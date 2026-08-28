Лавров опроверг слухи об ультиматумах США из-за украинских атак - 28.08.2026 Украина.ру
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Лавров опроверг слухи об ультиматумах США из-за украинских атак
Лавров опроверг слухи об ультиматумах США из-за украинских атак - 28.08.2026 Украина.ру
Лавров опроверг слухи об ультиматумах США из-за украинских атак
Россия не ставила США никаких ультиматумов из-за поддержки Вашингтоном украинских ударов по российской территории, однако Москва регулярно поднимает эту тему в рамках двусторонних дипломатических контактов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РБК
2026-08-28T11:54
2026-08-28T12:05
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Так глава ведомства прокомментировал появившиеся в зарубежной прессе сообщения о якобы выдвинутых российской стороной жестких условиях. Дипломат пояснил, что Москва лишь запрашивает у Белого дома официальные разъяснения после очередных сообщений о военной помощи Киеву.По словам министра, в западных СМИ периодически публикуются данные о том, как именно американская администрация Трампа помогает Украине новыми финансовыми траншами, оружием и разведданными. За последние несколько месяцев подобных крупных утечек было около четырех."С нашей стороны никакого ультиматума не было", — подчеркнул Лавров, добавив, что при появлении таких новостей российская сторона спокойно направляет информацию в Госдепартамент США с просьбой подтвердить или опровергнуть ее достоверность, однако Вашингтон до сих пор ни разу не предоставил Москве ответ.Параллельно глава МИД затронул тему взаимодействия по линии закрытых ведомств, комментируя недавний визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Дипломат отметил, что контакты между разведслужбами двух стран являются обычной мировой практикой и ведутся в режиме строгой конфиденциальности. Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, москва, сша, россия, сергей лавров, дональд трамп, джон рэтклифф, мид, цру, служба внешней разведки
Новости, Москва, США, Россия, Сергей Лавров, Дональд Трамп, Джон Рэтклифф, МИД, ЦРУ, Служба внешней разведки

Лавров опроверг слухи об ультиматумах США из-за украинских атак

11:54 28.08.2026 (обновлено: 12:05 28.08.2026)
 
© РИА НовостиМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости
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Россия не ставила США никаких ультиматумов из-за поддержки Вашингтоном украинских ударов по российской территории, однако Москва регулярно поднимает эту тему в рамках двусторонних дипломатических контактов, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РБК
Так глава ведомства прокомментировал появившиеся в зарубежной прессе сообщения о якобы выдвинутых российской стороной жестких условиях.
Дипломат пояснил, что Москва лишь запрашивает у Белого дома официальные разъяснения после очередных сообщений о военной помощи Киеву.
По словам министра, в западных СМИ периодически публикуются данные о том, как именно американская администрация Трампа помогает Украине новыми финансовыми траншами, оружием и разведданными. За последние несколько месяцев подобных крупных утечек было около четырех.
"С нашей стороны никакого ультиматума не было", — подчеркнул Лавров, добавив, что при появлении таких новостей российская сторона спокойно направляет информацию в Госдепартамент США с просьбой подтвердить или опровергнуть ее достоверность, однако Вашингтон до сих пор ни разу не предоставил Москве ответ.
Параллельно глава МИД затронул тему взаимодействия по линии закрытых ведомств, комментируя недавний визит в Москву директора ЦРУ Джона Рэтклиффа. Дипломат отметил, что контакты между разведслужбами двух стран являются обычной мировой практикой и ведутся в режиме строгой конфиденциальности.
Подробнее о затягивании конфликта - в материале Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом на сайте Украина.ру.
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