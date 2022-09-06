https://ukraina.ru/20220906/1038480532.html

Гуляния под вой сирены, госпитали переполнены ранеными. Как Одесса отметила 228-й день рождения

Гуляния под вой сирены, госпитали переполнены ранеными. Как Одесса отметила 228-й день рождения - 06.09.2022 Украина.ру

Гуляния под вой сирены, госпитали переполнены ранеными. Как Одесса отметила 228-й день рождения

Украина.ру, 06.09.2022

2022-09-06T14:31

2022-09-06T14:31

2022-09-06T16:27

одесса

геннадий труханов

украина

памятник

раненые

екатерина ii

дерусификация

эксклюзив

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В пятницу, 2 сентября, Одесса отпраздновала 228-й день рождения. Ознаменовался он тем, что большинству горожан было совсем не до торжеств — при военном-то положении. Однако политические страсти в городе развернулись нешуточные.Главной интригой прошедшей недели стали идеологические метания мэра Геннадия Труханова и продолжение страстей вокруг памятника Екатерине Второй. Метания Труханова: то за компромисс с РФ, то Зеленский — «наше все»Одесский градоначальник, верный своим традициям перемены политической ориентации, перед 2 сентября вдруг пошел резко против антироссийского политического курса, раскритиковав киевское правительство и озвучив мысли, считающиеся откровенной крамолой, в интервью итальянской газете Corriere della Sera. В частности, Труханов прошелся по президенту Зеленскому, считая, что тот должен был дать больше автономии регионам, прислушиваться к региональным элитам.Касательно войны Труханов выступил за решение противоречий путем переговоров с РФ, ведь на кону стоят миллионы жизней граждан.«Конечно, я хотел бы вернуться к нашим границам 1991 года, но необходимо вести переговоры шаг за шагом, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации», — считает политик.Отдельно мэр высказался о борьбе с памятниками, причем в категорически неодобрительном ключе: Труханов — против сноса монументов Пушкину и Екатерине Второй.Своими заявлениями Труханов спровоцировал явное недовольство как Офиса президента с его ставленниками в виде губернаторской вертикали, так и националистов, в том числе получающего довольствие из мэрии Демьяна Гангула. Функционеры ОП сразу начали клеймить Труханова предателем, запустили ботов на отработку темы — «никакого мира, кроме победы». Сразу же пошли слухи, что мэра могут отставить, заменить на более удобную для центральной власти фигуру.Спустя сутки градоначальник начал оправдываться, что его неправильно поняли, а его заявления — якобы дезинформация, запущенная российскими СМИ, Зеленский — наш президент и отец нации, а ВСУ будут воевать, пока не вернут Крым. Однако выглядело это нелепо: слова Труханова были зафиксированы на видео, и там всё очевидно. Еще более странным выглядело «поздравление» Труханова ко Дню города, где, клеймя «агрессора» и восхваляя ВСУ, он попытался спародировать старый одесский язык. Получилось не очень: больше походило на блатной тюремный жаргон. Мэр сказал про «адиётов», «фуцинов», «Бенину маму», «голый тухес» и «прогулы на кладбище». Впрочем, «патриотическая» общественность, раздувающая миф о 600-летии города, этого не оценила.«100 500 историков и исследователей будут доказывать и показывать документы, что Одессе 607 лет. Но лысая сепарская голова с задницей на двух базарах все равно упорно будет делать имперский "праздник" даже во время войны. Курва», — отреагировала соросовская «патриотка» Алена Балаба.Поспешил откреститься от своего «патрона» националист Демьян Гангул, на которого обрушился шквал критики за селфи с Трухановым. «Активист» приводил доводы, что в начале российской спецоперации следовало показать, что «мы едины, и что мэр города за Украину». Хотя на деле он (за определенную сумму) предпочел не заметить, как Труханов выжидал почти целую неделю, пытаясь понять, какую шапку ему надеть. Гангул раскритиковал мэра как тормоза дерусификации города, дав понять, что вопрос со сносом Екатерины нужно решить до потенциального включения центра Одессы в список наследия ЮНЕСКО. Ведь тогда ненавистный националистам монумент автоматически станет объектом всемирного историко-культурного наследия. Следовательно, в версии Гангула Труханов стремится «сохранить русский дух в городе».В целом, действующий мэр, занимающий должность с 2015 года, зачастую подмахивал политике Киева, надеясь выбить для себя как можно больше финансовых преференций. Труханов активно работал и с Порошенко, и с Зеленским. Для нынешней власти с конца 2019 года он выступал партнером по распилу бюджета на строительстве дорог. Делал все, лишь бы не мешали иметь определенный гешефт. А идеология играла для мэра второстепенную роль: он метался из стороны в сторону, пытаясь угодить и адептам Майдана, и их оппонентам. Например, поддерживал скандального "фекального художника" Ройтбурда, одновременно выступая за улицу маршала Жукова. Впрочем, сейчас даже минимальное отклонение от военно-националистического угара Труханову могут не простить, а серьезная опора на горожан, которая была раньше, в значительной мере утрачена. Поэтому отставка вполне возможна. Другое дело, что существенно она положения дел не изменит: ключевые вопросы решаются Киевом и его ставленниками под четким руководством американо-британских кураторов.