https://ukraina.ru/20220901/1038289689.html

Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом

Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом - 01.09.2022 Украина.ру

Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом

Российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру

2022-09-01T04:30

2022-09-01T04:30

2022-09-01T04:30

украина

россия

новости

переговоры

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Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, связанных с РФ.По его мнению, сейчас главное – установить контроль над Юго-Востоком Украины, он должен полностью быть под юрисдикцией России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220831/1038265165.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина, россия, новости, переговоры