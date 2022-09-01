Главное на 1 сентября: в России и в мире - 01.09.2022 Украина.ру
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Главное на 1 сентября: в России и в мире
Главное на 1 сентября: в России и в мире - 01.09.2022 Украина.ру
Главное на 1 сентября: в России и в мире
В Таджикистане откроют пять русскоязычных школ, на Украине запретят преподавать в школах на русском, на освобожденных территориях Украины начнется учебный год. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру
2022-09-01T06:41
2022-09-01T06:41
новости
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РоссияДень знаний отмечают в России. В этот день в учебных заведениях страны пройдут праздничные мероприятия. В школах введут обязательную церемонию исполнения гимна России, церемонию подъема государственного флага, урок "Россия - моя история". В 96 школах 23 регионов откроются инженерные классы судо- и авиастроительного профилей.Первое заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи проведет президент России Владимир Путин. Учредительная конференция состоялась в июле. Заседание пройдет в федеральном образовательном центре знаний "Машук" в Пятигорске.Президент Владимир Путин посетит Калининград. Запланирована встреча Путина с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Ожидается обсуждение вопросов транзита.Путин посетит музейный и театрально-образовательный комплекс, филиал Нахимовского военно-морского училища, и проведет открытый урок "Разговор о важном".Ближнее зарубежьеВ Таджикистане пять общеобразовательных школ с обучением на русском языке откроют президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Церемония открытия состоится в режиме видеоконференцсвязи.Онлайн-урок истории "Дорогами будущего" для старшеклассников и студентов проведет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Урок будут транслировать для учеников 10-х и 11-х классов без исключения. Первый урок 1 сентября в школах Белоруссии объединен темой "В исторической памяти сила и единство белорусского народа".На освобожденных территориях Украины начнется учебный год. В Мелитопольском государственном университете (Мелитополь) и его филиалах в Бердянске и Энергодаре начнутся занятия. Также учебный год начнется в ДНР.На Украине вступил в силу запрет на использование русского языка в школах. В Николаеве депутаты проголосовали за запрет. С 1 сентября в городских учебных заведениях не будут проводить ни факультативы, ни курсы. В младших классах запрещена образовательная программа с оформлением по-русски.МирЕвропейский суд по правам человека возобновит рассмотрение дел с участием Украины. Суд возобновит переписку с заявителем. По старым делам определят новые сроки, новые дела начнут рассматривать. Перерыв длился с марта - тогда в ЕСПЧ приостановили рассмотрение всех дел в отношении Украины из-за специальной военной операции.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости
Новости

Главное на 1 сентября: в России и в мире

06:41 01.09.2022
 
© rawpixel.com
© rawpixel.com
Читать в
В Таджикистане откроют пять русскоязычных школ, на Украине запретят преподавать в школах на русском, на освобожденных территориях Украины начнется учебный год. Об этих и других событиях читайте подробнее в Украина.ру
Россия
День знаний отмечают в России. В этот день в учебных заведениях страны пройдут праздничные мероприятия. В школах введут обязательную церемонию исполнения гимна России, церемонию подъема государственного флага, урок "Россия - моя история". В 96 школах 23 регионов откроются инженерные классы судо- и авиастроительного профилей.
Первое заседание наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи проведет президент России Владимир Путин. Учредительная конференция состоялась в июле. Заседание пройдет в федеральном образовательном центре знаний "Машук" в Пятигорске.
"Движение будет участвовать в воспитании, профориентации, организации досуга подрастающего поколения, формировать мировоззрение, готовить молодежь к полноценной жизни в обществе", - сообщили в пресс-службе Госдумы России.
Президент Владимир Путин посетит Калининград. Запланирована встреча Путина с губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Ожидается обсуждение вопросов транзита.
Путин посетит музейный и театрально-образовательный комплекс, филиал Нахимовского военно-морского училища, и проведет открытый урок "Разговор о важном".
Ближнее зарубежье
В Таджикистане пять общеобразовательных школ с обучением на русском языке откроют президент России Владимир Путин и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Церемония открытия состоится в режиме видеоконференцсвязи.
Онлайн-урок истории "Дорогами будущего" для старшеклассников и студентов проведет президент Белоруссии Александр Лукашенко. Урок будут транслировать для учеников 10-х и 11-х классов без исключения. Первый урок 1 сентября в школах Белоруссии объединен темой "В исторической памяти сила и единство белорусского народа".
На освобожденных территориях Украины начнется учебный год. В Мелитопольском государственном университете (Мелитополь) и его филиалах в Бердянске и Энергодаре начнутся занятия. Также учебный год начнется в ДНР.
На Украине вступил в силу запрет на использование русского языка в школах. В Николаеве депутаты проголосовали за запрет. С 1 сентября в городских учебных заведениях не будут проводить ни факультативы, ни курсы. В младших классах запрещена образовательная программа с оформлением по-русски.
Мир
Европейский суд по правам человека возобновит рассмотрение дел с участием Украины. Суд возобновит переписку с заявителем. По старым делам определят новые сроки, новые дела начнут рассматривать. Перерыв длился с марта - тогда в ЕСПЧ приостановили рассмотрение всех дел в отношении Украины из-за специальной военной операции.
 
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