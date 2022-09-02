https://ukraina.ru/20220902/1038353658.html

Владимир Евсеев: Когда Россия начнет наступление на юг, ВСУ побыстрее уберутся из Донбасса

Владимир Евсеев: Когда Россия начнет наступление на юг, ВСУ побыстрее уберутся из Донбасса - 02.09.2022 Украина.ру

Владимир Евсеев: Когда Россия начнет наступление на юг, ВСУ побыстрее уберутся из Донбасса

Украина.ру, 02.09.2022

2022-09-02T07:15

2022-09-02T07:15

2022-09-02T07:15

интервью

россия

всу

донбасс

николаев

херсон

артиллерия

спецназ

славянск

краматорск

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Из-за того, что у нас стало больше сил, нужно ставить задачи шире. Речь может идти не только о небольших окружениях и о выдавливании противника. Нам нужно окружать и уничтожать донбасскую группировку целиком. По частям уничтожать ее не всегда получается, потому что различные группировки поддерживают друг друга, считает военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир Вальерьевич, несмотря на провокацию с 60 украинскими диверсантами, миссия МАГАТЭ все же прибыла на Запорожскую АЭС. Если этот визит не закончится ничем, кроме общих фраз, и обстрелы прекратятся, чем мы можем на это ответить?- У нас не должно быть завышенных ожиданий. После ухода Мохаммеда эль-Барадея с поста гендиректора МАГАТЭ ситуация в руководстве организации серьезно изменилась. Все остальные главы, начиная от Юкии Амано, в значительной степени зависели от американцев. Поэтому говорить о независимом докладе со стороны МАГАТЭ было бы сложно.В составе делегации действительно нет ни американцев, ни британцев. Но есть много их союзников. Но есть представители государств, которые придерживаются нейтральной позиции в отношении России. Понятно, что в докладе постараются максимально отразить американскую позицию: "Энергодар и вся Запорожская АЭС должна быть демилитаризована". Что такое демилитаризация по-украински мы знаем.Они провели высадку десанта. Первые 60 человек высадились на лодках и смогли скрытно пройти, однако две баржи, которые шли с основой десанта, были потоплены. Демилитаризация АЭС по-украински – это ее милитаризация ВСУ. Они хотели захватить хотели захватить какие-то объекты на станции. В условиях, когда на станцию прибыли бы инспектора МАГАТЭ, это исключало бы ведение боевых действий, особенно с использованием серьезного оружия.В этом случае можно было бы говорить, что станция находится под совместным управлением России и Украины. В дальнейшем они могли бы потребовать ввести туда украинский персонал. Могли бы быть попытки добиться от Москвы вывода Росгвардии с территории станции. Могли быть разные варианты.То, что есть такая опасность, я почувствовал сразу после того, как начались обстрелы прибрежной зоны. Отмечу также, что когда начался обстрел, под обстрел попали блокпосты Росгвардии, которые охраняли станцию. А среди персонала станции были предатели. Есть информация, что как минимум два человека были задержаны, когда подтвердилось их сотрудничество с ВСУ. Так что ситуация сложная.В ходе визита не предполагается всего осмотра станции, потому что визит всего лишь однодневный. Речь идет о всего двух энергоблоках. Но я думаю, что Россия может предъявить богатую фактуру в плане ударов по станции. Например, была разрушена крыша в том месте, где хранятся новые твелы. Были повреждения вспомогательного оборудования. Причем довольно легко выявить, откуда вели обстрел. Обстрелы вели с Никополя, который находится на правом берегу Днепра. Россия в принципе не могла оттуда стрелять. Тем более из РСЗО, у которых есть минимальная дальность стрельбы. У России есть "Смерчи" и "Ураганы", но ими в принципе нельзя стрелять на близком расстояние.Тем не менее, в докладе МАГАТЭ будут максимально уклоняться от однозначных оценок. Но будет постоянно подчеркиваться, что Россия сама виновата, потому что "возможно, разместила на станции тяжелое вооружении". Но даже нейтральный документ будет удобен для России для рассмотрения в совете управляющих МАГАТЭ, куда входят дружественные для нее государства вроде Китая и Ирана.Помимо этого, документ будут обсуждать в Совбезе ООН, где Россия тоже не одна. Там есть Китай. Мы можем вместе выступить с предложением ввести против Украины жесткие финансово-экономические санкции за ядерный терроризм. Другое дело, что он будет заблокирован США, Францией и Великобританией.Резюмирую. Визит МАГАТЭ лучше, чем отсутствие этого визита. То, что не удалось захватить санкцию – это свидетельство героизма Росгвардии и Минобороны. Опасность повторения такой попытки существует. Она будет снята только после того, как будет освобождено все Правобережье в районе Энергодара.- И как долго этого ждать?- Это быстро не состоится. Сейчас Украина пытается контратаковать даже на юге в районе Херсона, чтобы "сбросить российские войска в Днепр". Это не получается. Украина выдыхается. Если в передовой линии наступления задействуют тероборону, это говорит о том, что подготовленных военнослужащих почти не осталось.