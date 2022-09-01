https://ukraina.ru/20220901/1038273995.html

Сапоньков объяснил, почему войскам РФ нужно провести показательное наступление на Николаев или Кривой Рог

Сапоньков объяснил, почему войскам РФ нужно провести показательное наступление на Николаев или Кривой Рог - 01.09.2022 Украина.ру

Сапоньков объяснил, почему войскам РФ нужно провести показательное наступление на Николаев или Кривой Рог

Местное население Украины увидев силу и мощь РФ после наступления на Николаев или Кривой Рог смело заявит о своих симпатиях к России, а пока они боятся это сделать из-за физической расплаты украинских служб, сказал военный журналист Роман Сапоньков в интервью Украина.ру

2022-09-01T08:00

2022-09-01T08:00

2022-09-01T08:00

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По его мнению, России нужно провести показательное наступление на Николаев или Кривой Рог, потому что это нужно для РФ и для поддерживающего СВО местного населения.По его словам, когда российские войска возьмут села и окружат Николаев, то это очень подбодрит российское и местное население, которое очень запугано вбросами о возвращении ВСУ.Полный текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220830/1038269553.html

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, рф, кривой рог, николаев