https://ukraina.ru/20220906/1038446483.html

Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине

Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине - 06.09.2022 Украина.ру

Азаров рассказал, кто заинтересован в смене власти на Украине

Украина нуждается не в пророссийской правительстве, а во власти, которая учитывала бы интересы народа и государства, смогла бы выплачивать иностранные кредиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров

2022-09-06T07:00

2022-09-06T07:00

2022-09-06T07:00

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Государственный бюджет Украины на две трети формируется за счет иностранных кредитов. Государственный долг растет, как снежный ком, заявил Азаров, и возможности выплачивать кредиты у Киева нет и не будет.В 2022 году, напомнил Азаров, Украина должна вернуть $10 млрд. Чтобы вернуть эту сумму, Киев должен снова взять в долг, заключил Азаров.Полный текст интервью читайте здесь

https://ukraina.ru/20220816/1037746450.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, николай азаров, власть, правительство, украина