Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне - 20.05.2024 Украина.ру
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Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне
Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне - 20.05.2024 Украина.ру
Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне
Предстоящие недели и месяцы будут решающими, а потому союзники Киева намерены действовать решительно, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе 22-го заседания Контактной группы по обороне Украины
2024-05-20T18:06
2024-05-20T18:08
новости
украина
ллойд остин
сша
джо байден
киев
пентагон
контактная группа
минобороны
сво
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"Предстоящие недели и месяцы будут решающими, поэтому мы продолжим действовать решительно. Выживание и успех Украины имеют центральное значение для безопасности Украины, европейской безопасности, глобальной безопасности — и безопасности Америки", – приводятся его слова на сайте Министерства обороны США.Остин предупредил, что российская армия не оставит попыток создать буферную зону вдоль украинской границы – это "тяжелая и опасная битва", а само заседание Контактной группы проходит в "трудный момент". Шеф Пентагона сообщил, что сегодня около 50 стран оказывают поддержку в финансировании Киева, а ранее президент США Джо Байден объявил о дополнительном пакете на 400 миллионов долларов. На эти средства приобретены системы ПВО, артиллерийские снаряды, боеприпасы и бронетехника. По мнению главы Пентагона, большее количество оружия поможет украинской армии сдержать российское наступление. Ранее в Минобороны США выражали обеспокоенность положением ВСУ на фронте.О новых подробностях роли Британии в украинском конфликте читайте здесь.
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новости, украина, ллойд остин, сша, джо байден, киев, пентагон, контактная группа, минобороны, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Ллойд Остин, США, Джо Байден, Киев, Пентагон, Контактная группа, Минобороны, СВО, военная помощь, военная техника

Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне

18:06 20.05.2024 (обновлено: 18:08 20.05.2024)
 
© AP / Michael Probst
- РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP / Michael Probst
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Предстоящие недели и месяцы будут решающими, а потому союзники Киева намерены действовать решительно, заявил глава Пентагона Ллойд Остин в ходе 22-го заседания Контактной группы по обороне Украины
"Предстоящие недели и месяцы будут решающими, поэтому мы продолжим действовать решительно. Выживание и успех Украины имеют центральное значение для безопасности Украины, европейской безопасности, глобальной безопасности — и безопасности Америки", – приводятся его слова на сайте Министерства обороны США.
Остин предупредил, что российская армия не оставит попыток создать буферную зону вдоль украинской границы – это "тяжелая и опасная битва", а само заседание Контактной группы проходит в "трудный момент".
Шеф Пентагона сообщил, что сегодня около 50 стран оказывают поддержку в финансировании Киева, а ранее президент США Джо Байден объявил о дополнительном пакете на 400 миллионов долларов. На эти средства приобретены системы ПВО, артиллерийские снаряды, боеприпасы и бронетехника.

"Наши коллеги-члены Контактной группы продолжают прилагать усилия для удовлетворения самых неотложных потребностей Украины. Вместе они выделили Украине более 95 миллиардов долларов помощи", – привел данные с начала российской СВО Остин.

По мнению главы Пентагона, большее количество оружия поможет украинской армии сдержать российское наступление.
Ранее в Минобороны США выражали обеспокоенность положением ВСУ на фронте.
О новых подробностях роли Британии в украинском конфликте читайте здесь.
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Заголовок открываемого материала
18:06Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне
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