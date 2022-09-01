Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом - 01.09.2022 Украина.ру
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Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом
Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом - 01.09.2022 Украина.ру
Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом
Российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
2022-09-01T04:30
2022-09-01T04:30
украина
россия
новости
переговоры
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Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, связанных с РФ.По его мнению, сейчас главное – установить контроль над Юго-Востоком Украины, он должен полностью быть под юрисдикцией России.Полный текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220831/1038265165.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, россия, новости, переговоры
Украина, Россия, Новости, переговоры

Военный эксперт Алехин рассказал, на каких условиях Россия согласится пойти на переговоры с Киевом

04:30 01.09.2022
 
© Генеральное консульство РФ в Стамбуле / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле
© Генеральное консульство РФ в Стамбуле
Перейти в фотобанк
Читать в
Российское руководство на переговоры с Украиной не пойдет, если только они не будут проводиться на условиях Москвы, сказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в интервью Украина.ру
Ранее мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что он выступает за компромисс с Россией и против сноса памятников, связанных с РФ.
Я думаю, что российское руководство на переговоры не пойдет. Если и будут какие-то переговоры, то только на условиях Москвы. И я сомневаюсь, что Зеленский согласится на переговоры. Американцы и британцы ему этого не дадут.
Геннадий Алехин интервью
Геннадий Алехин
военный обозреватель, полковник запаса
По его мнению, сейчас главное – установить контроль над Юго-Востоком Украины, он должен полностью быть под юрисдикцией России.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.
Зеленский президенты США
Вчера, 05:31
Украинское противостояние Трампа и Байдена приняло новый оборот. Президента США может определить Киев
 
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