В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ
23:05 20.05.2024 (обновлено: 23:08 20.05.2024)
© AP / Virginia Mayo
© AP / Virginia Mayo
В Польше девятерым гражданам из "криминального мира" предъявлены обвинения в саботаже и диверсиях, якобы заказанных российской стороной. Об этом в понедельник сообщил премьер-министр республики Дональд Туск в интервью телеканалу TVN24
"У нас девять человек арестованы и обвинены в непосредственном участии в диверсиях в Польше по запросу российских служб. Это касается избиений, поджогов и попыток поджога. Это люди из криминального мира. Это касается как граждан Украины, Белоруссии, так и Польши", – рассказал он журналистам.
В качестве примера, политик привел случай, произошедший во Вроцлаве, когда правоохранители пресекли попытку поджога завода по производству красок, рядом с которым находился химический завод.
Туск утверждает, что эта диверсия – дело рук российских спецслужб, а в качестве аргумента приводится фраза "вне всякого сомнения".
Польский премьер-министр сообщил о проведении "масштабной операции по устранению данного вида угроз".
"Государство действует по этому вопросу, консультируясь со своими соседями и союзниками", – сказал Туск.
Ранее аналитик раскрыл, как Польша "темнит" с военными на Украине.
04:30Выжидают удобный момент: Герой России объяснил, что делает контингент НАТО в Польше и МолдавииНа Западе выжидают удобный момент, чтобы совершить провокацию в отношении России или Белоруссии, которая обернулась бы европейской войной с втягиванием туда всех остальных членов НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, генерал-майор, председатель президиума организации "Офицеры России" Сергей Липовой