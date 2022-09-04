https://ukraina.ru/20220904/1038420990.html

Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм

Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм - 04.09.2022 Украина.ру

Владимир Константинов о том, откуда взялся крымский патриотизм

Это проявилось давным-давно, крымский референдум появился как феномен политической жизни и как итог десятилетий борьбы региона за свою идентичность, культуру, историю, историческую Родину, заявил Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в интервью Украина.ру.

2022-09-04T05:30

2022-09-04T05:30

2022-09-04T05:30

владимир константинов

крым

россия

украина

спецоперация

сво

патриотизм

новости

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Этот патриотизм у нас в крови и чтобы это понять, надо пообщаться с людьми в крымской глубинке, это делали многие журналисты и были удивлены - отметил глава крымского парламента.1 сентября в одной из школ, в которой я побывал, – с утра позвонили, что она якобы заминирована, люди терпеливо прождали 45 минут проверки, после чего линейка была продолжена и под песню "Я русский" все встали — пели и дети, и родители, и преподаватели - говорит Владимир Константинов.Это добавило людям мобилизации, вдохновения, так что для Крыма это работает наоборот, мы доверяем армии, системы ПВО работают, мы не ожидаем ничего плохого, но готовы ко всему - подчеркнул политик.Полную версию интервью можно прочитать здесь:

https://ukraina.ru/20220903/1038389061.html

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владимир константинов, крым, россия, украина, спецоперация, сво, патриотизм, новости