Украина в случае с десантом под Энергодаром и наступлении под Херсоном пошла по авантюрному пути. Любому военному эксперту понятно, что даже если бы Украина смогла что-то захватить, то как бы она обеспечила подвоз горючего и боеприпасов в открытой местности? Это невозможно. Это чистейшей воды авантюра.Киевский режим в очередной раз бросил на смерть тысячу украинцев. Причем часть из них были хорошо подготовлены. Понятно, что нам удобнее воевать в степи, а не в городе. Но то, что киевский режим бросает людей на смерть, понимая, что ничем не может им помочь, говорит о том, что он преступный. Как и те силы, которые стоят за ним (США, Великобритания и Польша).- Будем ли мы контратаковать на николаевско-криворожском направлении? Или мы полностью сконцентрируемся на Донбассе?- Наших резервов, накопленных в виде добровольческого корпуса, достаточно для проведения масштабного наступления. Это хорошо подготовленные, мотивированные и вооруженные люди. Их готовили не менее трех месяцев. Это новые силы, но среди них много участников боевых действий с большим опытом. Это позволяет нам провести масштабную наступательную операцию. Вопрос в том, насколько нам это нужно.Было бы здорово, если бы мы, разгромив сейчас ВСУ, продвинулись дальше. Нам нужно освобождать Николаев. Для этого нам обязательно нужно дойти до Южного Буга и форсировать его. Город нельзя освобождать только с одной стороны Южного Буга. Он должен быть полностью окружен и блокирован. Как с земли, так и с моря.Я очень надеюсь, что часть сил будет задействована для выхода на Южный Буг и форсирования его. Другая часть может быть использована для ускорения для наступления, которое идет не только в Донбассе. Мы об этом мало говорим, но идет наступление в Харьковской области, и на севере, и в районе Изюма.Конечно, нам нужно освобождать Донбасс. Но в условиях сплошной городской застройки не нужно очень много войск. Там нужно много артиллерии и спецназа. А для наступления на юге нужна пехота. Нам нужно отрезать Киев от Черного моря. Для США, Великобритании и Турции наличие выхода к Черному морю является чрезвычайно важным. Потеря Николаева, Очакова, Одессы и всего юга делают бессмысленной поддержку Украиной со стороны США.Отмечу также, что много бессмысленного делается и в поставках вооружений. Сегодня был опубликован материал, что американцы начали производство ЗРК для ВСУ на территории США. Меня больше всего порадовала, что производство планируют завершить к 24 августа 2023 года. Меня это просто умиляет. Украина удержится до следующей весны или лета? Вы для кого собираетесь производить эти вооружения.И Литва готовит украинских военнослужащих на шесть месяцев. То есть на Украине они появятся только весной следующего года. Но даже к весне следующего года ситуация на Украине будет совсем другая. И дело не только в том, что в России есть добровольцы, готовые убивать за национальные интересы и ради защиты своих соотечественников (посмотрите, что творится в Крыму). А в том, что есть выходцы из Украины, готовые воевать с киевским режимом. Например, у нас есть одесская бригада. Другие такие части тоже будут формироваться.У нас есть потенциал для защиты наших граждан и наших национальных интересов. Посмотрите, о чем говорит главный инспектор вооруженных сил Германии, недружественного нам государства. Он говорит, что за сутки Россия выпускает на поле боя от 40 до 60 тысяч боеприпасов. Этот огневой вал нельзя выдержать. А что есть у Украины? У нее есть орудия с выработанными стволами, которые не могут стрелять на большую дальность. А поставки западных орудий носят ограниченный характер. Поэтому мы обязательно победим. В этом я нисколько не сомневаюсь.- Если продолжать тему освобождения Николаева. Когда можно будет всерьез обсуждать участие Черноморского флота в сложных десантных операциях?- Десантная операция в том виде, в котором все ее представляют, маловероятна. Николаев сильно укреплен. Брать Николаев, как и Одессу, придется с земли, а не с моря. Для этого надо форсировать Южный Буг. Нам нужен укрепленный плацдарм, с которого мы могли бы наступать в сторону Николаева, чтобы полностью отрезать коммуникации.Задачи Черноморского флота сейчас состоят не в высадке десанта. Да, мы можем высадить десант. Но это можно сделать только локально. Это не поможет нам освободить Николаев, он слишком укреплен. Нам очень важно, чтобы Черноморский флот полностью блокировал Николаев с моря, чтобы не было оказано никакой помощи, и чтобы представители нацистских формирований и другие военные преступники не смогли сбежать из города. Помимо того, Черноморский флот может наносить ракетные удары и артиллерийские удары по вооруженным объектам на берегу.Десант возможен в момент, когда оборона дрогнет. Но оборона должна дрогнуть не со стороны моря, а на земле. Союзные войска должны войти в городскую черту, понимая, что в первую очередь, нужно освобождать промзону, чтобы людей не использовали в качестве живого щита. А чтобы войти в городскую черту, сперва нужно уничтожить артиллерию.