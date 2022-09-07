Антоновский мост - дорога жизни, которую мы не выбираем. Как херсонцы пересекают Днепр под обстрелами - 07.09.2022 Украина.ру
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Антоновский мост - дорога жизни, которую мы не выбираем. Как херсонцы пересекают Днепр под обстрелами
Антоновский мост - дорога жизни, которую мы не выбираем. Как херсонцы пересекают Днепр под обстрелами - 07.09.2022 Украина.ру
Антоновский мост - дорога жизни, которую мы не выбираем. Как херсонцы пересекают Днепр под обстрелами
Украина.ру, 07.09.2022
2022-09-07T09:31
2022-09-07T09:31
херсон
херсонская область
сво
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Антоновский мост через Днепр повреждён в результате обстрелов ВСУ. На данный момент - это единственная переправа в Херсонской области, кроме моста в Новой Каховке, закрытого военными. О том, как сейчас люди пересекают Днепр, узнал журналист Украина.руМост - это важнейшая артерия, соединяющая Харьков с "Большой землей". И вот я здесь, чтобы увидеть всё своими глазами.Военные у переправы находятся в нервном напряжении: Антоновский мост часто подвергается обстрелам. Если поступает сигнал воздушной тревоги, ждущие своей очереди люди выходят из машин и спускаются в песчаный окоп. Словно гигантские ёлочные игрушки, на ветру крутятся и блестят обманки для снайперов – многоугольники.Ранее сообщалось, что замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов принял решение не восстанавливать дорожное полотно Антоновского моста на фоне продолжающихся обстрелов украинских нацистов. Поэтому мост остается, хотя и не действующим, но охраняемым объектом.Воздушную тревогу объявляют часто. Укронацисты не остановились на достигнутом, и, повредив Антоновский мост, продолжают обстреливать мирную переправу – баржу, которая перевозит гражданских и гуманитарные грузы.Баржа сделана из четырёх военных лодок и плавучей платформы. На ней может поместиться чуть более десятка машин или несколько фур. Если не звучит воздушная тревога, военные разрешают нескольким машинам заехать на плавучую платформу, и лодки перевозят её на другой берег.С обеих сторон Днепра возле Антоновского моста выстраиваются автомобильные очереди в пару километров. Несмотря на военные действия, очередь в Херсон не меньше, а то и больше очереди из него.Бывает, что люди вынуждены ждать переправы более суток. На сегодняшний момент это – единственный способ попасть в город или выехать из него.Строится временный понтонный мост из паромов – но на данный момент он доходит лишь до середины реки.Военные запрещают любой вид фото и видеосъёмок возле моста и требуют выключать телефоны, что вполне оправдано - мло ли кто под видом журналистов начнет здесь делать своле "черное дело". Но зато нам удалось поговорить с людьми в огромной очереди – теми, кто пытается выехать из Херсона.Алексей стоит в очереди уже пять часов и не надеется достигнуть её конца за сегодня. Он рассказывает, что раньше барж было две, и переправа работала в обе стороны, но сейчас в строю только одна. Без очереди пропускают семьи с маленькими детьми, продуктовые фуры, перевозчиков топлива. Переправа работает с восьми утра до восьми вечера.На левом, противоположном Херсону берегу Днепра, находится огромный оптовый рынок сельхозпродукции. Из-за трудностей с пересечением реки взлетели цены на овощи и фрукты, сообщает Алексей.Люди, не привязанные к машине, переправляются с помощью частных перевозчиков – на лодках.Наталья работает в Германии. Она вернулась в Херсон к престарелой матери, которой было необходимо лечение. Сейчас Наталья возвращается к месту работы. "Люди понимают, кто обстреливает Антоновский мост. Зачем России стрелять по своей территории, по дороге в Крым? Здесь логики нет никакой. Обстрелы выгодны только Украине", -- рассказывает женщина.В Херсон попасть ей было легче – три недели назад ещё разрешался проезд по мосту в Новой Каховке.Всё снабжение города сейчас идёт из Крыма. Стоит лишь подняться высоким волнам, либо прозвучать воздушной тревоге – переправу закрывают, и люди вынуждены ждать ещё больше, сообщает Наталья. В этой очереди все равны – при воздушной угрозе ждут даже высшие чиновники военно-гражданской администрации области."Сегодня ещё ничего", – говорит водитель. Максимальная длина очереди составляла 2 километра 600 метров, она простиралась далеко вглубь пригорода Херсона – Антоновки.Люди Херсона стойко переживают трудности, в очереди не было атмосферы недовольства, не было роптания. Одного лишь хотят – правды. Наша собеседница Наталья пожаловалась лишь на информационный голод – в городе плохая связь и медленный Интернет, и, хотя российские телеканалы уже работают на территории области, с оперативным доступом к российским новостям через Интернет возникают проблемы.
https://ukraina.ru/20220907/1038513299.html
https://ukraina.ru/20220905/1038465583.html
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Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
херсон, херсонская область, сво
Херсон, Херсонская область, СВО

