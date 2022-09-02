"Эффект был бы невероятен": Политолог объяснил, ради чего Киев решился бросить десант на Запорожскую АЭС - 02.09.2022 Украина.ру
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"Эффект был бы невероятен": Политолог объяснил, ради чего Киев решился бросить десант на Запорожскую АЭС
"Эффект был бы невероятен": Политолог объяснил, ради чего Киев решился бросить десант на Запорожскую АЭС - 02.09.2022 Украина.ру
"Эффект был бы невероятен": Политолог объяснил, ради чего Киев решился бросить десант на Запорожскую АЭС
Киевские власти рассчитывали, что диверсионные группы перебьют охрану Запорожской АЭС (ЗАЭС). Попытка захвата была отбита. Политолог Андрей Суздальцев объяснил в интервью изданию Украина.ру, какие цели преследовал Киев
2022-09-02T05:07
2022-09-02T05:07
новости
запорожская аэс
десант
киев
украина
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Украинские войска обстреливают ЗАЭС, а киевские власти обвиняют в обстрелах Россию. По замыслу командования ВСУ, украинские диверсанты должны были занять ЗАЭС и встретить миссию Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ), чтобы обвинения казались достоверными.При успехе операции Киев снял бы с себя ответственность за обстрелы. Однако российские военные просчитали возможную атаку, и подготовились к ней.Полный текст интервью читайте здесь
https://ukraina.ru/20220901/1038319970.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, запорожская аэс, десант, киев, украина
Новости, Запорожская АЭС, десант, Киев, Украина

"Эффект был бы невероятен": Политолог объяснил, ради чего Киев решился бросить десант на Запорожскую АЭС

05:07 02.09.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Киевские власти рассчитывали, что диверсионные группы перебьют охрану Запорожской АЭС (ЗАЭС). Попытка захвата была отбита. Политолог Андрей Суздальцев объяснил в интервью изданию Украина.ру, какие цели преследовал Киев
Украинские войска обстреливают ЗАЭС, а киевские власти обвиняют в обстрелах Россию. По замыслу командования ВСУ, украинские диверсанты должны были занять ЗАЭС и встретить миссию Международного агенства по атомной энергетике (МАГАТЭ), чтобы обвинения казались достоверными.
"Информационный эффект был бы невероятен. На территории, контролируемую российскими войсками, приехала бы миссия МАГАТЭ, а там бы ее встретили украинские части и украинская власть. Тогда бы получилось, что россияне действительно обстреляли бы эту станцию", - сказал Суздальцев.
При успехе операции Киев снял бы с себя ответственность за обстрелы. Однако российские военные просчитали возможную атаку, и подготовились к ней.
Полный текст интервью читайте здесь
- РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 10:57
Российские военные потопили баржи с диверсантами недалеко от Запорожской АЭСВооруженные силы России пресекли попытку украинских диверсантов высадиться около Запорожской АЭС на двух самоходных баржах. Об этом сообщили 1 сентября в Минобороны РФ
 
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Заголовок открываемого материала
07:53В Запорожской области пообещали ответить на попытки Киева захватить ЗАЭС
07:53Политолог рассказал, как потратят $3 млрд военной помощи Украине
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07:37Обществу нужны более пространные объяснения СВО - Мухин
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07:30"Политический расчет": военкор объяснил, почему РФ на фронте взяла оперативную паузу как минимум до зимы
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