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"Командировка в Воронеж удалась": Стремоусов подтвердил, что выезжал в РФ

"Командировка в Воронеж удалась": Стремоусов подтвердил, что выезжал в РФ - 31.08.2022 Украина.ру

"Командировка в Воронеж удалась": Стремоусов подтвердил, что выезжал в РФ

Заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг сообщения о том, что он сбежал на территорию РФ и заявил, что возвращается в Херсон. Соответствующее обращение он опубликовал 31 августа в своем Telegram-канале

2022-08-31T12:26

2022-08-31T12:26

2022-08-31T12:26

новости

кирилл стремоусов

херсон

херсонская область

украина

фейк

воронеж

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Ранее в украинских СМИ получили распространение информация, согласно которой Стремоусов якобы выехал в Воронеж и не намерен возвращаться в Херсонскую область. В доказательства приводилось видео замглавы администрации, за спиной которого была видна панорама российского города. Стремоусов подтвердил, что действительно записывал видео из Воронежа, при этом его пребывание в этом городе заняло один день, там он участвовал в семинаре по коммуникативному лидерству с участием представителей освобожденных территорий Украины и российских специалистов. Он добавил, что спешно возвращается в Херсон для подготовки референдума по самоопределению региона."Отдельное спасибо укронацистским пабликам и международным СМИ за экскурсионную подсветку моего визита в Воронеж. Мне понравилось", - написал он.Ранее в интервью Украина.ру Стремоусов заявлял, что люди в Херсоне и во всем регионе хотят стабильности, хотят понимать, что будет дальше, поэтому необходимо побыстрее определяться с будущим.

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2022

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, кирилл стремоусов, херсон, херсонская область, украина, фейк, воронеж