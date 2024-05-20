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Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне

Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне - 20.05.2024 Украина.ру

Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне

Предстоящие недели и месяцы будут решающими, а потому союзники Киева намерены действовать решительно, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе 22-го заседания Контактной группы по обороне Украины

2024-05-20T18:06

2024-05-20T18:06

2024-05-20T18:08

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"Предстоящие недели и месяцы будут решающими, поэтому мы продолжим действовать решительно. Выживание и успех Украины имеют центральное значение для безопасности Украины, европейской безопасности, глобальной безопасности — и безопасности Америки", – приводятся его слова на сайте Министерства обороны США.Остин предупредил, что российская армия не оставит попыток создать буферную зону вдоль украинской границы – это "тяжелая и опасная битва", а само заседание Контактной группы проходит в "трудный момент". Шеф Пентагона сообщил, что сегодня около 50 стран оказывают поддержку в финансировании Киева, а ранее президент США Джо Байден объявил о дополнительном пакете на 400 миллионов долларов. На эти средства приобретены системы ПВО, артиллерийские снаряды, боеприпасы и бронетехника. По мнению главы Пентагона, большее количество оружия поможет украинской армии сдержать российское наступление. Ранее в Минобороны США выражали обеспокоенность положением ВСУ на фронте.О новых подробностях роли Британии в украинском конфликте читайте здесь.

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