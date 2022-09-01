Сапоньков объяснил, почему войскам РФ нужно провести показательное наступление на Николаев или Кривой Рог
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкС "Азовстали" вывозят раненых украинских военных
Местное население Украины увидев силу и мощь РФ после наступления на Николаев или Кривой Рог смело заявит о своих симпатиях к России, а пока они боятся это сделать из-за физической расплаты украинских служб, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру
По его мнению, России нужно провести показательное наступление на Николаев или Кривой Рог, потому что это нужно для РФ и для поддерживающего СВО местного населения.
Увидев нашу силу и мощь, они смело заявят о своих симпатиях к России. Пока же они прямо говорят: "Мы боимся, что вы уйдете или вас выбьют, а нас потом вырежут". И это не фигура речи. Украина — террористическое государство. Если что-то случится, этим людям реально угрожает физическая расправа.
По его словам, когда российские войска возьмут села и окружат Николаев, то это очень подбодрит российское и местное население, которое очень запугано вбросами о возвращении ВСУ.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.