Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Представители Инженерных войск РФ показали в Мариуполе новейшие технические разработки, которые уже стоят на вооружении российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. На их демонстрации побывал журналист Украина.ру
Военкоры собираются в условленном месте, названном за день в телеграм-чате "для своих". На одном из перекрёстков Мариуполя собираются съёмочные группы "Звезды", "НТВ", журналисты "Соловьёв LIVE", "Российской газеты", сайта Украина.ру
Вскоре к заскучавшим, расхаживающим по обочине и курящим журналистам подъезжает машина. Из неё выходит Хан – такой позывной у куратора военкоров от Южного военного округа.
Наш водитель часто ошибается, и мы "даём круги" по пригородным дорогам у Мариуполя. Место, где будет показана новейшая техника Инженерных войск РФ, держится в секрете.
Колонну машин военкоров встречают военнослужащие – офицер в полевой форме и сидящие неподалёку сапёры в полном инженерном обмундировании. Их звания, имена, должности – всё остаётся в тайне.
На братания военкоров и солдат уходит немного времени, и подготовка к съемкам занимает лишь минуты.
Первый предмет, который показали прессе – это новейший тепловизор "Лира-70", который производят в подмосковном Красногорске. Внешне тепловизор мало чем отличается от обычного видеобинокля, но это изделие содержит в себе результаты уникальных разработок российских учёных. В окулярах "Лиры-70" можно совместить тепловизионный и телевизионный каналы. Прибор позволяет видеть даже мимику человека в тёмное время суток. Интеллект прибора окрашивает цвета в близкие к натуральным – им может пользоваться даже неопытный боец, рассказывает офицер.
Военнослужащий Инженерных войск показывает тепловизор "Лира-70"
Военнослужащий Инженерных войск показывает тепловизор "Лира-70"
Другой результат усилий российских учёных и военных – противоминные ботинки. Их особая форма и подошва позволяют защищать ноги сапёров от противопехотных мин. Испытания ботинок проводились на биологическом материале, сообщает офицер. Молодые солдаты стоят в спецобуви – журналистам интересно, удобно ли в них ходить. "Претензий нет!", -- отвечает военнослужащий.
Противоминные ботинки Инженерных войск
Противоминные ботинки Инженерных войск
Следующий экспонат – беспилотный летательный аппарат разминирования "Скарабей" Его внушительная стоимость является коммерческой тайной. Он позволяет вести визуальную разведку. В большом коробе находится сам аппарат, запасные лопасти, и всё необходимое для рабочего места операторов. Этот аппарат неуязвим для радиоэлектронных методов борьбы, так как сообщение с ним осуществляется через особый кабель.
Военнослужащие управляют БПЛА "Скарабей"
Военнослужащие управляют БПЛА "Скарабей"
Два офицера запускают систему БПЛА "Скарабей" и осуществляют визуальную разведку на глазах журналистов. Спустя некоторое время обнаруживается подозрительный предмет: он оказывается противопехотной миной. Это доказывает разведка сапёра на месте.
Сапёр закладывает тротиловый заряд, докладывает о готовности к подрыву. Журналисты удаляются на безопасное расстояние.
От взрыва закладывает уши. Заряд обезврежен.
Система локализации взрывов "Купол-0.5"
Система локализации взрывов "Купол-0.5"
Последняя для демонстрации на сегодняшний день разработка – средство локализации взрыва "Купол – 0.5". Оно снижает воздействие поражающих факторов ликвидируемой мины. Выглядит неприметно – всего лишь полый куб в полевой расцветке. Но на живом примере мы увидели, какую важность имеет этот невзрачный предмет.
Сапёры заложили более мощную мину и тротиловый заряд, накрыв их "Куполом". Звук взрыва был приглушён, в стороны не разлетались шрапнель и камни – только ошмётки "Купола". Такой инструмент позволит проводить разминирование в жилых районах, не беспокоясь о массовой эвакуации.
На следующий день демонстраций военнослужащие инженерных войск показали журналистам БМР-3М – бронированную машину разминирования. Военкорам повезло: в боевых условиях эта машина ещё ни разу не попадала в объективы телекамер.
Созданная на шасси танка Т-90, БМР-3М толкает впереди себя мощные тралы – металлические шестерёнки, перемалывающие землю и выдерживающие до 10, а то и вдвое больше подрывов противотанковых мин. Оснащена электромагнитным локатором, позволяющим обнаруживать и противопехотные мины.
Бронированная машина разминирования БМР-3М
Бронированная машина разминирования БМР-3М
Эта машина оставляет за собой полосу шириной в 4 метра, безопасную для следования гусеничной и автомобильной техники. Боевой путь "нашей" БМР-3М отражён в её погнутых крыльях – совсем недавно она подорвала 19 противотанковых мин. Работала под Волновахой, а теперь – под Мариуполем.
Военные продемонстрировали БМР-3М в действии. Тралы машины наткнулись на противотанковый заряд – и по полю проносится оглушительный взрыв. В воздух взмывает земля, песок и гарь. Облако пыли летит на журналистов и их камеры, заставляя защищать глаза. Спустя минуту – из облака, ревя моторами, появляется наша машина БМР-3М, спасшая немало российских танков.
Солдаты и офицеры прощаются с журналистами. Череда крепких рукопожатий и слова благодарности. Солдаты Инженерных войск выезжают для продолжения боевых задач.