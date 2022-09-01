https://ukraina.ru/20220901/1038327202.html

Андрей Суздальцев о подлинных целях украинские диверсантов, которые хотели захватить Запорожскую АЭС

Андрей Суздальцев о подлинных целях украинские диверсантов, которые хотели захватить Запорожскую АЭС - 01.09.2022 Украина.ру

Андрей Суздальцев о подлинных целях украинские диверсантов, которые хотели захватить Запорожскую АЭС

Украина.ру, 01.09.2022

2022-09-01T13:25

2022-09-01T13:25

2022-09-01T13:25

интервью

украина

запорожская аэс

россия

магатэ

диверсанты

ядерное оружие

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Россия была бы не против, если бы миссия МАГАТЭ осталась на Запорожской АЭС на постоянной основе. Но мы должны понимать, что ждать какого-то позитива от приезда миссии не придется. Миссия оценит техническое состояние станции и выскажет пожелания о прекращении обстрелов вокруг нее. Возможны даже политические заявления, что "если бы не российская агрессия, никаких проблем со станцией вообще бы не было". Обвинения в адрес России сняты не будут. И про Украину они ни слова не скажут, считает политолог Андрей СуздальцевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.руУтром 1 сентября в Минобороны РФ сообщили, что российские войска пресекли попытки высадки десанта с 60 украинскими диверсантами в нескольких километрах от Запорожской АЭС. Две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены. В оборонном ведомстве подчеркнули, что несмотря на попытки киевского режима сорвать приезд миссии МАГАТЭ на станцию, Россия подтверждает готовность принять их с обеспечением полной безопасности дальнейшей работы, обстановка у станции сложная, но под полным контролем.- Андрей Иванович, зачем Украине потребовалось действовать так топорно?- Эта идея украинских властей была оригинальной и отчаянной. Они постоянно подают информацию, что российские войска, которые находятся в Энергодаре, сами себя обстреливают (они еще с 2014 года рассказывали, что ополченцы Донбасса стреляют в самих себя и сами убивают своих жен, детей и матерей). И одновременно с обстрелами Украина бросила десант.Зная, что на самой станции находится минимальное количество простых охранников, они действительно рассчитывали перебить их и занять станцию. Информационный эффект был бы невероятен. На территории, контролируемую российскими войсками, приехала бы миссия МАГАТЭ, а там бы ее встретили украинские части и украинская власть. Тогда бы получилось, что россияне действительно обстреляли бы эту станцию. И Киев снял бы с себя всякую ответственность за обстрелы станции.Они были уверены в успехе. Но наши военные просчитали, что Украина может провести такую операцию, и были к этому готовы.- Насколько для нас критически важно, чтобы миссия МАГАТЭ посетила станцию?- Это необходимо. Мы открыты для любых инспекций. Россия была бы не против, если бы эта миссия осталась там на постоянной основе. Но мы должны понимать, что ждать какого-то позитива от приезда миссии не придется. Миссия оценит техническое состояние станций и выскажет пожелания о прекращении обстрелов вокруг нее. Я даже не исключаю, что будут политические заявления, что "если бы не российская агрессия, никаких проблем со станцией вообще бы не было". Обвинения в адрес России сняты не будут. И про Украину они ни слова не скажут.- Исчезнет ли вообще эта тема из информационного пространства?- Не исчезнет, пока мы не займем Никополь и другие города на правой стороне Днепра. Украина будет шантажировать Россию этой станцией. На прошлой неделе постпред Великобритании при ООН откровенно заявил, что "если бы Россия покинула территорию Украины, никакого кризиса вокруг Запорожской АЭС не было бы". Это подтверждает, что ВСУ не может и не хочет воевать с российской армии в поле. Они могут только сидеть в городах и угрожать взорвать станции.- Существуют ли простые решения этой проблемы, скажем, отключить станцию или ударить возле Хмельницкой АЭС?- Атомную станцию отключить невозможно. Ее нужно несколько десятков лет выводить из эксплуатации. Игналинскую АСЭ в Литве отключили еще в начале 21 века и до сих пор никак не выведут из эксплуатации. В этом-то и проблема. Когда мы брали под контроль Запорожскую и Херсонскую области, мы не могли представить, что Украина будет заниматься самоубийством. Они ведь бьют не по самим реакторам, а по местам хранения отходов, что чревато заражением. Это чистый ядерный шантаж. Я общаюсь с западными экспертами. Все они знают, что станцию обстреливает Украина. Но молчат.- Еще задолго до 24 февраля в украинском экспертном сообществе была идея ударить по Чернобылю в случае "нападения" России. Это называлось "гарантией взаимного уничтожения", так как у Киева не было ядерного оружия. Киевский режим рассматривал всерьез этот сценарий? Или рассматривали, но мы не дали?- Они не рискнули. Они слабы. Они могут только заниматься шантажом. Они проигрывают. Если бы они побеждали, для них бы не было смысла обстреливать атомные станции. А если Россия хотела бы устроить ядерную катастрофу, зачем бы нам бить по Запорожской АЭС? У нас в руках был Чернобыль, который вообще рядом с Киевом.- То есть мы правильно сделали, что зашли в Киевскую область прежде всего для того, чтобы проконтролировать ситуацию в Чернобыле?- Да. Потому что мы представляем образ мышления украинского руководства. Им плевать на страну. У них у всех зарубежные паспорта. Если что-то случится, они просто покинуть территорию Украины. А как будет выживать народ, их не волнует. Они сознательно все перекладывают на Россию.Это напоминает 2008 год, когда наши войска разгромили грузинскую армию. Все были уверены, что Россия будет оккупировать Грузию. Все в Грузии этому радовались. Все были уверены, что можно будет поносить Россию как оккупанта, а при этом она будет всех кормить до отвала, обеспечивать газом, теплом и электричеством. Они знали, что российская оккупация – это хорошо.Здесь то же самое. Иначе они не вывозили бы из Восточной Украины с бешеным темпом все остатки зерна от прошлого урожая, прекрасно понимая, что Россия не бросит народ на контролируемой ей территории умереть с голоду. И именно поэтому в Запорожской области возникла очередь, чтобы перейти на территорию, контролируемой Россией. Народ готовится к зиме.

https://ukraina.ru/20220830/1038228812.html

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2022

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, запорожская аэс, россия, магатэ, диверсанты, ядерное оружие