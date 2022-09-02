https://ukraina.ru/20220902/1038336126.html
"Эффект был бы невероятен": Политолог объяснил, ради чего Киев решился бросить десант на Запорожскую АЭС
"Эффект был бы невероятен": Политолог объяснил, ради чего Киев решился бросить десант на Запорожскую АЭС - 02.09.2022 Украина.ру
"Эффект был бы невероятен": Политолог объяснил, ради чего Киев решился бросить десант на Запорожскую АЭС
Киевские власти рассчитывали, что диверсионные группы перебьют охрану Запорожской АЭС (ЗАЭС). Попытка захвата была отбита. Политолог Андрей Суздальцев объяснил в интервью изданию Украина.ру, какие цели преследовал Киев
2022-09-02T05:07
2022-09-02T05:07
2022-09-02T05:07
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Украинские войска обстреливают ЗАЭС, а киевские власти обвиняют в обстрелах Россию. По замыслу командования ВСУ, украинские диверсанты должны были занять ЗАЭС и встретить миссию Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ), чтобы обвинения казались достоверными.При успехе операции Киев снял бы с себя ответственность за обстрелы. Однако российские военные просчитали возможную атаку, и подготовились к ней.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038319970.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, запорожская аэс, десант, киев, украина
Новости, Запорожская АЭС, десант, Киев, Украина
"Эффект был бы невероятен": Политолог объяснил, ради чего Киев решился бросить десант на Запорожскую АЭС
Киевские власти рассчитывали, что диверсионные группы перебьют охрану Запорожской АЭС (ЗАЭС). Попытка захвата была отбита. Политолог Андрей Суздальцев объяснил в интервью изданию Украина.ру, какие цели преследовал Киев