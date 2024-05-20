Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики" - 20.05.2024 Украина.ру
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Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"
Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики" - 20.05.2024 Украина.ру
Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"
На новороссийском фронте на сегодняшний день три горячих направления: донецкое, бахмутское/артемовское и харьковское/слобожанское. О ситуации на линии боевого соприкосновения изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
2024-05-20T16:50
2024-05-20T16:50
эксклюзив
днр
сво
спецоперация
александр "варяг" матюшин
донецкая народная республика
угледар
донбасс
вооруженные силы украины
украина.ру
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Сейчас на донецком направлении, в общем-то, пока нет сообщений об освобождении тех или иных населенных пунктов: бои идут за Архангельское, Нетайлово, Георгиевку и Красногоровку к северу и северо-западу от столицы ДНР. Российские подразделения вошли в Парасковиевку на угледарском направлении. Как мы отмечали ранее, овладение этим поселком позволит начать бои за село Константиновку, приближая российскую армию к Угледару с севера."Наши расширяют плацдармы для последующего освобождения городов и сел Донбасса. Зачищают лесопосадки, которые уже покрылись "зеленкой". Если нет естественных укреплений, то укропы роют траншеи или ямы прямо в них, создавая свои импровизированные опорники. Каждый из них обязательно оснащен крупнокалиберным пулеметом.Наши разведгруппы, продвигаясь вперед, выявляют засевших в лесопосадках укропов. Попадая под кинжальный огонь их пулеметов, отходят, сообщая координаты либо минометчикам, либо артиллеристам, либо танкистам, если в том месте есть наша тяжелая техника. По лесопосадке начинается шквальный огонь. Затем наши просто зачищают вражеские позиции от уцелевших укропов", - рассказывает Матюшин.Оставшиеся в Красногоровке бойцы ВСУ переместились в остатки жилой застройки, откуда их методично выкуривает российская артиллерия, а также российская авиация с помощью ФАБов."На Бахмутском направлении, несмотря на сообщения об освобождении, Клещеевку еще пока не взяли. Этого пока не позволяют сделать две вещи: украинские беспилотники и контроль ВСУ над близлежащими высотами.Что касается Часов Яра, то в этом районе сражаются бойцы из 7-й бригады им. Святого Георгия под командованием Александра Бородая (в подразделении воюют члены Союза добровольцев Донбасса). Наши воюют за микрорайон "Канал". Смогли сейчас взять еще несколько домов и вообще зашли в микрорайон с трех сторон. Он сейчас уже находится в оперативном окружении. А сам город авиация ровняет с помощью ФАБов. Но дамбу, которая связывает "Канал" с остальным городом, не трогают. Нам еще по ней заходить в ту часть города, которая находится за каналом", - сообщил Матюшин.Со стороны Ивановского и Богдановки российские подразделения подходят к тому месту канала "Северский Донец - Донбасс", где вода проходит по трубам, врытым в землю. Это несколько километров. Здесь будет легче войти в город."На Харьковском направлении мы контролируем северную часть Волчанска. Южную, которая отделена от северной речкой, пока еще контролируют ВСУ. Но наши передовые группы уже переправляются через водную преграду и пытаются там закрепиться. Продвигаемся к Липцам.Разговаривал с нашими. Среди пленных в основном мобилизованные, абсолютно немотивированные. Пока никто из моих собеседников не смог мне подтвердить, что на слобожанский фронт уже прибыли переброшенные с других участков фронта резервы. Но на харьковском участке фронта воюют "Кракен"* и "Братство"* Корчинского**.Наша цель – создать на Харьковщине буферную зону в 30-40 км, чтоб хотя бы РСЗО не могло достать до Белгорода. Брать Харьков не будут", - не сомневается Матюшин.* - запрещённая в РФ террористическая организация** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
https://ukraina.ru/20240520/1055125282.html
https://ukraina.ru/20240511/1055009994.html
https://ukraina.ru/20240520/1055133045.html
днр
донецкая народная республика
угледар
донбасс
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Александр Чаленко
Александр Чаленко
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, днр, сво, спецоперация, александр "варяг" матюшин, донецкая народная республика, угледар, донбасс, вооруженные силы украины, украина.ру, союз добровольцев донбасса, александр чаленко
Эксклюзив, ДНР, СВО, Спецоперация, Александр "Варяг" Матюшин, Донецкая Народная Республика, Угледар, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Союз добровольцев Донбасса, Александр Чаленко

Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"

