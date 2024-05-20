https://ukraina.ru/20240520/1055186641.html
Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно
Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно - 20.05.2024 Украина.ру
Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно
Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Reuters
2024-05-20T21:46
2024-05-20T21:46
2024-05-20T21:50
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Глава киевского режима также пожаловался на то, что Запад слишком медлителен в вопросах военной поддержки Украины. В частности, он указал на длительную передачу систем противовоздушной обороны Patriot, на которые Киев возлагает большие надежды. "Каждое решение, к которому приходим мы, а потом все вместе, опаздывает примерно на год", – упрекнул союзников Зеленский. Вместе с тем, если Запад не может прямо сейчас обеспечить украинскую армия по меньшей мере 120 самолетами, союзникам следует самостоятельно сбивать самолеты ВВС РФ над украинской территорией, считает президент Украины. "Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран: поднимите их в воздух...сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они (прим. ред. - НАТО) это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет", - добавил Зеленский. В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин выступил против использования ВСУ западного вооружения по территории России, однако допустил удары по регионам, которые в Вашингтоне считают украинскими.Почему несмотря на обильную западную поддержку оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань" в интервью "Украина. ру" рассказал эксперт.
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, владимир зеленский, пентагон, ллойд остин, россия, украина, нато, ввс, сво, ракетный удар, вс рф
Новости, Владимир Зеленский, Пентагон, Ллойд Остин, Россия, Украина, НАТО, ВВС, СВО, ракетный удар, ВС РФ
Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно
21:46 20.05.2024 (обновлено: 21:50 20.05.2024)
Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Reuters
"Пока положительного (прим. ред. - результата) нет", – сообщил он журналистам.
Глава киевского режима также пожаловался
на то, что Запад слишком медлителен в вопросах военной поддержки Украины. В частности, он указал на длительную передачу систем противовоздушной обороны Patriot, на которые Киев возлагает большие надежды.
"Каждое решение, к которому приходим мы, а потом все вместе, опаздывает примерно на год", – упрекнул союзников Зеленский.
Вместе с тем, если Запад не может прямо сейчас обеспечить украинскую армия по меньшей мере 120 самолетами, союзникам следует самостоятельно сбивать самолеты ВВС РФ над украинской территорией, считает президент Украины.
"Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран: поднимите их в воздух...сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они (прим. ред. - НАТО) это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет", - добавил Зеленский.
В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин выступил
против использования ВСУ западного вооружения по территории России, однако допустил удары по регионам, которые в Вашингтоне считают украинскими.
Почему несмотря на обильную западную поддержку оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань" в интервью "Украина. ру" рассказал
эксперт.