https://ukraina.ru/20220901/1038289689.html
Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом
Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом - 01.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом
Российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-01T04:30
2022-09-01T04:30
2022-09-01T04:30
украина
россия
новости
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103365/23/1033652336_0:215:1601:1115_1920x0_80_0_0_9b373b9beb90e4e5f50cf2e6ef3512c6.jpg
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, связанных с РФ.По его мнению, сейчас главное – установить контроль над Юго-Востоком Украины, он должен полностью быть под юрисдикцией России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220831/1038265165.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2022
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103365/23/1033652336_0:0:1601:1200_1920x0_80_0_0_871eeedcaa8ddd1fd3156f248afa3c9e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина, россия, новости, переговоры
Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом
Российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру