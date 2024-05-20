https://ukraina.ru/20240520/1055187108.html

В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ

В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ - 20.05.2024 Украина.ру

В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ

В Польше девятерым гражданам из "криминального мира" предъявлены обвинения в саботаже и диверсиях, якобы заказанных российской стороной. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр республики Дональд Туск в интервью телеканалу TVN24

2024-05-20T23:05

2024-05-20T23:05

2024-05-20T23:08

новости

польша

украина

россия

туск

диверсия

диверсанты

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/11/1052738746_279:7:2456:1231_1920x0_80_0_0_c99ae5261222f2d4f1225c1e21438d14.jpg

В качестве примера, политик привел случай, произошедший во Вроцлаве, когда правоохранители пресекли попытку поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод. Туск утверждает, что эта диверсия – дело рук российских спецслужб, а в качестве аргумента приводится фраза "вне всякого сомнения". Польский премьер-министр сообщил о проведении "масштабной операции по устранению данного вида угроз". "Государство действует по этому вопросу, консультируясь со своими соседями и союзниками", – сказал Туск. Ранее аналитик раскрыл, как Польша "темнит" с военными на Украине.

https://ukraina.ru/20240520/1055157701.html

польша

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, украина, россия, туск, диверсия, диверсанты, сво