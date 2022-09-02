Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне - 02.09.2022 Украина.ру
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Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне
Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне - 02.09.2022 Украина.ру
Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне
Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с днем города. Он поделил горожан на два лагеря: украиноязычных патриотов и всех остальных, к которым обратился на уголовном жаргоне. Видеопоздравление Труханова опубликовали 2 сентября в соцсетях
2022-09-02T11:35
2022-09-02T11:35
новости
геннадий труханов
одесса
день города
поздравление
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Труханов заявил, что среди почитателей Одессы появились "преступники, варвары и нелюди", которые решили, что Одесса им по зубам. Жители Одессы, по его словам, говорят по-украински и "на нашем одесском языке". Под "одесским языком" Труханов имеет в виду тюремный жаргон, владение которым продемонстрировал. Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил за переговоры с Россией и поиски компромисса. Он назвал Одессу "глубоко интернациональным городом с точки зрения истории", рассказал о монополии российских туристов и выразил недовольство ошибками президента Украины Владимира Зеленского.
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новости, геннадий труханов, одесса, день города, поздравление
Новости, Геннадий Труханов, Одесса, день города, поздравление

Мэр Одессы поздравил горожан с Днем города на тюремном жаргоне

11:35 02.09.2022
 
© скриншотМэр Одессы Геннадий Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов
© скриншот
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Мэр Одессы Геннадий Труханов поздравил одесситов с днем города. Он поделил горожан на два лагеря: украиноязычных патриотов и всех остальных, к которым обратился на уголовном жаргоне. Видеопоздравление Труханова опубликовали 2 сентября в соцсетях
Труханов заявил, что среди почитателей Одессы появились "преступники, варвары и нелюди", которые решили, что Одесса им по зубам. Жители Одессы, по его словам, говорят по-украински и "на нашем одесском языке". Под "одесским языком" Труханов имеет в виду тюремный жаргон, владение которым продемонстрировал.

Стикайте, идиоты, мишигирские фуцины, здесь вас ждет только бенина мама, известная своей отзывчивостью. Страшите нас голым тухесом до полного кадухеса, или это дико затошнило на нервы, что вам пишут прогулы на кладбище?

Геннадий Труханов
мэр Одессы
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов выступил за переговоры с Россией и поиски компромисса. Он назвал Одессу "глубоко интернациональным городом с точки зрения истории", рассказал о монополии российских туристов и выразил недовольство ошибками президента Украины Владимира Зеленского.
 
НовостиГеннадий ТрухановОдессадень городапоздравление
 
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