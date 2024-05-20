В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ - 20.05.2024 Украина.ру
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В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ
В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ - 20.05.2024 Украина.ру
В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ
В Польше девятерым гражданам из "криминального мира" предъявлены обвинения в саботаже и диверсиях, якобы заказанных российской стороной. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр республики Дональд Туск в интервью телеканалу TVN24
2024-05-20T23:05
2024-05-20T23:08
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В качестве примера, политик привел случай, произошедший во Вроцлаве, когда правоохранители пресекли попытку поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод. Туск утверждает, что эта диверсия – дело рук российских спецслужб, а в качестве аргумента приводится фраза "вне всякого сомнения". Польский премьер-министр сообщил о проведении "масштабной операции по устранению данного вида угроз". "Государство действует по этому вопросу, консультируясь со своими соседями и союзниками", – сказал Туск. Ранее аналитик раскрыл, как Польша "темнит" с военными на Украине.
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новости, польша, украина, россия, туск, диверсия, диверсанты, сво
Новости, Польша, Украина, Россия, Туск, диверсия, диверсанты, СВО

В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ

23:05 20.05.2024 (обновлено: 23:08 20.05.2024)
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© AP / Virginia Mayo
Читать в
В Польше девятерым гражданам из "криминального мира" предъявлены обвинения в саботаже и диверсиях, якобы заказанных российской стороной. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр республики Дональд Туск в интервью телеканалу TVN24

"У нас девять человек арестованы и обвинены в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога. Это люди из криминального мира. Это касается как граждан Украины, Белоруссии, так и Польши", – рассказал он журналистам.

В качестве примера, политик привел случай, произошедший во Вроцлаве, когда правоохранители пресекли попытку поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод.
Туск утверждает, что эта диверсия – дело рук российских спецслужб, а в качестве аргумента приводится фраза "вне всякого сомнения".
Польский премьер-министр сообщил о проведении "масштабной операции по устранению данного вида угроз".

"Государство действует по этому вопросу, консультируясь со своими соседями и союзниками", – сказал Туск.

Ранее аналитик раскрыл, как Польша "темнит" с военными на Украине.
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