16:50 20.05.2024
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкВоеннослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области
Военнослужащие МО РФ выполняют боевые задачи в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
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На новороссийском фронте на сегодняшний день три горячих направления: донецкое, бахмутское/артемовское и харьковское/слобожанское. О ситуации на линии боевого соприкосновения изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин
Сейчас на донецком направлении, в общем-то, пока нет сообщений об освобождении тех или иных населенных пунктов: бои идут за Архангельское, Нетайлово, Георгиевку и Красногоровку к северу и северо-западу от столицы ДНР. Российские подразделения вошли в Парасковиевку на угледарском направлении. Как мы отмечали ранее, овладение этим поселком позволит начать бои за село Константиновку, приближая российскую армию к Угледару с севера.
Работа танка Т90-М Прорыв и 120-мм миномета в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
05:00
Мы зашли, не встретив сопротивления: эксперт о том, почему под Харьковом оказалось "жидкое" предпольеЗадача предполья заключается в том, чтобы измотать противника еще до того, как он дойдет до первой линии обороны. В Харьковской области у ВСУ оно оказалось очень "жидким", по сравнению с российским на Запорожье. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
"Наши расширяют плацдармы для последующего освобождения городов и сел Донбасса. Зачищают лесопосадки, которые уже покрылись "зеленкой". Если нет естественных укреплений, то укропы роют траншеи или ямы прямо в них, создавая свои импровизированные опорники. Каждый из них обязательно оснащен крупнокалиберным пулеметом.
Наши разведгруппы, продвигаясь вперед, выявляют засевших в лесопосадках укропов. Попадая под кинжальный огонь их пулеметов, отходят, сообщая координаты либо минометчикам, либо артиллеристам, либо танкистам, если в том месте есть наша тяжелая техника. По лесопосадке начинается шквальный огонь. Затем наши просто зачищают вражеские позиции от уцелевших укропов", - рассказывает Матюшин.
Олег Матюшин - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
11 мая, 11:44
Когда начнётся массовое бегство? "Варяг" Матюшин о противостоянии Донбасса – с первых дней войны и сейчасОполченец ДНР первой волны, старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин в эфире Украина.ру поделился воспоминаниями о референдуме в Донбассе, состоявшемся 11 мая 2014 года, и о начале кровавого противостояния с Украиной
Оставшиеся в Красногоровке бойцы ВСУ переместились в остатки жилой застройки, откуда их методично выкуривает российская артиллерия, а также российская авиация с помощью ФАБов.
"На Бахмутском направлении, несмотря на сообщения об освобождении, Клещеевку еще пока не взяли. Этого пока не позволяют сделать две вещи: украинские беспилотники и контроль ВСУ над близлежащими высотами.
Что касается Часов Яра, то в этом районе сражаются бойцы из 7-й бригады им. Святого Георгия под командованием Александра Бородая (в подразделении воюют члены Союза добровольцев Донбасса). Наши воюют за микрорайон "Канал". Смогли сейчас взять еще несколько домов и вообще зашли в микрорайон с трех сторон. Он сейчас уже находится в оперативном окружении. А сам город авиация ровняет с помощью ФАБов. Но дамбу, которая связывает "Канал" с остальным городом, не трогают. Нам еще по ней заходить в ту часть города, которая находится за каналом", - сообщил Матюшин.
Со стороны Ивановского и Богдановки российские подразделения подходят к тому месту канала "Северский Донец - Донбасс", где вода проходит по трубам, врытым в землю. Это несколько километров. Здесь будет легче войти в город.
Боевая работа подразделений Западной группы войск на Купянском направлении - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
03:30
Это похоже на выманивание ВСУ: эксперт о том, почему Россия не ввела под Харьковом основные резервыРоссия еще не ввела основные свои силы на Харьковском направлении. Тут сложно делать какие-то выводы, но пока это действительно похоже на выманивание ВСУ, чтобы они отправили туда резервы. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
"На Харьковском направлении мы контролируем северную часть Волчанска. Южную, которая отделена от северной речкой, пока еще контролируют ВСУ. Но наши передовые группы уже переправляются через водную преграду и пытаются там закрепиться. Продвигаемся к Липцам.
Разговаривал с нашими. Среди пленных в основном мобилизованные, абсолютно немотивированные. Пока никто из моих собеседников не смог мне подтвердить, что на слобожанский фронт уже прибыли переброшенные с других участков фронта резервы. Но на харьковском участке фронта воюют "Кракен"* и "Братство"* Корчинского**.
Наша цель создать на Харьковщине буферную зону в 30-40 км, чтоб хотя бы РСЗО не могло достать до Белгорода. Брать Харьков не будут", - не сомневается Матюшин.
* - запрещённая в РФ террористическая организация
** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов
 
ЭксклюзивДНРСВОСпецоперацияАлександр "Варяг" МатюшинДонецкая Народная РеспубликаУгледарДонбассВооруженные силы УкраиныУкраина.руСоюз добровольцев ДонбассаАлександр Чаленко
 
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