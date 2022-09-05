https://ukraina.ru/20220905/1038437174.html

Николай Азаров: Украина жива только благодаря кредитам Запада, которые растут как снежный ком

Николай Азаров: Украина жива только благодаря кредитам Запада, которые растут как снежный ком - 05.09.2022 Украина.ру

Николай Азаров: Украина жива только благодаря кредитам Запада, которые растут как снежный ком

Киевский режим держится на штыках, на карательной системе. Но стоит Западу прекратить его поддержку хотя бы на неделю, на месяц – и это государство рухнет,... Украина.ру, 05.09.2022

2022-09-05T09:08

2022-09-05T09:08

2022-09-05T09:11

интервью

украина

магатэ

николай азаров

олесь бузина

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Киевский режим держится на штыках, на карательной системе. Но стоит Западу прекратить его поддержку хотя бы на неделю, на месяц – и это государство рухнет, считает экс премьер-министр Украины Николай Азаров.Об этом он сказал в интервью изданию Украина.ру.- Николай Янович, ваша оценка ситуация вокруг Запорожской АЭС? Поможет ли миссия МАГАТЭ остановить обстрелы атомной станции? Зачем вообще обстреливают ЗАЭС, ведь это будет катастрофа для всей Украины?– Я, откровенно говоря, не ожидаю чего-то экстраординарного от визита миссии МАГАТЭ, но уже то, что они приехали на саму станцию, означает одно - что будет какая-то оценка тех обстрелов и той опасности, которую эти обстрелы влекут для работы АЭС, угрозы для ядерной безопасности.Это максимум того, что мы ожидаем. Говорить на белое – черное... я не представляю себе экспертов, которые бы начали утверждать то, что утверждают украинские СМИ.Но они - не украинские. Давайте будем называть "средства киевского режима", потому что это - не проукраинский режим, это прозападный, абсолютно марионеточный режим, который утверждает, что атомную станцию обстреливают сами российские войска. Что, оказывается, даже десант, который пытались высадить, это были переодетые в украинскую форму российские войска.Эту чушь внедряют в мозги украинцев, и думают, что кто-то в нее поверит. Это в наш век, когда ведутся космические наблюдения, когда ведутся наблюдения с помощью дронов, когда абсолютно очевидны все вещи... И вдруг они так искажаются.Поэтому, еще раз повторяю, я не ожидаю того, что обстрелы прекратятся. Единственная гарантия прекращения обстрелов – это отодвинуть позиции войск киевского режима на безопасное для станции расстояние, других никаких рецептов тут не может быть.– В каком состоянии находится атомная отрасль Украины? Может быть, обстрелы — не единственная угроза?– Ядерная отрасль Украины – это же самая высокотехнологичная энергетическая отрасль. Она в значительно лучшем техническом состоянии находится, чем те же самые гидроэлектростанции, тепловые электростанции и т. д.С другой стороны, необоснованный переход на топливные сборки фирмы "Вестингауз", которые на Запорожской АЭС хранятся в большом количестве, по той простой причине, что их боятся применять и загружать их в станции. Конечно, это повлияло (на безопасность — Ред.).Конечно, хроническое недофинансирование атомной отрасли и разворовывание ее, которое приняло после переворота масштабный характер, не могло не сказаться на техническом состоянии, о чем говорит то, что в течение года не работает более половины атомных блоков.Одни остановлены на какой-то плановый ремонт, хотя плана никто не видел, другие остановлены на какой-то чрезвычайный ремонт. Все это говорит о явном неблагополучии эксплуатации АЭС.Это связано с одной стороны с недофинансированием, с другой стороны – с разрывом всех связей с Росатомом - организацией, которая после развала Союза по договоренности осуществляла технической надзор за эксплуатацией АЭС, поскольку все проекты разрабатывались в Советском Союзе, в России.Множество элементов конструкций изготавливались в России, топливные сборки тоже… Поэтому, естественно, Росатом осуществлял технический надзор за безопасной эксплуатацией (украинских АЭС — Ред.), это было хорошо известно МАГАТЭ, не вызывало никаких возражений.Только в связи с политизацией после переворота (на Украине — Ред.), в МАГАТЭ стали делать вид, что не замечают, как используют непрофильные сборки, не замечают, что проходят нормативные сроки ремонта, что не осуществляется вовремя модернизация АЭС. За исключением Хмельницкой и Ровенской АЭС, где относительно свежие блоки, они в 2004 году были введены в эксплуатацию, всем остальным блокам уже пора проходить этап существенной модернизации.Все это в МАГАТЭ знают, там сидят нормальные специалисты, мне приходилось с ними встречаться. Однако, в связи с тем, что они находятся под очень серьезным влиянием Запада, американцев, в частности, они об этом предпочитают не говорить.Ну, а Зеленскому и всей этой камарилье - это по барабану. Если они жизни людей своих не ценят, то что им до атомной станции.