отношении пятой колонны?10:00 – Чего можно ожидать от Китая? Тоталитарное ли это государство?19:00 - Получается ли объединять этатизм и рыночную экономику в России?27:00 - Насколько реалистичен сценарий потолка цен на нефть из России?31:00 – Возможно ли перекрытие поставок энергоресурсов на ответ врага (Европы)? 37:00 - Будущее рубля и других мировых валют; 40:00 – Будущее Украины: где сейчас Порошенко, Яценюк и Ярош?45:00 – Как отследить маршрут террористов из Украины?48:00 - Обстановка под Балаклеей.
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452
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ростислав ищенко, видео, видео
Ростислав Ищенко, Видео

Где будем наступать и когда было принято решение об уничтожении Украины - Ищенко. Видео

15:43 08.09.2022 (обновлено: 15:54 08.09.2022)
 
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В прямом эфире политолог Ростислав Ищенко ответил на вопросы зрителей:
01:00 - Откуда в некоторых украинцах чувство превосходства над русскими?
02:00 - С чем связана слабая борьба власти в отношении пятой колонны?
10:00 – Чего можно ожидать от Китая? Тоталитарное ли это государство?
19:00 - Получается ли объединять этатизм и рыночную экономику в России?
27:00 - Насколько реалистичен сценарий потолка цен на нефть из России?
31:00 – Возможно ли перекрытие поставок энергоресурсов на ответ врага (Европы)?
37:00 - Будущее рубля и других мировых валют;
40:00 – Будущее Украины: где сейчас Порошенко, Яценюк и Ярош?
45:00 – Как отследить маршрут террористов из Украины?
48:00 - Обстановка под Балаклеей.
 
Ростислав ИщенкоВидео
 
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