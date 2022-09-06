Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине - 06.09.2022 Украина.ру
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Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине
Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине - 06.09.2022 Украина.ру
Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине
Украина нуждается не в пророссийской правительстве, а во власти, которая учитывала бы интересы народа и государства, смогла бы выплачивать иностранные кредиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
2022-09-06T07:00
2022-09-06T07:00
новости
николай азаров
власть
правительство
украина
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Государственный бюджет Украины на две трети формируется за счет иностранных кредитов. Государственный долг растет, как снежный ком, заявил Азаров, и возможности выплачивать кредиты у Киева нет и не будет.В 2022 году, напомнил Азаров, Украина должна вернуть $10 млрд. Чтобы вернуть эту сумму, Киев должен снова взять в долг, заключил Азаров.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220816/1037746450.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, николай азаров, власть, правительство, украина
Новости, Николай Азаров, власть, правительство, Украина

Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине

07:00 06.09.2022
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкГорода мира. Киев
Города мира. Киев - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
© РИА Новости . Стрингер
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Читать в
Украина нуждается не в пророссийской правительстве, а во власти, которая учитывала бы интересы народа и государства, смогла бы выплачивать иностранные кредиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров
Государственный бюджет Украины на две трети формируется за счет иностранных кредитов. Государственный долг растет, как снежный ком, заявил Азаров, и возможности выплачивать кредиты у Киева нет и не будет.
"С каждым годом Украина будет затягиваться в эту долговую петлю - до дефолта, отказа платить по своим обязательствам. Поэтому как раз в интересах кредиторов сменить это руководство на то, которое стало бы проводить более-менее разумную экономическую политику. А разумной является та политика, которая проводится в интересах страны и народа", - сказал Азаров.
В 2022 году, напомнил Азаров, Украина должна вернуть $10 млрд. Чтобы вернуть эту сумму, Киев должен снова взять в долг, заключил Азаров.
Полный текст интервью читайте здесь
деньги вор перчатка евро - РИА Новости, 1920, 16.08.2022
16 августа, 19:47
Италия дала Украине кредит на выплату зарплат учителямУкраина получила кредит у Италии в размере 200 миллионов евро на льготных условиях. Об этом сообщает 16 августа министерство финансов Украины на сайте ведомства.
 
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