Глава Минпромторга Мантуров заявил, что параллельный импорт продлят на весь 2023 год - 07.09.2022 Украина.ру
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Глава Минпромторга Мантуров заявил, что параллельный импорт продлят на весь 2023 год
Глава Минпромторга Мантуров заявил, что параллельный импорт продлят на весь 2023 год - 07.09.2022 Украина.ру
Глава Минпромторга Мантуров заявил, что параллельный импорт продлят на весь 2023 год
Параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров
2022-09-07T08:38
2022-09-07T08:38
импорт
россия
новости
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По его словам, механизм продолжит работу в том же формате, что и ранее, список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ.Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года. До этого, еще в мае, Минпромторг РФ утвердил список из 56 категорий продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары. Перечень с тех пор неоднократно пополнялся.
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импорт, россия, новости
импорт, Россия, Новости

Глава Минпромторга Мантуров заявил, что параллельный импорт продлят на весь 2023 год

08:38 07.09.2022
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкВ Ташкенте открылась выставка "Иннопром. Центральная Азия 2022"
В Ташкенте открылась выставка Иннопром. Центральная Азия 2022 - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости . Максим Блинов
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Параллельный импорт в России будет продлен на весь 2023 год, заявил вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров

"Решение такое подготовлено…Давайте исходить из того, что речь идет пока о продлении на 2023 год, а там уже как сложится. Но мы заинтересованы в том, чтобы наши предприятия занимали нишу на рынке", - сказал он, отвечая на вопрос о продлении параллельного импорта на 2023 и на 2024 год.

По его словам, механизм продолжит работу в том же формате, что и ранее, список товаров продолжит корректироваться в зависимости от решений компаний о возобновлении или прекращении поставок своей продукции в РФ.
Президент России Владимир Путин 28 июня подписал закон, легализующий ввоз товаров без уведомления правообладателей до конца 2022 года. До этого, еще в мае, Минпромторг РФ утвердил список из 56 категорий продукции для параллельного импорта, в который вошли автомобили, бытовая техника, гаджеты, одежда и другие товары. Перечень с тех пор неоднократно пополнялся.
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