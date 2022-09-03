https://ukraina.ru/20220903/1038387365.html

Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ покончат с украинской группировкой Донбассе

Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ покончат с украинской группировкой Донбассе - 03.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт рассказал, когда ВС РФ покончат с украинской группировкой Донбассе

К концу сентября российские войска могут освободить населенные пункты на линии Северск-Соледар-Артемовск-Авдеевка-Марьинка, сказал военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев в интервью Украина.ру

2022-09-03T07:30

2022-09-03T07:30

2022-09-03T07:30

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По его мнению, проблема украинских войск в том, что после этой линии обороны им не за что зацепиться до Днепра, поэтому они "будут цепляться за нее до последнего".Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220902/1038321278.html

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2022

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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