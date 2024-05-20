Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет - 20.05.2024 Украина.ру
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Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет
Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет - 20.05.2024 Украина.ру
Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет
Пентагон надеется, что ВСУ будут наносить удары из американского вооружения исключительно в пределах границ Украины, которые признали в Вашингтоне, заявил в понедельник глава оборонного ведомства Ллойд Остин в ходе пресс-конференции
2024-05-20T20:40
2024-05-20T21:38
новости
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ллойд остин
пентагон
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На вопрос журналиста о том, уверен ли Остин что ни одно из дальнобойных ударных вооружений, предоставленных США, не было использовано для нанесения ударов на территории России, шеф Пентагона ответил отрицательно. "Я уверен, что (прим.ред. – дальнобойные ракеты) ATACMS, которые мы поставляем, не использовались по целям в России" – сказал он. Слова Остина дополнил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун добавив, что речь идет о поддержке "ближних боев" на уже существующих фронтах, а также об ударах по Крыму, который США считают частью Украины. "Наше внимание в поддержке Украины сосредоточено на использовании возможностей, особенно тех, которые влияют на ближний бой в различных районах, и мы обращаем внимание на то, что происходит вокруг Харькова. Действительно ключевым моментом является использование возможностей, которые мы предоставили в ближнем бою, на линии фронта, а также в Крыму", — добавил генерал. Вместе с тем, шеф Пентагона пообещал продолжать доказывать, почему Украина имеет значение, однако исключил планы США по отправке в ряды ВСУ военных инструкторов. Ранее высокопоставленные чиновники Пентагона заявляли, что США снабдили Украину дальнобойными ракетами ATACMS, чтобы ее армия наносила удары в центр российских военно-воздушных и сухопутных сил – Крым.
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новости, украина, ллойд остин, пентагон, вооруженные силы украины, сша, крым, сво, военная помощь, военная техника, всу
Новости, Украина, Ллойд Остин, Пентагон, Вооруженные силы Украины, США, Крым, СВО, военная помощь, военная техника, ВСУ

Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет

20:40 20.05.2024 (обновлено: 21:38 20.05.2024)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP / Alex Brandon
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Пентагон надеется, что ВСУ будут наносить удары из американского вооружения исключительно в пределах границ Украины, которые признали в Вашингтоне, заявил в понедельник глава оборонного ведомства Ллойд Остин в ходе пресс-конференции
"Мы ожидаем, что они (прим. ред. – Вооруженные силы Украины) продолжат использовать оружие, которые мы им предоставили, против целей внутри Украины", – объявил он.
На вопрос журналиста о том, уверен ли Остин что ни одно из дальнобойных ударных вооружений, предоставленных США, не было использовано для нанесения ударов на территории России, шеф Пентагона ответил отрицательно.

"Я уверен, что (прим.ред. – дальнобойные ракеты) ATACMS, которые мы поставляем, не использовались по целям в России" – сказал он.

Слова Остина дополнил председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Чарльз Браун добавив, что речь идет о поддержке "ближних боев" на уже существующих фронтах, а также об ударах по Крыму, который США считают частью Украины.
"Наше внимание в поддержке Украины сосредоточено на использовании возможностей, особенно тех, которые влияют на ближний бой в различных районах, и мы обращаем внимание на то, что происходит вокруг Харькова. Действительно ключевым моментом является использование возможностей, которые мы предоставили в ближнем бою, на линии фронта, а также в Крыму", — добавил генерал.
Вместе с тем, шеф Пентагона пообещал продолжать доказывать, почему Украина имеет значение, однако исключил планы США по отправке в ряды ВСУ военных инструкторов.
Ранее высокопоставленные чиновники Пентагона заявляли, что США снабдили Украину дальнобойными ракетами ATACMS, чтобы ее армия наносила удары в центр российских военно-воздушных и сухопутных сил – Крым.
24 апреля, 22:32
Советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS Оперативно-тактические ракеты ATACMS, которые использует армия Украины, не смогут переломить ситуацию в зоне спецоперации в пользу ВСУ. К тому же, российская система противовоздушной обороны уже имеет успешный опыт уничтожения такого оружия, сообщил советник главы ДНР Ян Гагин
 
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