Если брать американские гаубицы М-777, то их дальность стрельбы составляет порядка 20-25 км. Сейчас мы подошли к Николаеву примерно на такое же расстояние. Нельзя подходить ближе, потому что мы попадем под вражеский огонь. Артиллерия должна быть уничтожена. Только после этого нужно приступать к штурму. Должны быть высокоточные удары. Нужно задействовать беспилотники, разведывательные и ударные. Сейчас у нас их много.Вообще Николаев нужно брать так, чтобы на его примере показать, что сопротивление ВСУ бессмысленно и что Россия не собирается уничтожать город. Мы не американцы. Мы не стираем с лица земли города, как это было с Раккой в Сирии. Мы освобождаем мирное население Украины от преступного киевского режима. А для этого нужно использовать тактику, которую мы выработали в течение многих месяцев.- Переходим к Донбассу. С мест сообщают, что в Соледар противник подтянул боеспособные резервы и артиллерию. Нам остается ждать, пока мы их не перебьем? Или мы будем предпринимать дополнительные усилия, чтобы решить эту проблему?- Опыт освобождения Северодонецка и Лисичанска показал, что эффективно взять город можно только после полного окружения. Мы сейчас к этому подходим. Но проблема в том, что нельзя по отдельности окружить Северск, Соледар и Артемовск. Нам нужно их окружить полностью. Ввиду того, что эти города находятся в низине, нам важно, чтобы мы контролировали высоты вокруг этих городов.Сейчас предпринимаются усилия по заходу к Артемовску с востока. Окружение этих городов позволит прекратить поставку туда живой силы и тяжелых вооружений. Пока это сложно, потому что в тылу у этой линии обороны есть еще одна линия обороны (Славянск, Краматорск, Дружковка).Но нам нужно не только освободить эти города. Нужно срочно освобождать Марьинку. Для этого есть достаточно сил. Нам нужно полностью окружить Авдеевку, чего хотят жители Донецка. Мы пытаемся перерезать трассы и выйти к Водяному. В этом случае мы можем ликвидировать там артиллерию и прекратить варварские обстрелы Донецка.Чтобы мы это сделали, нам не всегда нужно много людей. Нам нужна артиллерия и спецназ. У нас очень эффективно работает ЧВК "Вагнер". Они в меньшинстве освободили Углегорскую ТЭЦ. Но их не так много. Их нельзя задействовать везде. Тем не менее, мы сейчас дробим фронт. Мы отрезаем части украинских группировок. Для этого нужна огневая мощь и нужно время.Я хорошо понимаю жителей ДНР/ЛНР. Они очень хотят, чтобы эти фашисты поскорее ушли. Но постепенно у Украины иссякнут ресурсы. Многие из них были брошены для "наступления на Херсон". Сейчас мы должны их перемолоть. Потом мы сможем продвигаться дальше. Как только мы окончательно пойдем в масштабное наступление на юге, это ослабит сопротивление противника в Донбассе.Мы сможем зайти в тыл не только с юга, но и со стороны Харькова. Из-за того, что у нас стало больше сил, нужно ставить задачи шире. Речь может идти не только о небольших окружениях и о выдавливании противника. Нам нужно окружать и уничтожать донбасскую группировку целиком. По частям не всегда получается. Они могут друг друга поддерживать.Российское руководство, исходя из имеющихся ресурсов, предпримет те действия, которые позволят относительно быстро освободить города Донбасса. Мне очень хотелось бы, чтобы к концу сентября мы в основном освободили Донецкую область, чтобы приступить к освобождению других территорий.- Мы не ставим конкретных сроков. Но, может быть, вы сможете сказать, когда мы освободим хоть какой-нибудь населенный пункт? Потому что в последние две недели новостей об этом вообще не было.- К концу сентября мы можем освободить населенные пункты на линии Северск-Соледар-Артемовск-Авдеевку-Марьинка. Я пока не очень понимаю, как будут обстоять дела с последней линией обороны Славянск-Краматорск-Дружковка. Мы будем делать так же, как и раньше. По мере освобождения территорий выходить на окружение донбасской группировки и ее отсечение от харьковской, чтобы исключить возможность оказания помощи.Проблема украинских войск в том, что после этой линии обороны им не за что зацепиться до Днепра. Они это хорошо понимают и будут цепляться за нее до последнего. Поэтому я полагаю, что к концу сентября мы можем приступить к освобождению последней линии обороны.Хотелось бы, чтобы это произошло раньше. Но мы воюем с Западом на Украине. А в Донбассе воюем с войсками со всей территории Украины. Посмотрите, что было под Херсоном. 128-я отдельная горно-штурмовая бригада была переброшена туда из Закарпатья.Тем не менее, у нас нет никаких позиционных боев, о которых любят заявлять эксперты. Есть постепенное освобождение Донбасса. Сейчас не Великая Отечественная война. У нас нет масштабных прорывов, в которых участвовали миллионы военнослужащих. А какие тогда были жертвы при таких прорывах? Мы планомерно уничтожаем группировку в Донбассе и других областях Украины, которые находятся под властью преступного киевского режима.

https://ukraina.ru/20220411/1033732565.html

https://ukraina.ru/20220901/1038335130.html

https://ukraina.ru/20220901/1038307538.html

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Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, россия, всу, донбасс, николаев, херсон, артиллерия, спецназ, славянск, краматорск