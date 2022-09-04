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"Вокруг Булгакова": сад "Аквариум"

"Вокруг Булгакова": сад "Аквариум" - 04.09.2022 Украина.ру

"Вокруг Булгакова": сад "Аквариум"

"В Аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева... Украина.ру, 04.09.2022

2022-09-04T09:35

2022-09-04T09:35

2022-09-04T09:35

булгаков

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история

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мастер и маргарита

эксклюзив

"вокруг булгакова"

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"В Аквариуме, переливаясь рекламными огнями и блестя полуобнаженным женским телом, в зелени эстрады, под гром аплодисментов, шло обозрение писателя Ленивцева "Курицыны дети"", – пишет Булгаков в "Роковых яйцах". Речь идёт о саде "Аквариум", который находится около Триумфальной площади, буквально через дом от знаменитого здания с "нехорошей квартирой".Существует московская легенда, которую некогда рассказывали автору, и которая ему очень понравилась – "Аквариум", якобы, один из первых садов, который существовал в Москве с XVII века. Однако история этого места гораздо более разнообразна.В состав Москвы эта территория вошла в конце XVI века. В 1591-92 годах по линии нынешнего Садового кольца была построена линия укреплений московского Земляного города – Скородом. На месте нынешней Триумфальной площади находились Тверские ворота. Название площади пошло от того, что уже позже, в XVIII-XIX веках, с этого направления в Москву приезжали императоры и на площади строились триумфальные ворота. На Тверскую выходили относительно богатые усадьбы, а вот вокруг была т.н. "мусорная застройка", которую иногда тоже называли "скородомом".На рубеже XVIII–XIX веков территория сада была вовсе не садом, а лугом – тут размещались выгонные земли и огороды Новодевичьего монастыря.Застройка этой территории началась только в конце 1860-х годов, когда несколько земельных участков объединилось в руках одного владельца — Московского акционерного общества снабжения железных дорог принадлежностями. Позже общество разорилось и в 1880 году владение приобрёл предприниматель Матвей Самуилович (Меер-Мордух Шмуилович) Малкиель, основавший на этом месте Механический завод. Тут были медно- и труболитейные производства, кузница, токарный, слесарный и сборочный цеха. В центре владения находился пруд.В 1891 году участок был арендован Московским отделением Императорского технического общества для подготовки Электрической выставки. Территория завода была превращена в сад, вместо цехов были построены павильоны в готическом и мавританском стиле. В глубине владения (ближе к Богоявленскому переулку) построили шестигранную "готическую" башню опоясанную ажурным балконом. Она была увенчана флюгером с надписью "Малкиель".В 1892 г. в центре обширного двора был устроен бассейн с фонтаном и водопадом, которые стали элементами необычного светового аттракциона, построены новые глинобитные павильоны с черепичными и соломенными крышами, каменные гроты, театральная эстрада.В 1891-92 годах на примыкающей со стороны Богоявленского переулка территории архитектор Максим Геппнер построил здания Комиссаровского технического училища в краснокирпичном стиле. Училище, названное по фамилии крестьянина, спасшего Александра II от нападения террористов, было средним техническим училищем, где готовились специалисты-механики. После революции тут были механико-электротехнический техникум и ряд институтов. Сейчас это воинская часть, относящаяся к Военному университету МО РФ (бывшая Военно-политическая академия им. Ленина).В 1893 году антрепренер Михаил Лентовский, создатель сада "Эрмитаж", арендовал это владение для создания увеселительного сада. Один из павильонов был перестроен в летний театр, существовавший до 1959 года, когда на его месте было построено новое здание Театра им. Моссовета. Так же были построены "Железная башня" в "китайском" стиле, открытая эстрада, декорация в виде "помпейской колоннады".В 1896 году в этом саду прошёл первый публичный киносеанс в Москве (через год после первого публичного сеанса в мире).Название "Аквариум" дал саду "столп антрепризы" Шарль Омон. На территории московского "Аквариума" существовал настоящий аквариум и маленькая искусственная речка с мостиком. В саду был построен летний театр "Олимпия", в котором шли программы варьете. В 1907 году он был разрушен в результате обрушения стены, отделявшей сад от Комиссаровского училища.Позже одним из арендаторов, а затем директором стал актёр и режиссёр Александр Блюменталь-Тамарин (более известен его сын Всеволод – заслуженный артист РСФСР, пошедший на сотрудничество с фашистами и убитый советским разведчиком 10 мая 1945 года). Сад реконструировали, построив новый открытый летний театр. В 1910–1912 годах в здании зимнего театра действовал каток. В 1911 году на примыкающей территории было построено здание цирка братьев Никитиных.К началу XX века здесь находились несколько театральных и концертных залов (в т.ч. театр "Зон" – на месте нынешнего зала им. Чайковского, театр-варьете "Альказар", "Европейский театр"), кинотеатр, цирк, летняя эстрада, ресторан.После 1917 года театры были национализированы и переданы в ведение Наркомата просвещения. В 1921 году на сцене сада "Аквариум" с большим успехом шёл спектакль "Путешествие Бульбуса", где четыре роли исполнял Леонид Утёсов, и где он впервые выступил как руководитель комического джазового голосового оркестра.Современная ограда была установлена в 1937 году. В 1940 году была отменена плата за вход и сад стал просто парковой зоной.В 1964 году после пожара было снесено последнее здание исторической застройки – деревянный кинотеатр, перестроенный из старого открытого летнего театра.В 1975 и в 1996-1997 годах проводились работы по благоустройству сада.В творчестве Булгакова "Аквариум" упоминается не только в "Роковых яйцах".В пьесе "Зойкина квартира" один из персонажей жалуется на музыку из сада. Судя по всему, имелась в виду квартира №38 в доме №10 по Большой Садовой, где Булгаков некоторое время жил перед разводом со своей первой женой.Ну а в "Мастере и Маргарите" Бегемот и Азазелло именно в "Аквариуме" похищают Варенуху.По воспоминаниям Валентина Катаева и Татьяны Лаппа около "Аквариума" располагалось казино, где как минимум раз пытался играть Булгаков. Естественно проигрался…

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Василий Стоякин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/07/0e/1036397957_455:0:2503:2048_100x100_80_0_0_ecacc54cc3c7945f961940803aed3ac9.jpg

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