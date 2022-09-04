Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО - 04.09.2022 Украина.ру
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Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО
Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО - 04.09.2022 Украина.ру
Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО
Представители Инженерных войск РФ показали в Мариуполе новейшие технические разработки, которые уже стоят на вооружении российских войск, участвующих в... Украина.ру, 04.09.2022
2022-09-04T11:16
2022-09-04T11:16
вс рф
саперы
украина
мариуполь
разработки
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Представители Инженерных войск РФ показали в Мариуполе новейшие технические разработки, которые уже стоят на вооружении российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. На их демонстрации побывал журналист Украина.руВоенкоры собираются в условленном месте, названном за день в телеграм-чате "для своих". На одном из перекрёстков Мариуполя собираются съёмочные группы "Звезды", "НТВ", журналисты "Соловьёв LIVE", "Российской газеты", сайта Украина.руВскоре к заскучавшим, расхаживающим по обочине и курящим журналистам подъезжает машина. Из неё выходит Хан – такой позывной у куратора военкоров от Южного военного округа.Наш водитель часто ошибается, и мы "даём круги" по пригородным дорогам у Мариуполя. Место, где будет показана новейшая техника Инженерных войск РФ, держится в секрете.Колонну машин военкоров встречают военнослужащие – офицер в полевой форме и сидящие неподалёку сапёры в полном инженерном обмундировании. Их звания, имена, должности – всё остаётся в тайне.На братания военкоров и солдат уходит немного времени, и подготовка к съемкам занимает лишь минуты.Первый предмет, который показали прессе – это новейший тепловизор "Лира-70", который производят в подмосковном Красногорске. Внешне тепловизор мало чем отличается от обычного видеобинокля, но это изделие содержит в себе результаты уникальных разработок российских учёных. В окулярах "Лиры-70" можно совместить тепловизионный и телевизионный каналы. Прибор позволяет видеть даже мимику человека в тёмное время суток. Интеллект прибора окрашивает цвета в близкие к натуральным – им может пользоваться даже неопытный боец, рассказывает офицер.Другой результат усилий российских учёных и военных – противоминные ботинки. Их особая форма и подошва позволяют защищать ноги сапёров от противопехотных мин. Испытания ботинок проводились на биологическом материале, сообщает офицер. Молодые солдаты стоят в спецобуви – журналистам интересно, удобно ли в них ходить. "Претензий нет!", -- отвечает военнослужащий.Следующий экспонат – беспилотный летательный аппарат разминирования "Скарабей" Его внушительная стоимость является коммерческой тайной. Он позволяет вести визуальную разведку. В большом коробе находится сам аппарат, запасные лопасти, и всё необходимое для рабочего места операторов. Этот аппарат неуязвим для радиоэлектронных методов борьбы, так как сообщение с ним осуществляется через особый кабель.Два офицера запускают систему БПЛА "Скарабей" и осуществляют визуальную разведку на глазах журналистов. Спустя некоторое время обнаруживается подозрительный предмет: он оказывается противопехотной миной. Это доказывает разведка сапёра на месте.Сапёр закладывает тротиловый заряд, докладывает о готовности к подрыву. Журналисты удаляются на безопасное расстояние.От взрыва закладывает уши. Заряд обезврежен.Последняя для демонстрации на сегодняшний день разработка – средство локализации взрыва "Купол – 0.5". Оно снижает воздействие поражающих факторов ликвидируемой мины. Выглядит неприметно – всего лишь полый куб в полевой расцветке. Но на живом примере мы увидели, какую важность имеет этот невзрачный предмет.Сапёры заложили более мощную мину и тротиловый заряд, накрыв их "Куполом". Звук взрыва был приглушён, в стороны не разлетались шрапнель и камни – только ошмётки "Купола". Такой инструмент позволит проводить разминирование в жилых районах, не беспокоясь о массовой эвакуации.На следующий день демонстраций военнослужащие инженерных войск показали журналистам БМР-3М – бронированную машину разминирования. Военкорам повезло: в боевых условиях эта машина ещё ни разу не попадала в объективы телекамер.Созданная на шасси танка Т-90, БМР-3М толкает впереди себя мощные тралы – металлические шестерёнки, перемалывающие землю и выдерживающие до 10, а то и вдвое больше подрывов противотанковых мин. Оснащена электромагнитным локатором, позволяющим обнаруживать и противопехотные мины.Эта машина оставляет за собой полосу шириной в 4 метра, безопасную для следования гусеничной и автомобильной техники. Боевой путь "нашей" БМР-3М отражён в её погнутых крыльях – совсем недавно она подорвала 19 противотанковых мин. Работала под Волновахой, а теперь – под Мариуполем.Военные продемонстрировали БМР-3М в действии. Тралы машины наткнулись на противотанковый заряд – и по полю проносится оглушительный взрыв. В воздух взмывает земля, песок и гарь. Облако пыли летит на журналистов и их камеры, заставляя защищать глаза. Спустя минуту – из облака, ревя моторами, появляется наша машина БМР-3М, спасшая немало российских танков.Солдаты и офицеры прощаются с журналистами. Череда крепких рукопожатий и слова благодарности. Солдаты Инженерных войск выезжают для продолжения боевых задач.
Украина.ру
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Эдуард Рштуни
Эдуард Рштуни
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вс рф, саперы, украина, мариуполь, разработки
ВС РФ, саперы, Украина, Мариуполь, разработки

Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО

11:16 04.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРазминирование территории комбината "Азовсталь" и бывших позиций ВСУ в Мариуполе
Разминирование территории комбината Азовсталь и бывших позиций ВСУ в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
Эдуард Рштуни
автор Украина.ру
Все материалы
Представители Инженерных войск РФ показали в Мариуполе новейшие технические разработки, которые уже стоят на вооружении российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. На их демонстрации побывал журналист Украина.ру
Военкоры собираются в условленном месте, названном за день в телеграм-чате "для своих". На одном из перекрёстков Мариуполя собираются съёмочные группы "Звезды", "НТВ", журналисты "Соловьёв LIVE", "Российской газеты", сайта Украина.ру
Вскоре к заскучавшим, расхаживающим по обочине и курящим журналистам подъезжает машина. Из неё выходит Хан – такой позывной у куратора военкоров от Южного военного округа.
Наш водитель часто ошибается, и мы "даём круги" по пригородным дорогам у Мариуполя. Место, где будет показана новейшая техника Инженерных войск РФ, держится в секрете.
Колонну машин военкоров встречают военнослужащие – офицер в полевой форме и сидящие неподалёку сапёры в полном инженерном обмундировании. Их звания, имена, должности – всё остаётся в тайне.
На братания военкоров и солдат уходит немного времени, и подготовка к съемкам занимает лишь минуты.
Первый предмет, который показали прессе – это новейший тепловизор "Лира-70", который производят в подмосковном Красногорске. Внешне тепловизор мало чем отличается от обычного видеобинокля, но это изделие содержит в себе результаты уникальных разработок российских учёных. В окулярах "Лиры-70" можно совместить тепловизионный и телевизионный каналы. Прибор позволяет видеть даже мимику человека в тёмное время суток. Интеллект прибора окрашивает цвета в близкие к натуральным – им может пользоваться даже неопытный боец, рассказывает офицер.
Военнослужащий Инженерных войск показывает тепловизор "Лира-70"
Военнослужащий Инженерных войск показывает тепловизор Лира-70
Военнослужащий Инженерных войск показывает тепловизор "Лира-70"
Другой результат усилий российских учёных и военных – противоминные ботинки. Их особая форма и подошва позволяют защищать ноги сапёров от противопехотных мин. Испытания ботинок проводились на биологическом материале, сообщает офицер. Молодые солдаты стоят в спецобуви – журналистам интересно, удобно ли в них ходить. "Претензий нет!", -- отвечает военнослужащий.
Противоминные ботинки Инженерных войск
Противоминные ботинки Инженерных войск
Противоминные ботинки Инженерных войск
Следующий экспонат – беспилотный летательный аппарат разминирования "Скарабей" Его внушительная стоимость является коммерческой тайной. Он позволяет вести визуальную разведку. В большом коробе находится сам аппарат, запасные лопасти, и всё необходимое для рабочего места операторов. Этот аппарат неуязвим для радиоэлектронных методов борьбы, так как сообщение с ним осуществляется через особый кабель.
Военнослужащие управляют БПЛА "Скарабей"
Военнослужащие управляют БПЛА Скарабей
Военнослужащие управляют БПЛА "Скарабей"

Два офицера запускают систему БПЛА "Скарабей" и осуществляют визуальную разведку на глазах журналистов. Спустя некоторое время обнаруживается подозрительный предмет: он оказывается противопехотной миной. Это доказывает разведка сапёра на месте.
Сапёр закладывает тротиловый заряд, докладывает о готовности к подрыву. Журналисты удаляются на безопасное расстояние.
От взрыва закладывает уши. Заряд обезврежен.
Система локализации взрывов "Купол-0.5"
Система локализации взрывов Купол-0.5
Система локализации взрывов "Купол-0.5"
Последняя для демонстрации на сегодняшний день разработка – средство локализации взрыва "Купол – 0.5". Оно снижает воздействие поражающих факторов ликвидируемой мины. Выглядит неприметно – всего лишь полый куб в полевой расцветке. Но на живом примере мы увидели, какую важность имеет этот невзрачный предмет.
Сапёры заложили более мощную мину и тротиловый заряд, накрыв их "Куполом". Звук взрыва был приглушён, в стороны не разлетались шрапнель и камни – только ошмётки "Купола". Такой инструмент позволит проводить разминирование в жилых районах, не беспокоясь о массовой эвакуации.
На следующий день демонстраций военнослужащие инженерных войск показали журналистам БМР-3М – бронированную машину разминирования. Военкорам повезло: в боевых условиях эта машина ещё ни разу не попадала в объективы телекамер.
Созданная на шасси танка Т-90, БМР-3М толкает впереди себя мощные тралы – металлические шестерёнки, перемалывающие землю и выдерживающие до 10, а то и вдвое больше подрывов противотанковых мин. Оснащена электромагнитным локатором, позволяющим обнаруживать и противопехотные мины.
Бронированная машина разминирования БМР-3М
Бронированная машина разминирования БМР-3М
Бронированная машина разминирования БМР-3М
Эта машина оставляет за собой полосу шириной в 4 метра, безопасную для следования гусеничной и автомобильной техники. Боевой путь "нашей" БМР-3М отражён в её погнутых крыльях – совсем недавно она подорвала 19 противотанковых мин. Работала под Волновахой, а теперь – под Мариуполем.
Военные продемонстрировали БМР-3М в действии. Тралы машины наткнулись на противотанковый заряд – и по полю проносится оглушительный взрыв. В воздух взмывает земля, песок и гарь. Облако пыли летит на журналистов и их камеры, заставляя защищать глаза. Спустя минуту – из облака, ревя моторами, появляется наша машина БМР-3М, спасшая немало российских танков.
Солдаты и офицеры прощаются с журналистами. Череда крепких рукопожатий и слова благодарности. Солдаты Инженерных войск выезжают для продолжения боевых задач.
 
ВС РФсаперыУкраинаМариупольразработки
 
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