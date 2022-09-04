https://ukraina.ru/20220904/1038416033.html

Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО

Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО - 04.09.2022 Украина.ру

Ради жизни. Российские военные продемонстрировали новейшие разработки Инженерных войск в зоне СВО

Представители Инженерных войск РФ показали в Мариуполе новейшие технические разработки, которые уже стоят на вооружении российских войск, участвующих в... Украина.ру, 04.09.2022

2022-09-04T11:16

2022-09-04T11:16

2022-09-04T11:16

вс рф

саперы

украина

мариуполь

разработки

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Представители Инженерных войск РФ показали в Мариуполе новейшие технические разработки, которые уже стоят на вооружении российских войск, участвующих в специальной военной операции на Украине. На их демонстрации побывал журналист Украина.руВоенкоры собираются в условленном месте, названном за день в телеграм-чате "для своих". На одном из перекрёстков Мариуполя собираются съёмочные группы "Звезды", "НТВ", журналисты "Соловьёв LIVE", "Российской газеты", сайта Украина.руВскоре к заскучавшим, расхаживающим по обочине и курящим журналистам подъезжает машина. Из неё выходит Хан – такой позывной у куратора военкоров от Южного военного округа.Наш водитель часто ошибается, и мы "даём круги" по пригородным дорогам у Мариуполя. Место, где будет показана новейшая техника Инженерных войск РФ, держится в секрете.Колонну машин военкоров встречают военнослужащие – офицер в полевой форме и сидящие неподалёку сапёры в полном инженерном обмундировании. Их звания, имена, должности – всё остаётся в тайне.На братания военкоров и солдат уходит немного времени, и подготовка к съемкам занимает лишь минуты.Первый предмет, который показали прессе – это новейший тепловизор "Лира-70", который производят в подмосковном Красногорске. Внешне тепловизор мало чем отличается от обычного видеобинокля, но это изделие содержит в себе результаты уникальных разработок российских учёных. В окулярах "Лиры-70" можно совместить тепловизионный и телевизионный каналы. Прибор позволяет видеть даже мимику человека в тёмное время суток. Интеллект прибора окрашивает цвета в близкие к натуральным – им может пользоваться даже неопытный боец, рассказывает офицер.Другой результат усилий российских учёных и военных – противоминные ботинки. Их особая форма и подошва позволяют защищать ноги сапёров от противопехотных мин. Испытания ботинок проводились на биологическом материале, сообщает офицер. Молодые солдаты стоят в спецобуви – журналистам интересно, удобно ли в них ходить. "Претензий нет!", -- отвечает военнослужащий.Следующий экспонат – беспилотный летательный аппарат разминирования "Скарабей" Его внушительная стоимость является коммерческой тайной. Он позволяет вести визуальную разведку. В большом коробе находится сам аппарат, запасные лопасти, и всё необходимое для рабочего места операторов. Этот аппарат неуязвим для радиоэлектронных методов борьбы, так как сообщение с ним осуществляется через особый кабель.Два офицера запускают систему БПЛА "Скарабей" и осуществляют визуальную разведку на глазах журналистов. Спустя некоторое время обнаруживается подозрительный предмет: он оказывается противопехотной миной. Это доказывает разведка сапёра на месте.Сапёр закладывает тротиловый заряд, докладывает о готовности к подрыву. Журналисты удаляются на безопасное расстояние.От взрыва закладывает уши. Заряд обезврежен.Последняя для демонстрации на сегодняшний день разработка – средство локализации взрыва "Купол – 0.5". Оно снижает воздействие поражающих факторов ликвидируемой мины. Выглядит неприметно – всего лишь полый куб в полевой расцветке. Но на живом примере мы увидели, какую важность имеет этот невзрачный предмет.Сапёры заложили более мощную мину и тротиловый заряд, накрыв их "Куполом". Звук взрыва был приглушён, в стороны не разлетались шрапнель и камни – только ошмётки "Купола". Такой инструмент позволит проводить разминирование в жилых районах, не беспокоясь о массовой эвакуации.На следующий день демонстраций военнослужащие инженерных войск показали журналистам БМР-3М – бронированную машину разминирования. Военкорам повезло: в боевых условиях эта машина ещё ни разу не попадала в объективы телекамер.Созданная на шасси танка Т-90, БМР-3М толкает впереди себя мощные тралы – металлические шестерёнки, перемалывающие землю и выдерживающие до 10, а то и вдвое больше подрывов противотанковых мин. Оснащена электромагнитным локатором, позволяющим обнаруживать и противопехотные мины.Эта машина оставляет за собой полосу шириной в 4 метра, безопасную для следования гусеничной и автомобильной техники. Боевой путь "нашей" БМР-3М отражён в её погнутых крыльях – совсем недавно она подорвала 19 противотанковых мин. Работала под Волновахой, а теперь – под Мариуполем.Военные продемонстрировали БМР-3М в действии. Тралы машины наткнулись на противотанковый заряд – и по полю проносится оглушительный взрыв. В воздух взмывает земля, песок и гарь. Облако пыли летит на журналистов и их камеры, заставляя защищать глаза. Спустя минуту – из облака, ревя моторами, появляется наша машина БМР-3М, спасшая немало российских танков.Солдаты и офицеры прощаются с журналистами. Череда крепких рукопожатий и слова благодарности. Солдаты Инженерных войск выезжают для продолжения боевых задач.

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Эдуард Рштуни

Эдуард Рштуни

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Эдуард Рштуни

вс рф, саперы, украина, мариуполь, разработки