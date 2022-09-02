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Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне

Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне - 02.09.2022 Украина.ру

Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне

Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с днем города. Он поделил горожан на два лагеря: украиноязычных патриотов и всех остальных, к которым обратился на уголовном жаргоне. Видеопоздравление Труханова опубликовали 2 сентября в соцсетях

2022-09-02T11:35

2022-09-02T11:35

2022-09-02T11:35

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геннадий труханов

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Труханов заявил, что среди почитателей Одессы появились "преступники, варвары и нелюди", которые решили, что Одесса им по зубам. Жители Одессы, по его словам, говорят по-украински и "на нашем одесском языке". Под "одесским языком" Труханов имеет в виду тюремный жаргон, владение которым продемонстрировал. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил за переговоры с Россией и поиски компромисса. Он назвал Одессу "глубоко интернациональным городом с точки зрения истории", рассказал о монополии российских туристов и выразил недовольство ошибками президента Украины Владимира Зеленского.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, геннадий труханов, одесса, день города, поздравление