"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал Украина.ру, со слов жителей освобожденных территорий, как в течение восьми лет народ Донбасса практически в одиночку сражался против армии агрессора
Война, начавшаяся в 2014-м, привела не только к гибели 15 тысяч человек в регионе, но и, по услышанным рассказам, к не укладывающемуся ни в какие рамки обращению украинских военных с мирным населением занятых ими восемь лет назад городов и посёлков, рассказал журналист.
Например, одна женщина из недавно освобождённой части Донбасса рассказывала мне, что войска киевского режима вели себя у них, как будто местное население им принадлежало так же, как собака принадлежит своему хозяину, и они ежедневно демонстрировали это людям.
В посёлке недалеко от Попасной (ЛНР) журналисту рассказали, как во время оккупации военный ВСУ каждое утро забирался на 20-метровую радиомачту и начинал беспорядочную стрельбу. Все в посёлке знали, что в определённое время утра по посёлку ходить нельзя. Всушник делал это для того, чтобы выразить презрение местным жителям и запугать их.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
5 мая, 04:45Чилийский корреспондент рассказал о причинах начала российской военной спецоперации на УкраинеРоссию на военную спецоперацию на Украине спровоцировали заявления Владимира Зеленского о возможности создания ядерного оружия, не выполнение им Минских соглашений и попытка Киева вступить в НАТО, сказал чилийско-венесуэльский журналист Алехандро Кирк в интервью Украина.ру