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Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет

Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет - 20.05.2024 Украина.ру

Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет

Пентагон надеется, что ВСУ будут наносить удары из американского вооружения исключительно в пределах границ Украины, которые признали в Вашингтоне, заявил в понедельник глава оборонного ведомства Ллойд Остин в ходе пресс-конференции

2024-05-20T20:40

2024-05-20T20:40

2024-05-20T21:38

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На вопрос журналиста о том, уверен ли Остин что ни одно из дальнобойных ударных вооружений, предоставленных США, не было использовано для нанесения ударов на территории России, шеф Пентагона ответил отрицательно. "Я уверен, что (прим.ред. – дальнобойные ракеты) ATACMS, которые мы поставляем, не использовались по целям в России" – сказал он. Слова Остина дополнил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун добавив, что речь идет о поддержке "ближних боев" на уже существующих фронтах, а также об ударах по Крыму, который США считают частью Украины. "Наше внимание в поддержке Украины сосредоточено на использовании возможностей, особенно тех, которые влияют на ближний бой в различных районах, и мы обращаем внимание на то, что происходит вокруг Харькова. Действительно ключевым моментом является использование возможностей, которые мы предоставили в ближнем бою, на линии фронта, а также в Крыму", — добавил генерал. Вместе с тем, шеф Пентагона пообещал продолжать доказывать, почему Украина имеет значение, однако исключил планы США по отправке в ряды ВСУ военных инструкторов. Ранее высокопоставленные чиновники Пентагона заявляли, что США снабдили Украину дальнобойными ракетами ATACMS, чтобы ее армия наносила удары в центр российских военно-воздушных и сухопутных сил – Крым.

https://ukraina.ru/20240424/1054706925.html

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новости, украина, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, сша, крым, сво, военная помощь, военная техника, всу