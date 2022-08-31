"Командировка в Воронеж удалась": Стремоусов подтвердил, что выезжал в РФ - 31.08.2022 Украина.ру
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"Командировка в Воронеж удалась": Стремоусов подтвердил, что выезжал в РФ
"Командировка в Воронеж удалась": Стремоусов подтвердил, что выезжал в РФ - 31.08.2022 Украина.ру
"Командировка в Воронеж удалась": Стремоусов подтвердил, что выезжал в РФ
Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг сообщения о том, что он сбежал на территорию РФ и заявил, что возвращается в Херсон. Соответствующее обращение он опубликовал 31 августа в своем Telegram-канале
2022-08-31T12:26
2022-08-31T12:26
новости
кирилл стремоусов
херсон
херсонская область
украина
фейк
воронеж
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Ранее в украинских СМИ получили распространение информация, согласно которой Стремоусов якобы выехал в Воронеж и не намерен возвращаться в Херсонскую область. В доказательства приводилось видео замглавы администрации, за спиной которого была видна панорама российского города. Стремоусов подтвердил, что действительно записывал видео из Воронежа, при этом его пребывание в этом городе заняло один день, там он участвовал в семинаре по коммуникативному лидерству с участием представителей освобожденных территорий Украины и российских специалистов. Он добавил, что спешно возвращается в Херсон для подготовки референдума по самоопределению региона."Отдельное спасибо укронацистским пабликам и международным СМИ за экскурсионную подсветку моего визита в Воронеж. Мне понравилось", - написал он.Ранее в интервью Украина.ру Стремоусов заявлял, что люди в Херсоне и во всем регионе хотят стабильности, хотят понимать, что будет дальше, поэтому необходимо побыстрее определяться с будущим.
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Новости
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новости, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область, украина, фейк, воронеж
Новости, Кирилл Стремоусов, Херсон, Херсонская область, Украина, фейк, Воронеж

"Командировка в Воронеж удалась": Стремоусов подтвердил, что выезжал в РФ

12:26 31.08.2022
 
© скриншот видео "ТСН"Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
© скриншот видео "ТСН"
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Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг сообщения о том, что он сбежал на территорию РФ и заявил, что возвращается в Херсон. Соответствующее обращение он опубликовал 31 августа в своем Telegram-канале
Ранее в украинских СМИ получили распространение информация, согласно которой Стремоусов якобы выехал в Воронеж и не намерен возвращаться в Херсонскую область. В доказательства приводилось видео замглавы администрации, за спиной которого была видна панорама российского города.
Стремоусов подтвердил, что действительно записывал видео из Воронежа, при этом его пребывание в этом городе заняло один день, там он участвовал в семинаре по коммуникативному лидерству с участием представителей освобожденных территорий Украины и российских специалистов.

Херсонская делегация также присутствовала на семинаре и получила огромный опыт в выстраивании коммуникаций с обществом и социальными структурами

Кирилл Стремоусов
Кирилл Стремоусов
Замглавы ВГА Херсонской области
Он добавил, что спешно возвращается в Херсон для подготовки референдума по самоопределению региона.
"Отдельное спасибо укронацистским пабликам и международным СМИ за экскурсионную подсветку моего визита в Воронеж. Мне понравилось", - написал он.
Ранее в интервью Украина.ру Стремоусов заявлял, что люди в Херсоне и во всем регионе хотят стабильности, хотят понимать, что будет дальше, поэтому необходимо побыстрее определяться с будущим.
 
НовостиКирилл СтремоусовХерсонХерсонская областьУкраинафейкВоронеж
 
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