"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса - 02.09.2022 Украина.ру
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"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса
"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса - 02.09.2022 Украина.ру
"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса
Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал Украина.ру, со слов жителей освобожденных территорий, как в течение восьми лет народ Донбасса практически в одиночку сражался против армии агрессора
2022-09-02T07:07
2022-09-02T07:07
новости
донбасс
агрессия
днр
лнр
корреспонденты
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Война, начавшаяся в 2014-м, привела не только к гибели 15 тысяч человек в регионе, но и, по услышанным рассказам, к не укладывающемуся ни в какие рамки обращению украинских военных с мирным населением занятых ими восемь лет назад городов и посёлков, рассказал журналист.В посёлке недалеко от Попасной (ЛНР) журналисту рассказали, как во время оккупации военный ВСУ каждое утро забирался на 20-метровую радиомачту и начинал беспорядочную стрельбу. Все в посёлке знали, что в определённое время утра по посёлку ходить нельзя. Всушник делал это для того, чтобы выразить презрение местным жителям и запугать их.Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20220505/1033907526.html
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новости, донбасс, агрессия, днр, лнр, корреспонденты
Новости, Донбасс, агрессия, ДНР, ЛНР, корреспонденты

"Относились, как к собакам": военкор поделился историями очевидцев киевской оккупации Донбасса

07:07 02.09.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Аргентинский военный корреспондент Себастьян Сальгадо рассказал Украина.ру, со слов жителей освобожденных территорий, как в течение восьми лет народ Донбасса практически в одиночку сражался против армии агрессора
Война, начавшаяся в 2014-м, привела не только к гибели 15 тысяч человек в регионе, но и, по услышанным рассказам, к не укладывающемуся ни в какие рамки обращению украинских военных с мирным населением занятых ими восемь лет назад городов и посёлков, рассказал журналист.
Например, одна женщина из недавно освобождённой части Донбасса рассказывала мне, что войска киевского режима вели себя у них, как будто местное население им принадлежало так же, как собака принадлежит своему хозяину, и они ежедневно демонстрировали это людям.
Себастьян Сальгадо
Себастьян Сальгадо
Военный корреспондент из Аргентины
В посёлке недалеко от Попасной (ЛНР) журналисту рассказали, как во время оккупации военный ВСУ каждое утро забирался на 20-метровую радиомачту и начинал беспорядочную стрельбу. Все в посёлке знали, что в определённое время утра по посёлку ходить нельзя. Всушник делал это для того, чтобы выразить презрение местным жителям и запугать их.
Полное интервью с аргентинским военным корреспондентом Себастьяном Сальгадо читайте на сайте Украина.ру.
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