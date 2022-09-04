Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм - 04.09.2022 Украина.ру
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Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм
Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм - 04.09.2022 Украина.ру
Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм
Это проявилось давным-давно, крымский референдум появился как феномен политической жизни и как итог десятилетий борьбы региона за свою идентичность, культуру, историю, историческую Родину, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
2022-09-04T05:30
2022-09-04T05:30
владимир константинов
крым
россия
украина
спецоперация
сво
патриотизм
новости
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Этот патриотизм у нас в крови и чтобы это понять, надо пообщаться с людьми в крымской глубинке, это делали многие журналисты и были удивлены - отметил глава крымского парламента.1 сентября в одной из школ, в которой я побывал, – с утра позвонили, что она якобы заминирована, люди терпеливо прождали 45 минут проверки, после чего линейка была продолжена и под песню "Я русский" все встали — пели и дети, и родители, и преподаватели - говорит Владимир Константинов.Это добавило людям мобилизации, вдохновения, так что для Крыма это работает наоборот, мы доверяем армии, системы ПВО работают, мы не ожидаем ничего плохого, но готовы ко всему - подчеркнул политик.Полную версию интервью можно прочитать здесь:
https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html
Украина.ру
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владимир константинов, крым, россия, украина, спецоперация, сво, патриотизм, новости
Владимир Константинов, Крым, Россия, Украина, Спецоперация, СВО, патриотизм, Новости

Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм

05:30 04.09.2022
 
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПодписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов.
Подписание Договора между РФ и Республикой Крым о принятии в РФ Республики Крым и образовании в составе РФ новых субъектов. - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Это проявилось давным-давно, крымский референдум появился как феномен политической жизни и как итог десятилетий борьбы региона за свою идентичность, культуру, историю, историческую Родину, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.
Этот патриотизм у нас в крови и чтобы это понять, надо пообщаться с людьми в крымской глубинке, это делали многие журналисты и были удивлены - отметил глава крымского парламента.
Знаете ли вы еще такой регион в России, который вернулся на Родину в результате своей борьбы? И это в итоге такого отношения к России случилось, а не наоборот.
Владимир Константинов
Владимир Константинов
Председатель Госсовета Республики Крым
1 сентября в одной из школ, в которой я побывал, – с утра позвонили, что она якобы заминирована, люди терпеливо прождали 45 минут проверки, после чего линейка была продолжена и под песню "Я русский" все встали — пели и дети, и родители, и преподаватели - говорит Владимир Константинов.
Это добавило людям мобилизации, вдохновения, так что для Крыма это работает наоборот, мы доверяем армии, системы ПВО работают, мы не ожидаем ничего плохого, но готовы ко всему - подчеркнул политик.
Полную версию интервью можно прочитать здесь:
Владимир Константинов
Вчера, 10:57
Владимир Константинов о пользе МАГАТЭ, крымских чиновниках на фронте и взятии Николаева и Одессы
 
Владимир КонстантиновКрымРоссияУкраинаСпецоперацияСВОпатриотизмНовости
 
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Заголовок открываемого материала
05:30Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм
05:15Глава крымского парламента о том, зачем Крыму освобождение Николаева и Одессы
05:00Парламентарий о том, сколько наворовал Зеленский и почему он смертник
04:45МАГАТЭ смотрят на нас, как на папуасов и будут уговаривать отдать станцию - Председатель Госсовета Крыма
04:30Крымские чиновники сбросили пиджаки и стали добровольцами в спецоперации - Владимир Константинов
19:03Ещё один десант на ЗАЭС, химическая угроза. Итоги 3 сентября на Украине
18:01В Германии рассказали о грядущей потере Киевом одного из союзников в Европе
17:42В США рассказали о превращении страны в "банановую республику"
17:13Для конкуренции с Китаем: Пентагон создал рабочую группу по ускорению поставок вооружений союзникам
16:25Пушков ответил на слова Шольца об "удивлённом из-за санкций" Путине
16:20"Когда Бог хочет уничтожить народ, он посылает власть, как на Украине": Ищенко о том, что дальше
16:13Потери ВСУ, подробности по десанту, новая угроза России. Главное на Украине на 16:00 3 сентября
16:03Без авиасообщения: Глава Крыма рассказал, сколько туристов отдохнули там этим летом
15:25Медведев рассказал, что он считает лучшей гарантией сохранения России
14:59Макаревич* и Гордон* пополнили список иноагентов Министерства юстиции РФ
14:07Армен Гаспарян об итогах недели: что хочет Польша от Германии, и почему ВСУ рвется в Запорожскую АЭС
13:24Британский депутат предупредил о возможности применения ядерного оружия
12:49The American Conservative: НАТО и ЕС попали в собственную ловушку
12:47Горбачёв, ситуация на Запорожской АЭС и тотальная цензура Киева: Стариков дал расклад
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