https://ukraina.ru/20240520/1055186641.html

Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно

Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно - 20.05.2024 Украина.ру

Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно

Киев ведет переговоры с международными партнерами по использованию их оружия для нанесения ударов по российской военной технике на границе и вглубь территории РФ, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете Reuters

2024-05-20T21:46

2024-05-20T21:46

2024-05-20T21:50

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Глава киевского режима также пожаловался на то, что Запад слишком медлителен в вопросах военной поддержки Украины. В частности, он указал на длительную передачу систем противовоздушной обороны Patriot, на которые Киев возлагает большие надежды. "Каждое решение, к которому приходим мы, а потом все вместе, опаздывает примерно на год", – упрекнул союзников Зеленский. Вместе с тем, если Запад не может прямо сейчас обеспечить украинскую армия по меньшей мере 120 самолетами, союзникам следует самостоятельно сбивать самолеты ВВС РФ над украинской территорией, считает президент Украины. "Возвращаясь к самолетам, которые у вас есть на территории соседних стран: поднимите их в воздух...сбивайте цели, защищайте гражданское население. Могут ли они (прим. ред. - НАТО) это сделать? Я уверен, что да. Является ли это нападением со стороны стран НАТО, вмешательством? Нет", - добавил Зеленский. В этот же день глава Пентагона Ллойд Остин выступил против использования ВСУ западного вооружения по территории России, однако допустил удары по регионам, которые в Вашингтоне считают украинскими.Почему несмотря на обильную западную поддержку оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань" в интервью "Украина. ру" рассказал эксперт.

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новости, владимир зеленский, пентагон, ллойд остин, россия, украина, нато, ввс, сво, ракетный удар, вс рф