То, что они делают – я имею ввиду обстрелы АЭС - это является преступлением, причем - преступлением, которое выходит за рамки одной страны, является международным преступлением против человечности, против жизни на Земле, создает чрезвычайную угрозу. Безответственная политика Запада по отношению к обстрелам АЭС - вызывает глубочайшее сожаление и огорчение.– Рада приняла закон о СМИ, который дает возможность закрывать любое издание, любое СМИ - даже без решения суда. Кроме того, видим введение жесткой военной цензуры. Работать с военными нельзя, оценивать действия ВСУ нельзя – только официальная информация. Прокомментируйте ситуацию с цензурой?– Тут и комментировать-то нечего, потому что в Украине уже - года два-три, как вообще не осталось никаких оппозиционных СМИ. То есть, их просто не существует. Что они собираются закрывать, пусть они мне расскажут. Какие СМИ, какие каналы они собираются закрывать? Те, которые вещают 24 часа в сутки и тиражируют ложь, распространяемую офисом Зеленского?Что еще-то осталось в Украине? Даже социальные сети находятся под контролем СБУ, лишний раз человек боится зайти на какой-то сайт, потому что его тут же обвинят в пособничестве России.Давным-давно на Украине установилась фашистская, нацистская диктатура, обслуживающая интересы западных кругов и их марионеток в лице Зеленского и его камарильи, это же абсолютно ясно. Абсолютно безразлично, какие там законы принимаются.Вас интересовало, какие гитлеровская Германия принимала законы? Она же принимала законы все время во время Великой Отечественной войны, Второй мировой. Заседал Бундестаг, принимал какие-то законы, но вас же это абсолютно не интересовало.А с чего вас должно интересовать, какие законы этот бредовый парламент (Верховная Рада — Ред.) принимает. С точки зрения запрета освещать события, происходящие на фронте – тут логика есть какая-то, и режим Зеленского действует в рамках этой логики.Все это прекрасно видят западные кураторы, в том числе, Евросоюз. Я же прекрасно помню Соглашение об ассоциации с ЕС. И то, что за прошедшие годы под руководством Порошенко и Зеленского принято столько нормативных документов, что они вообще камня на камне не оставили от этого Соглашения.Просто не оставили, потому что права и гражданские свободы, которые составляют примерно две трети всего этого документа – они растоптаны полностью, они уничтожены. Что там осталось? Положение о свободной торговле? Так и оно тоже не исполняется по причине отсутствия промышленности в Украине сейчас.Если взять Соглашение об ассоциации с ЕС, которое Яценюк и Порошенко с большой помпой подписали в июне 2014 года, то окажется - то, что они подписали, это просто пустая бумага, ни о чем не говорящая. Это тоже прекрасно знают бюрократы Европейского Союза, особенно те, которые сидят в аппарате Европейской комиссии, они должны были следить и контролировать исполнение соглашения. Но - молчок полный.Поэтому ничего абсолютно не удивляет. То, что делается сейчас в Киеве – это агония этого режима, который не жалеет жизни людей, который ради пиара толкает людей на верную смерть. Конечно то, что они делают – это преступление.– Анонсированные Киевом полномасштабные наступления, после чего и ввели цензуру в СМИ, они оказались абсолютно бессмысленными, Заявили, что - мы взяли ряд населенных пунктов, но называть их не будем в виду секретности, для обеспечения безопасности. Это смешно звучит.– Это звучит не смешно, а грустно. Потому что речь идет о стране, в которой я прожил много лет, которой отдал немало сил. И вижу, как эти временщики, люди без чести и совести, разрушают страну.Конечно, никакой логики нет, но скажите, пожалуйста, сейчас исполняется восемьдесят лет со дня начала Сталинградской битвы. Российские СМИ начали широко освещать эту дату. Но кому пришло бы в голову громогласно заявлять, что готовится контрнаступление под Сталинградом? То, что делает Зеленский со своей шайкой – это преступление против своих военных, потому что он заранее анонсирует, что мы пойдем (в контрнаступление — Ред.) в таком-то месте, и т. д.Естественно, его противник готовится к этому контрнаступлению, превращает это контрнаступление в мясорубку. Жертвы - абсолютно бесцельные.Украина превратилась в паразитарное государство, даже - в недогосударство. Почему паразитарное? Потому, что за все эти годы, за восемь лет, когда они якобы воевали с Россией, они не смогли подготовить свой военно-промышленный комплекс. Не смогли создать производство патронов для стрелкового оружия. Не смогли создать производство бронежилетов, например, орудий, стрелкового оружия. Ракетное хозяйство, авиацию не подготовили, ничего не сделали.То есть, все, что они используют в ходе военных действий – это все то, что либо осталось еще от советских запасов и уже подходит к концу, либо то, что поставляется в громадном количестве со стороны Запада.Я посмотрел сводку, что поставляется, в какие сроки, в какие дни, и увидел, что Запад просто взял на себя функцию тылового обеспечения войск киевского режима. Масштабы поставок вооружения потрясают, колоссальные масштабы.