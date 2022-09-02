Надежность работы "Северного потока" находится под угрозой - Песков - 02.09.2022 Украина.ру
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Надежность работы "Северного потока" находится под угрозой - Песков
Надежность работы "Северного потока" находится под угрозой - Песков - 02.09.2022 Украина.ру
Надежность работы "Северного потока" находится под угрозой - Песков
Надежность работы газопровода "Северный поток" находится под угрозой из-за отсутствия технологических резервов. Об этом сообщил журналистам 2 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2022-09-02T13:57
2022-09-02T13:57
северный поток
песков
газ
газпром
новости
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Он ответил на вопрос, можно ли ждать новых ремонтных работ на "Северном потоке" в ближайшие месяцы.Песков подчеркнул, что "резервирование отсутствует не по вине "Газпрома"."Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы под угрозой", - подчеркнул он.С конца июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них (сделанная в Канаде компанией Siemens Energy) была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть. Позже "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.Ранее "Газпром" сообщил о полной остановке поставок по "Северному потоку" на три дня из-за ремонта на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки. Планируется, что поставки газа могут возобновиться с 3 сентября после завершения ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".
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северный поток, песков, газ, газпром, новости
Северный поток, Песков, газ, Газпром, Новости

Надежность работы "Северного потока" находится под угрозой - Песков

13:57 02.09.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Надежность работы газопровода "Северный поток" находится под угрозой из-за отсутствия технологических резервов. Об этом сообщил журналистам 2 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Он ответил на вопрос, можно ли ждать новых ремонтных работ на "Северном потоке" в ближайшие месяцы.

"Резервов технологических нет, работает одна турбина [на трубопроводе "Северный поток"]. Вот и думайте", - сказал представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что "резервирование отсутствует не по вине "Газпрома".
"Поэтому, соответственно, надежность работы всей системы под угрозой", - подчеркнул он.

С конца июля газопровод "Северный поток" задействован на 20% от максимальной мощности из-за остановки работы нескольких газовых турбин. Одна из них (сделанная в Канаде компанией Siemens Energy) была отправлена в Монреаль для ремонта. Из-за санкций Оттавы в отношении Москвы производитель сначала отказался возвращать отремонтированное оборудование в Германию, однако после многочисленных просьб ФРГ все же решил его вернуть.
Позже "Газпром" сообщил о вынужденной остановке работы еще одного газотурбинного двигателя на компрессорной станции "Портовая" из-за окончания срока межремонтной наработки до капитального ремонта.

Ранее "Газпром" сообщил о полной остановке поставок по "Северному потоку" на три дня из-за ремонта на единственном оставшемся в работе газоперекачивающем агрегате. По завершении работ и при отсутствии технических неисправностей оборудования транспорт газа будет восстановлен до уровня 33 млн куб. м в сутки.
Планируется, что поставки газа могут возобновиться с 3 сентября после завершения ремонта единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции "Портовая".
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