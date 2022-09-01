Матвиенко рассказала о ресурсах России для успешного завершения СВО - 01.09.2022 Украина.ру
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Матвиенко рассказала о ресурсах России для успешного завершения СВО
Матвиенко рассказала о ресурсах России для успешного завершения СВО - 01.09.2022 Украина.ру
Матвиенко рассказала о ресурсах России для успешного завершения СВО
России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине. Об этом 1 сентября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда
2022-09-01T07:43
2022-09-01T07:45
матвиенко
спецоперация
россия
новости
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"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. &lt;...&gt; Сейчас, полгода спустя, хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО", — написала политик.По ее словам, на поле боя "нам реально противостоят не только вооруженные силы Украины, нацистские батальоны, но и коллективный Запад, НАТО".Спикер Совфеда подчеркнула, что Вооруженные силы оснащены самым современным оружием и техникой, а российские военнослужащие действуют гуманно."Они не используют мирных граждан в качестве "живого щита", не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Не запятнали себя расправами над военнопленными", — отметила парламентарий.Кроме того, Матвиенко напомнила слова президента Владимира Путина о том, что сегодняшние офицеры и солдаты России — наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны — "самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ".
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матвиенко, спецоперация, россия, новости
Матвиенко, Спецоперация, Россия, Новости

Матвиенко рассказала о ресурсах России для успешного завершения СВО

07:43 01.09.2022 (обновлено: 07:45 01.09.2022)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПетербургский международный экономический форум. День второй
Петербургский международный экономический форум. День второй - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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России хватит ресурсов для победы в специальной военной операции на Украине. Об этом 1 сентября заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в своем блоге на сайте Совфеда
"Не вызывает сомнений, что у нас хватит ресурсов для победы — ресурсов не только материальных, но и интеллектуальных, моральных. <...> Сейчас, полгода спустя, хорошо видно, насколько велика была угроза, нависшая над нашей страной, насколько своевременным было решение о проведении СВО", — написала политик.
По ее словам, на поле боя "нам реально противостоят не только вооруженные силы Украины, нацистские батальоны, но и коллективный Запад, НАТО".

"От исхода операции зависит не только существование нашей страны как целостного, суверенного, сильного государства, но и то, каким будет мир после ее завершения. Продолжит ли он и далее движение в сторону многополярной модели, утверждения в международных отношениях принципов равноправия, сотрудничества, справедливости. Или же США, их союзники установят свою глобальную гегемонию", — добавила Матвиенко.

Спикер Совфеда подчеркнула, что Вооруженные силы оснащены самым современным оружием и техникой, а российские военнослужащие действуют гуманно.
"Они не используют мирных граждан в качестве "живого щита", не ведут обстрел городских кварталов, не уничтожают объекты социальной и коммунальной инфраструктуры. Не запятнали себя расправами над военнопленными", — отметила парламентарий.
Кроме того, Матвиенко напомнила слова президента Владимира Путина о том, что сегодняшние офицеры и солдаты России — наследники поколения победителей, внуки и правнуки героев Великой Отечественной войны — "самоотверженно сражаются за Родину, за наш народ".
 
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