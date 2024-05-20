https://ukraina.ru/20240520/1055186478.html

Пара квадроциклов в обмен на срок: мэра Енакиево поймали при получении взятки в особо крупном размере

Пара квадроциклов в обмен на срок: мэра Енакиево поймали при получении взятки в особо крупном размере - 20.05.2024 Украина.ру

Пара квадроциклов в обмен на срок: мэра Енакиево поймали при получении взятки в особо крупном размере

Мэр Енакиево в Донецкой Народной Республике Роман Харменков задержан за получение необычной взятки в виде двух квадроциклов, против него возбуждено уголовное дело, сообщил телеграм-канал "Mash на Донбассе"

2024-05-20T21:04

2024-05-20T21:04

2024-05-20T21:39

новости

енакиево

донецкая народная республика

россия

ск рф

сво

коррупция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/14/1055186358_0:44:1200:719_1920x0_80_0_0_1369d5326dcbbc3a74a9ef7993109e95.png

По данным источника, глава города помог оформить местному жителю участок земли, запросив за свою помощь пару квадроциклов. О задержании чиновника также сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Как уточняется, осенью 2023 года Храменков через посредника, действующего в его интересах, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере трех миллионов рублей. Указанная сумма предназначалась за расторжение администрацией Енакиево договоров аренды недвижимого имущества с организацией, и последующим заключением договора аренды с предпринимателем. Кроме того, в период с декабря 2023-го по февраль 2024-го Храменков через посредника получил от директора одной из организаций взятку в размере 10 млн рублей за продление договора аренды на недвижимое имущество, принадлежащее администрации. В ведомстве добавили, что сегодня по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.Ранее президент России Владимир Путин пообещал навести порядок в Донбассе.

https://ukraina.ru/20240229/1053632759.html

енакиево

донецкая народная республика

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, енакиево, донецкая народная республика, россия, ск рф, сво, коррупция