"Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху - 20.05.2024 Украина.ру
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"Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху
"Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху - 20.05.2024 Украина.ру
"Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху
В Израиле назвали планы Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху за войну в секторе Газа "кровавым наветом". Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман
2024-05-20T17:32
2024-05-20T17:32
новости
израиль
газа
ближний восток
биньямин нетаньяху
хамас
международный уголовный суд (мус)
зарубежье
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Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях "юридической борьбы" против единственного еврейского государства, заявил Гендельман. Также он назвал Израиль "единственной демократией" на Ближнем Востоке.Ранее стало известно, что Международный уголовный суд добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.Прокурор МУС обвинил Нетаньяху и Синвара в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года. Помимо этого, суд добивается выдачи ордера на ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта и двух других высокопоставленных лидеров ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфе и Исмаила Хания.Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".
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новости, израиль, газа, ближний восток, биньямин нетаньяху, хамас, международный уголовный суд (мус), зарубежье
Новости, Израиль, Газа, Ближний Восток, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Международный уголовный суд (МУС), Зарубежье

"Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху

17:32 20.05.2024
 
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В Израиле назвали планы Международного уголовного суда выдать ордер на арест премьера Биньямина Нетаньяху за войну в секторе Газа "кровавым наветом". Об этом заявил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман
Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан безосновательно оклеветал Израиль и перешел красную черту в своих усилиях "юридической борьбы" против единственного еврейского государства, заявил Гендельман. Также он назвал Израиль "единственной демократией" на Ближнем Востоке.
"Этот кровавый навет не помешает Израилю защищать себя и достигнуть всех целей нашей справедливой войны", - заявил Гендельман.
Ранее стало известно, что Международный уголовный суд добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара.
Прокурор МУС обвинил Нетаньяху и Синвара в военных преступлениях и преступлениях против человечности в связи с эскалацией конфликта в секторе Газа 7 октября 2023 года. Помимо этого, суд добивается выдачи ордера на ареста министра обороны Израиля Йоава Галанта и двух других высокопоставленных лидеров ХАМАС Мухаммеда Ад-Дейфе и Исмаила Хания.
Утром 7 октября военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы" против Израиля. Армия обороны Израиля, в свою очередь, сообщила о начале операции "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после атаки заявил, что страна находится "в состоянии войны".
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
16:52
МУС требует ордер на арест Нетаньяху и лидера ХАМАСМеждународный уголовный суд (МУС) добивается ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и лидера палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара. Об этом сообщили журналисты CNN 20 мая
 
НовостиИзраильГазаБлижний ВостокБиньямин НетаньяхуХАМАСМеждународный уголовный суд (МУС)Зарубежье
 
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