Противоречия вокруг памятника Екатерине и дерусификацииДень города обострил до предела вопрос вокруг "памятника Катьке" – так одесситы называют памятник Екатерине Второй. Ведь, как ни крути, именно указ русской императрицы 2 сентября 1794 года положил начало строительству и развитию города. Местная военная администрация во главе с губернатором Марченко ясно дала понять, что намерена и дальше продавливать линию центра на "очищение общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия". В документе, подписанным замом губернатора Дмитрием Волошенковым, говорится, что памятники Суворову и отцам-основателям (Екатерине) не значатся объектами культурного наследия со специальным охраняемым статусом, следовательно, препятствий к демонтажу нет. Отсылка в обращении была на специально созданную для провокаций общественную организацию "Объединение добровольцев Одесчины" (из атошников и примыкающих к ним политтусовки). К слову, Волошенков – выходец из бывшей Партии регионов, которые успешно паразитировали на идеях русского мира.Еще дальше пошли соратники другого экс-регионала Алексея Гончаренко – небольшая группа из партии "Евросолидарность". Они устроили флешмоб с призывами "долой кровавого палача", принеся красный колпак и облитые красной краской бревна. Впрочем, ни массовостью, ни серьезным откликом акция похвастать не могла.Вместе с тем, на сайте Зеленского появилась петиция в защиту памятника Екатерине, где автор заметил, что наряду с указом об основании, императрица подписала первый генеральный план Одессы. И вообще, нельзя быть варварами, расправляться с монументами прошлого из-за событий настоящего. Сами же горожане фотографировались с "Катькой" и массово выкладывали фото в сеть. День города также ознаменовался любопытным казусом: один из приезжих артистов в ходе концерта, устроенного мэрией на улице Дерибасовской, решил "блеснуть юмором" и вовсю шутил и радовался по поводу воздушной тревоги в Крыму. Но тут действо прервал диктор, объявив тревогу в самой Одессе. Мораль истории – очевидна.При этом подавляющее большинство одесситов мероприятия проигнорировали, ибо сейчас не до шумных сборищ – нет подлинной праздничной атмосферы. Гуляли в основном приезжие и студенты. В целом, в последнее время праздник зачастую не ориентирован на потребности одесситов: музыка – в основном на украинском языке, нет местного колорита. Политика насильственной культурной унификации, проводимая Киевом все эти годы, последовательно уничтожала дух старой Одессы. Сейчас процесс выходит на пик. В качестве "подарка" директор департамента образования Одесской ОВА Александр Лончак объявил жителям Одесской области, что школам и университетам региона рекомендуют отойти от преподавания русском этом языке. Желающие смогут изучать его факультативно."И это в городе, где более 90% граждан – русскоязычные. Т.е., для которых русский язык считается родным. И да, где вы видели притеснение русскоязычных? Видели? Точно? Может вы русский диверсант?, – иронизировал одессит Андрей Рюриков.Военные будни и волнующие одесситов проблемыИз проблем, которые заботят горожан, можно выделить грядущее похолодание, потенциальное отсутствие нормального отопления в домах – как городская власть собирается решать проблему в отсутствие газа и потенциальной нехватки электроэнергии. Также негативным образом воздействует ухудшающееся социально-экономическое положение, дальнейшая девальвация курса гривны и потенциальный дефицит самого необходимого.Не могут не напоминать о себе и военные будни. В Одессу как одну из ближайших тыловых баз стекаются раненые ВСУшники, которых массово везут с херсонского фронта, где украинская армия решила пойти в контрнаступление. Результат уже ощущается – многие больницы попросту не выдерживают свалившейся на них нагрузки, забиты практически до отказа. По информации с мест, ранеными переполнены ГКБ 11 (Слободка), областная клиническая больница (Поселок Котовского), военный госпиталь на Пироговской. Под нужды военных переоборудуют больницу Водников и больницу на Малиновского. "Со всех одесских больниц и госпиталей с 29 августа формируют колоны скорых от 30 до 50 машин и в течении дня и даже ночью возят раненых. Степени ранений у 90% осколочные, рваные раны, у 9% раны и ожоги и всего 1% - пулевые ранения. Также источник сообщает, что почти все больницы города Одессы заняты ранеными, размещают во всех отделениях, даже в родильных отделениях и роддомах города", – описывает происходящее телеграм-канал "Медведь.

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Виталий Диденко

одесса, геннадий труханов, украина, памятник, раненые, екатерина ii, дерусификация, эксклюзив