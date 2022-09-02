Надежность работы "Северного потока" находится под угрозой - Песков
Надежность работы газопровода "Северный поток" находится под угрозой из-за отсутствия технологических резервов. Об этом сообщил журналистам 2 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он ответил на вопрос, можно ли ждать новых ремонтных работ на "Северном потоке" в ближайшие месяцы.
"Резервов технологических нет, работает одна турбина [на трубопроводе "Северный поток"]. Вот и думайте", - сказал представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что "резервирование отсутствует не по вине "Газпрома".
"Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы под угрозой", - подчеркнул он.
С конца июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них (сделанная в Канаде компанией Siemens Energy) была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.
С конца июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них (сделанная в Канаде компанией Siemens Energy) была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.
Позже "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.
Ранее "Газпром" сообщил о полной остановке поставок по "Северному потоку" на три дня из-за ремонта на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.
Ранее "Газпром" сообщил о полной остановке поставок по "Северному потоку" на три дня из-за ремонта на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.
Планируется, что поставки газа могут возобновиться с 3 сентября после завершения ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".