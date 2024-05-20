Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно - 20.05.2024 Украина.ру
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Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно
Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно - 20.05.2024 Украина.ру
Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно
Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Reuters
2024-05-20T21:46
2024-05-20T21:50
новости
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Глава киевского режима также пожаловался на то, что Запад слишком медлителен в вопросах военной поддержки Украины. В частности, он указал на длительную передачу систем противовоздушной обороны Patriot, на которые Киев возлагает большие надежды. "Каждое решение, к которому приходим мы, а потом все вместе, опаздывает примерно на год", – упрекнул союзников Зеленский. Вместе с тем, если Запад не может прямо сейчас обеспечить украинскую армия по меньшей мере 120 самолетами, союзникам следует самостоятельно сбивать самолеты ВВС РФ над украинской территорией, считает президент Украины. "Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран: поднимите их в воздух...сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они (прим. ред. - НАТО) это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет", - добавил Зеленский. В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин выступил против использования ВСУ западного вооружения по территории России, однако допустил удары по регионам, которые в Вашингтоне считают украинскими.Почему несмотря на обильную западную поддержку оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань" в интервью "Украина. ру" рассказал эксперт.
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новости, владимир зеленский, пентагон, ллойд остин, россия, украина, нато, ввс, сво, ракетный удар, вс рф
Новости, Владимир Зеленский, Пентагон, Ллойд Остин, Россия, Украина, НАТО, ВВС, СВО, ракетный удар, ВС РФ

Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно

21:46 20.05.2024 (обновлено: 21:50 20.05.2024)
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Reuters

"Пока положительного (прим. ред. - результата) нет", – сообщил он журналистам.

Глава киевского режима также пожаловался на то, что Запад слишком медлителен в вопросах военной поддержки Украины. В частности, он указал на длительную передачу систем противовоздушной обороны Patriot, на которые Киев возлагает большие надежды.

"Каждое решение, к которому приходим мы, а потом все вместе, опаздывает примерно на год", – упрекнул союзников Зеленский.

Вместе с тем, если Запад не может прямо сейчас обеспечить украинскую армия по меньшей мере 120 самолетами, союзникам следует самостоятельно сбивать самолеты ВВС РФ над украинской территорией, считает президент Украины.
"Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран: поднимите их в воздух...сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они (прим. ред. - НАТО) это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет", - добавил Зеленский.
В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин выступил против использования ВСУ западного вооружения по территории России, однако допустил удары по регионам, которые в Вашингтоне считают украинскими.
Почему несмотря на обильную западную поддержку оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань" в интервью "Украина. ру" рассказал эксперт.
- РИА Новости, 1920, 20.03.2024
20 марта, 23:54
Украина требует прекратить спутниковую съёмку – ВС РФ больно бьёт по тыламСпустя два года после начала российской спецоперации на Украине потребовали ограничить спутниковую съёмку, которая помогает ВС РФ наносить высокоточные удары. Об этом 20 марта сообщила замминистра обороны Украины Екатерина Черногоренко, передаёт "РБК-Украина"
 
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Заголовок открываемого материала
21:46Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно
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