https://ukraina.ru/20220906/1038446483.html
Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине
Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине - 06.09.2022 Украина.ру
Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине
Украина нуждается не в пророссийской правительстве, а во власти, которая учитывала бы интересы народа и государства, смогла бы выплачивать иностранные кредиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2022-09-06T07:00
2022-09-06T07:00
2022-09-06T07:00
новости
николай азаров
власть
правительство
украина
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Государственный бюджет Украины на две трети формируется за счет иностранных кредитов. Государственный долг растет, как снежный ком, заявил Азаров, и возможности выплачивать кредиты у Киева нет и не будет.В 2022 году, напомнил Азаров, Украина должна вернуть $10 млрд. Чтобы вернуть эту сумму, Киев должен снова взять в долг, заключил Азаров.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220816/1037746450.html
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, николай азаров, власть, правительство, украина
Новости, Николай Азаров, власть, правительство, Украина
Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине
Украина нуждается не в пророссийской правительстве, а во власти, которая учитывала бы интересы народа и государства, смогла бы выплачивать иностранные кредиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров