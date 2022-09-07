https://ukraina.ru/20220907/1038512076.html

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что параллельный импорт продлят на весь 2023 год

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что параллельный импорт продлят на весь 2023 год - 07.09.2022 Украина.ру

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что параллельный импорт продлят на весь 2023 год

Параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров

2022-09-07T08:38

2022-09-07T08:38

2022-09-07T08:38

импорт

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103393/61/1033936163_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8eeb7b497262219009632b813d9160df.jpg

По его словам, механизм продолжит работу в том же формате, что и ранее, список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ.Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года. До этого, еще в мае, Минпромторг РФ утвердил список из 56 категорий продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары. Перечень с тех пор неоднократно пополнялся.

https://ukraina.ru/20220906/1038475625.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

импорт, россия, новости