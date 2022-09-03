https://ukraina.ru/20220903/1038387365.html
Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ покончат с украинской группировкой Донбассе
Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ покончат с украинской группировкой Донбассе - 03.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ покончат с украинской группировкой Донбассе
К концу сентября российские войска могут освободить населенные пункты на линии Северск-Соледар-Артемовск-Авдеевка-Марьинка, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
2022-09-03T07:30
2022-09-03T07:30
2022-09-03T07:30
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По его мнению, проблема украинских войск в том, что после этой линии обороны им не за что зацепиться до Днепра, поэтому они "будут цепляться за нее до последнего".Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220902/1038321278.html
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Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, россия, вс рф
Новости, Украина, Россия, ВС РФ
Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ покончат с украинской группировкой Донбассе
К концу сентября российские войска могут освободить населенные пункты на линии Северск-Соледар-Артемовск-Авдеевка-Марьинка, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру
К концу сентября мы можем освободить населенные пункты на линии Северск-Соледар-Артемовск-Авдеевка-Марьинка. Я пока не очень понимаю, как будут обстоять дела с последней линией обороны Славянск-Краматорск-Дружковка. Мы будем делать так же, как и раньше. По мере освобождения территорий выходить на окружение донбасской группировки и ее отсечение от харьковской, чтобы исключить возможность оказания помощи.
Владимир Евсеев
военный эксперт Института стран СНГ
По его мнению, проблема украинских войск в том, что после этой линии обороны им не за что зацепиться до Днепра, поэтому они "будут цепляться за нее до последнего".
Полный текст интервью можно прочитать здесь
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