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Надежность работы "Северного потока" находится под угрозой - Песков

Надежность работы "Северного потока" находится под угрозой - Песков - 02.09.2022 Украина.ру

Надежность работы "Северного потока" находится под угрозой - Песков

Надежность работы газопровода "Северный поток" находится под угрозой из-за отсутствия технологических резервов. Об этом сообщил журналистам 2 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2022-09-02T13:57

2022-09-02T13:57

2022-09-02T13:57

северный поток

песков

газ

газпром

новости

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Он ответил на вопрос, можно ли ждать новых ремонтных работ на "Северном потоке" в ближайшие месяцы.Песков подчеркнул, что "резервирование отсутствует не по вине "Газпрома"."Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы под угрозой", - подчеркнул он.С конца июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них (сделанная в Канаде компанией Siemens Energy) была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. Позже "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.Ранее "Газпром" сообщил о полной остановке поставок по "Северному потоку" на три дня из-за ремонта на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки. Планируется, что поставки газа могут возобновиться с 3 сентября после завершения ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".

https://ukraina.ru/20220819/1037891131.html

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северный поток, песков, газ, газпром, новости