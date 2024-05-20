https://ukraina.ru/20240520/1055180519.html

Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"

Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики" - 20.05.2024 Украина.ру

Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"

На новороссийском фронте на сегодняшний день три горячих направления: донецкое, бахмутское/артемовское и харьковское/слобожанское. О ситуации на линии боевого соприкосновения изданию Украина.ру рассказал донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин

2024-05-20T16:50

2024-05-20T16:50

2024-05-20T16:50

эксклюзив

днр

сво

спецоперация

александр "варяг" матюшин

донецкая народная республика

угледар

донбасс

вооруженные силы украины

украина.ру

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Сейчас на донецком направлении, в общем-то, пока нет сообщений об освобождении тех или иных населенных пунктов: бои идут за Архангельское, Нетайлово, Георгиевку и Красногоровку к северу и северо-западу от столицы ДНР. Российские подразделения вошли в Парасковиевку на угледарском направлении. Как мы отмечали ранее, овладение этим поселком позволит начать бои за село Константиновку, приближая российскую армию к Угледару с севера."Наши расширяют плацдармы для последующего освобождения городов и сел Донбасса. Зачищают лесопосадки, которые уже покрылись "зеленкой". Если нет естественных укреплений, то укропы роют траншеи или ямы прямо в них, создавая свои импровизированные опорники. Каждый из них обязательно оснащен крупнокалиберным пулеметом.Наши разведгруппы, продвигаясь вперед, выявляют засевших в лесопосадках укропов. Попадая под кинжальный огонь их пулеметов, отходят, сообщая координаты либо минометчикам, либо артиллеристам, либо танкистам, если в том месте есть наша тяжелая техника. По лесопосадке начинается шквальный огонь. Затем наши просто зачищают вражеские позиции от уцелевших укропов", - рассказывает Матюшин.Оставшиеся в Красногоровке бойцы ВСУ переместились в остатки жилой застройки, откуда их методично выкуривает российская артиллерия, а также российская авиация с помощью ФАБов."На Бахмутском направлении, несмотря на сообщения об освобождении, Клещеевку еще пока не взяли. Этого пока не позволяют сделать две вещи: украинские беспилотники и контроль ВСУ над близлежащими высотами.Что касается Часов Яра, то в этом районе сражаются бойцы из 7-й бригады им. Святого Георгия под командованием Александра Бородая (в подразделении воюют члены Союза добровольцев Донбасса). Наши воюют за микрорайон "Канал". Смогли сейчас взять еще несколько домов и вообще зашли в микрорайон с трех сторон. Он сейчас уже находится в оперативном окружении. А сам город авиация ровняет с помощью ФАБов. Но дамбу, которая связывает "Канал" с остальным городом, не трогают. Нам еще по ней заходить в ту часть города, которая находится за каналом", - сообщил Матюшин.Со стороны Ивановского и Богдановки российские подразделения подходят к тому месту канала "Северский Донец - Донбасс", где вода проходит по трубам, врытым в землю. Это несколько километров. Здесь будет легче войти в город."На Харьковском направлении мы контролируем северную часть Волчанска. Южную, которая отделена от северной речкой, пока еще контролируют ВСУ. Но наши передовые группы уже переправляются через водную преграду и пытаются там закрепиться. Продвигаемся к Липцам.Разговаривал с нашими. Среди пленных в основном мобилизованные, абсолютно немотивированные. Пока никто из моих собеседников не смог мне подтвердить, что на слобожанский фронт уже прибыли переброшенные с других участков фронта резервы. Но на харьковском участке фронта воюют "Кракен"* и "Братство"* Корчинского**.Наша цель – создать на Харьковщине буферную зону в 30-40 км, чтоб хотя бы РСЗО не могло достать до Белгорода. Брать Харьков не будут", - не сомневается Матюшин.* - запрещённая в РФ террористическая организация** - внесён в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20240520/1055125282.html

https://ukraina.ru/20240511/1055009994.html

https://ukraina.ru/20240520/1055133045.html

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донецкая народная республика

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Александр Чаленко

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Александр Чаленко

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