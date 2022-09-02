https://ukraina.ru/20220902/1038328646.html

"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса

"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса - 02.09.2022 Украина.ру

"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса

Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал Украина.ру, со слов жителей освобожденных территорий, как в течение восьми лет народ Донбасса практически в одиночку сражался против армии агрессора

2022-09-02T07:07

2022-09-02T07:07

2022-09-02T07:07

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Война, начавшаяся в 2014-м, привела не только к гибели 15 тысяч человек в регионе, но и, по услышанным рассказам, к не укладывающемуся ни в какие рамки обращению украинских военных с мирным населением занятых ими восемь лет назад городов и посёлков, рассказал журналист.В посёлке недалеко от Попасной (ЛНР) журналисту рассказали, как во время оккупации военный ВСУ каждое утро забирался на 20-метровую радиомачту и начинал беспорядочную стрельбу. Все в посёлке знали, что в определённое время утра по посёлку ходить нельзя. Всушник делал это для того, чтобы выразить презрение местным жителям и запугать их.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220505/1033907526.html

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новости, донбасс, агрессия, днр, лнр, корреспонденты