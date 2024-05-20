Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне
18:06 20.05.2024 (обновлено: 18:08 20.05.2024)
© AP / Michael Probst
© AP / Michael Probst
Предстоящие недели и месяцы будут решающими, а потому союзники Киева намерены действовать решительно, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе 22-го заседания Контактной группы по обороне Украины
"Предстоящие недели и месяцы будут решающими, поэтому мы продолжим действовать решительно. Выживание и успех Украины имеют центральное значение для безопасности Украины, европейской безопасности, глобальной безопасности — и безопасности Америки", – приводятся его слова на сайте Министерства обороны США.
Остин предупредил, что российская армия не оставит попыток создать буферную зону вдоль украинской границы – это "тяжелая и опасная битва", а само заседание Контактной группы проходит в "трудный момент".
Шеф Пентагона сообщил, что сегодня около 50 стран оказывают поддержку в финансировании Киева, а ранее президент США Джо Байден объявил о дополнительном пакете на 400 миллионов долларов. На эти средства приобретены системы ПВО, артиллерийские снаряды, боеприпасы и бронетехника.
"Наши коллеги-члены Контактной группы продолжают прилагать усилия для удовлетворения самых неотложных потребностей Украины. Вместе они выделили Украине более 95 миллиардов долларов помощи", – привел данные с начала российской СВО Остин.
По мнению главы Пентагона, большее количество оружия поможет украинской армии сдержать российское наступление.
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