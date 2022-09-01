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Матвиенко рассказала о ресурсах России для успешного завершения СВО

Матвиенко рассказала о ресурсах России для успешного завершения СВО - 01.09.2022 Украина.ру

Матвиенко рассказала о ресурсах России для успешного завершения СВО

России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине. Об этом 1 сентября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда

2022-09-01T07:43

2022-09-01T07:43

2022-09-01T07:45

матвиенко

спецоперация

россия

новости

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"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. <...> Сейчас, полгода спустя, хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО", — написала политик.По ее словам, на поле боя "нам реально противостоят не только вооруженные силы Украины, нацистские батальоны, но и коллективный Запад, НАТО".Спикер Совфеда подчеркнула, что Вооруженные силы оснащены самым современным оружием и техникой, а российские военнослужащие действуют гуманно."Они не используют мирных граждан в качестве "живого щита", не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Не запятнали себя расправами над военнопленными", — отметила парламентарий.Кроме того, Матвиенко напомнила слова президента Владимира Путина о том, что сегодняшние офицеры и солдаты России — наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны — "самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

матвиенко, спецоперация, россия, новости