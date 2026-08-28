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Лавров опроверг слухи об ультиматумах США из-за украинских атак

Лавров опроверг слухи об ультиматумах США из-за украинских атак - 28.08.2026 Украина.ру

Лавров опроверг слухи об ультиматумах США из-за украинских атак

Россия не ставила США никаких ультиматумов из-за поддержки Вашингтоном украинских ударов по российской территории, однако Москва регулярно поднимает эту тему в рамках двусторонних дипломатических контактов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РБК

2026-08-28T11:54

2026-08-28T11:54

2026-08-28T12:05

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Так глава ведомства прокомментировал появившиеся в зарубежной прессе сообщения о якобы выдвинутых российской стороной жестких условиях. Дипломат пояснил, что Москва лишь запрашивает у Белого дома официальные разъяснения после очередных сообщений о военной помощи Киеву.По словам министра, в западных СМИ периодически публикуются данные о том, как именно американская администрация Трампа помогает Украине новыми финансовыми траншами, оружием и разведданными. За последние несколько месяцев подобных крупных утечек было около четырех."С нашей стороны никакого ультиматума не было", — подчеркнул Лавров, добавив, что при появлении таких новостей российская сторона спокойно направляет информацию в Госдепартамент США с просьбой подтвердить или опровергнуть ее достоверность, однако Вашингтон до сих пор ни разу не предоставил Москве ответ.Параллельно глава МИД затронул тему взаимодействия по линии закрытых ведомств, комментируя недавний визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Дипломат отметил, что контакты между разведслужбами двух стран являются обычной мировой практикой и ведутся в режиме строгой конфиденциальности. Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.

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новости, москва, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп, джон рэтклифф, мид, цру, служба внешней разведки