Антоновский мост - дорога жизни, которую мы не выбираем. Как херсонцы пересекают Днепр под обстрелами

09:31 07.09.2022
 
© commons.wikimedia.org / Uaquantum Антоновский мост Херсон
Антоновский мост Херсон - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© commons.wikimedia.org / Uaquantum
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Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Антоновский мост через Днепр повреждён в результате обстрелов ВСУ. На данный момент - это единственная переправа в Херсонской области, кроме моста в Новой Каховке, закрытого военными. О том, как сейчас люди пересекают Днепр, узнал журналист Украина.ру
Мост - это важнейшая артерия, соединяющая Харьков с "Большой землей". И вот я здесь, чтобы увидеть всё своими глазами.
Военные у переправы находятся в нервном напряжении: Антоновский мост часто подвергается обстрелам. Если поступает сигнал воздушной тревоги, ждущие своей очереди люди выходят из машин и спускаются в песчаный окоп. Словно гигантские ёлочные игрушки, на ветру крутятся и блестят обманки для снайперов – многоугольники.
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Ранее сообщалось, что замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов принял решение не восстанавливать дорожное полотно Антоновского моста на фоне продолжающихся обстрелов украинских нацистов. Поэтому мост остается, хотя и не действующим, но охраняемым объектом.
Воздушную тревогу объявляют часто. Укронацисты не остановились на достигнутом, и, повредив Антоновский мост, продолжают обстреливать мирную переправу – баржу, которая перевозит гражданских и гуманитарные грузы.
Баржа сделана из четырёх военных лодок и плавучей платформы. На ней может поместиться чуть более десятка машин или несколько фур. Если не звучит воздушная тревога, военные разрешают нескольким машинам заехать на плавучую платформу, и лодки перевозят её на другой берег.
С обеих сторон Днепра возле Антоновского моста выстраиваются автомобильные очереди в пару километров. Несмотря на военные действия, очередь в Херсон не меньше, а то и больше очереди из него.
Бывает, что люди вынуждены ждать переправы более суток. На сегодняшний момент это – единственный способ попасть в город или выехать из него.
Строится временный понтонный мост из паромов – но на данный момент он доходит лишь до середины реки.
Военные запрещают любой вид фото и видеосъёмок возле моста и требуют выключать телефоны, что вполне оправдано - мло ли кто под видом журналистов начнет здесь делать своле "черное дело".
Но зато нам удалось поговорить с людьми в огромной очереди – теми, кто пытается выехать из Херсона.
Алексей стоит в очереди уже пять часов и не надеется достигнуть её конца за сегодня. Он рассказывает, что раньше барж было две, и переправа работала в обе стороны, но сейчас в строю только одна.
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Без очереди пропускают семьи с маленькими детьми, продуктовые фуры, перевозчиков топлива. Переправа работает с восьми утра до восьми вечера.
На левом, противоположном Херсону берегу Днепра, находится огромный оптовый рынок сельхозпродукции. Из-за трудностей с пересечением реки взлетели цены на овощи и фрукты, сообщает Алексей.
Люди, не привязанные к машине, переправляются с помощью частных перевозчиков – на лодках.
Наталья работает в Германии. Она вернулась в Херсон к престарелой матери, которой было необходимо лечение. Сейчас Наталья возвращается к месту работы. "Люди понимают, кто обстреливает Антоновский мост. Зачем России стрелять по своей территории, по дороге в Крым? Здесь логики нет никакой. Обстрелы выгодны только Украине", -- рассказывает женщина.
В Херсон попасть ей было легче – три недели назад ещё разрешался проезд по мосту в Новой Каховке.
Всё снабжение города сейчас идёт из Крыма. Стоит лишь подняться высоким волнам, либо прозвучать воздушной тревоге – переправу закрывают, и люди вынуждены ждать ещё больше, сообщает Наталья. В этой очереди все равны – при воздушной угрозе ждут даже высшие чиновники военно-гражданской администрации области.
"Сегодня ещё ничего", – говорит водитель. Максимальная длина очереди составляла 2 километра 600 метров, она простиралась далеко вглубь пригорода Херсона – Антоновки.
Люди Херсона стойко переживают трудности, в очереди не было атмосферы недовольства, не было роптания. Одного лишь хотят – правды. Наша собеседница Наталья пожаловалась лишь на информационный голод – в городе плохая связь и медленный Интернет, и, хотя российские телеканалы уже работают на территории области, с оперативным доступом к российским новостям через Интернет возникают проблемы.
 
ХерсонХерсонская областьСВО
 
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