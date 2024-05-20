"Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху
В Израиле назвали планы Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху за войну в секторе Газа "кровавым наветом". Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман
Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях "юридической борьбы" против единственного еврейского государства, заявил Гендельман. Также он назвал Израиль "единственной демократией" на Ближнем Востоке.
"Этот кровавый навет не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей нашей справедливой войны", - заявил Гендельман.
Ранее стало известно, что Международный уголовный суд добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.
Прокурор МУС обвинил Нетаньяху и Синвара в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года. Помимо этого, суд добивается выдачи ордера на ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта и двух других высокопоставленных лидеров ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфе и Исмаила Хания.
Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".