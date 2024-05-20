https://ukraina.ru/20240520/1055185912.html

Изменения кардинальные: МО Украины утвердило новую политику о "человеческом капитале" в ВСУ

Изменения кардинальные: МО Украины утвердило новую политику о "человеческом капитале" в ВСУ - 20.05.2024 Украина.ру

Изменения кардинальные: МО Украины утвердило новую политику о "человеческом капитале" в ВСУ

Формирование "оборонного сознания", реформу соцсферы и политики в отношении ветеранов, обновленную систему здравоохранения, а также качественные изменения денежного обеспечения пообещали в Министерстве обороны Украины. Там утвердили новую политику в отношении привлечения и удержания человеческого капитала в ВСУ, информировала пресс-служба ведомства

2024-05-20T19:48

2024-05-20T19:48

2024-05-20T19:51

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Отмечается, что обновленная система будет полностью соответствовать стандартам Североатлантического альянса. Так, в ведомстве анонсировали некую "человекоцентрическую" систему управления персоналом, которая будет проходить в рамках развития управленческой культуры. По словам замминистра обороны Украины Натальи Калмыковой, при разработке программы, которая началась осенью прошлого года, учитывался лучший опыт западных партнеров". Ранее западное издание со ссылкой на американских официальных лиц сообщало, что в Вашингтоне рассчитывают, что Владимир Зеленский сделает все возможное для того, чтобы мобилизовать больше молодых украинцев в ВСУ.Напомним, 18 мая на Украине приняли закон об усилении мобилизации. Согласно документу, все военнообязанные украинцы от 18 до 60 лет считаются уклонистами и должны прийти в ТЦК и СП для обновления своих данных, а те кто имел в военном билете запись "ограниченно годный" – обязаны заново пройти военно-врачебную комиссию. В случае уклонения, жителей страны задержит полиция, а после могут лишить возможности управлять личным транспортом.

https://ukraina.ru/20240306/1053717033.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вашингтон, нато, минобороны, мобилизация, всу, сво