Второй момент – в чем паразитарный характер этого режима – он не смог бы просуществовать ни одного месяца, если бы не вливание дотаций напрямую в бюджет. Они уже получили 18 миллиардов (долларов — Ред.) Я посмотрел бюджет августа, из чего он складывался. Налоговые поступления, собственные поступления – это одна треть.Можете представить себе государство, в котором свое собственное хозяйство дает бюджет на поступление одну треть, а более двух третей дают прямые вливания от так называемых помощников этого киевского режима в лице США и Европейского Союза. Большая часть их (вливаний — Ред.) - кредитная, поэтому государственный долг нарастает, как снежный ком.Это государство не способно себя подготовить ни к военным действиям, ни обеспечить жизнь своего населения, ни подготовиться к зиме, то есть, ничего оно не способно делать. И поэтому удивительно, каким образом оно существует. Ну, поддерживается, естественно, на штыках, на карательной системе. Но стоит Западу прекратить поддержку хотя бы на неделю, на месяц – это государство рухнет. Поэтому я называю его просто паразитарным, а ту шайку, которая управляет – абсолютно не способной к управлению группой случайных людей.- Вероятно, одна из причин, по которым Запад не прекращает поддержку Украины, это понимание того, что, если правительство сменится на пророссийское или российское, то возврата всех вложенных средств им не видать...– Вы не совсем точно ставите вопрос, никакое там пророссийское правительство абсолютно не нужно. В Украине необходимо правительство, которое бы реализовывало интересы украинского народа, прежде всего.Если бы такое правительство пришло, только тогда вопрос возврата кредитов мог бы быть более или менее реальным, я подчеркиваю это.Потому что при этой шайке, которая разворовывает значительную часть ресурсов, предоставляемых Западом, а остальную часть абсолютно бессмысленно растрачивает, возможности возврата кредитов нет и не будет.С каждым годом Украина будет затягиваться в эту долговую петлю - до дефолта, отказа платить по своим обязательствам.Поэтому как раз в интересах кредиторов сменить это руководство на то, которое стало бы проводить более-менее разумную экономическую политику. А разумной является та политика, которая проводится в интересах страны и народа. Такой политики сейчас не проводится, поэтому перспектив никаких абсолютно нет по возвращению кредитов. В этом году Украина должна вернуть до конца года больше 10 миллиардов долларов, как она будет возвращать? Только путем новых кредитов.– Мы все знаем, что русофобия, терроризм государственного масштаба – это вещи, совершенно не свойственные украинцам. Когда умудрились переформатировать их сознание, сделать подобные вещи допустимыми?– Ведь не зря же говорят, что сейчас Украиной правят бандеровцы. Что такое бандеровщина, и кто такой Бандера? Это человек, который получил свой уголовный срок за участие в террористическом акте — в убийстве министра внутренних дел Польши.С тех пор (террор — Ред.) на вооружении бандеровского движения, ну там не только бандеровцы, сначала был Коновалец, не буду всю эту предысторию напоминать. Во всяком случае, вся история становления бандеровского движения на Украине – это история войны со своим собственным народом, история терроризма.Появились не случайно все эти аттентаты, индульгенции на убийство. Появились люди, способные на проведение таких терактов. А Волынская резня что означала?То есть, с того самого момента, когда подготовленные специалисты в области террора, заняли все руководящие посты... Я же не говорю про Зеленского, он - марионетка управляемая. А вот то, что все основные посты заняли люди с такой подготовкой, с такой идеологией - с тех пор произошло такое перекодирование, трансформация украинской правящей верхушки. Я не говорю за народ.Поэтому - не случайно денацификация стала одной из целей тех мероприятий, которые проводятся на Украине сейчас. Денацификация! Потому, что нацизм – это всегда террор, прежде всего, по отношению к своему собственному народу.Мы это видим в убийствах оппозиционных деятелей, в убийствах тех, кто даже не являются оппозиционными деятелями, а просто высказывают другую точку зрения.Ведь Олесь Бузина был убит не потому, что он был политиком. Он не был политиком, кстати сказать! Он не был членом парламента, не был никогда министром. Это был писатель! И представлял опасность для этого режима не как политик, а как писатель – человек, к которому прислушиваются. Точно так же в 1945 году был зарублен ударом топора по голове Ярослав Галан – он тоже не был политиком, он был журналистом во Львове. А недавно - подрыв журналистки в Москве…Тут что дальше рассказывать? Установился такой режим, и он, к большому сожалению, правит в стране, делает террор нормой. Террор становится нормой жизни, а украинцам внушается, что террор - это абсолютно нормальное явление. То есть, можно убить человека просто потому, что у него другие взгляды. И эта Европа, так называемая демократическая и свободолюбивая, все это не только проглатывает, а поощряет.

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, украина, магатэ, николай азаров, олесь бузина