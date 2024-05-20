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Пара квадроциклов в обмен на срок: мэра Енакиево поймали при получении взятки в особо крупном размере
Пара квадроциклов в обмен на срок: мэра Енакиево поймали при получении взятки в особо крупном размере - 20.05.2024 Украина.ру
Пара квадроциклов в обмен на срок: мэра Енакиево поймали при получении взятки в особо крупном размере
Мэр Енакиево в Донецкой Народной Республике Роман Харменков задержан за получение необычной взятки в виде двух квадроциклов, против него возбуждено уголовное дело, сообщил телеграм-канал "Mash на Донбассе"
2024-05-20T21:04
2024-05-20T21:04
2024-05-20T21:39
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По данным источника, глава города помог оформить местному жителю участок земли, запросив за свою помощь пару квадроциклов. О задержании чиновника также сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. Как уточняется, осенью 2023 года Храменков через посредника, действующего в его интересах, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере трех миллионов рублей. Указанная сумма предназначалась за расторжение администрацией Енакиево договоров аренды недвижимого имущества с организацией, и последующим заключением договора аренды с предпринимателем. Кроме того, в период с декабря 2023-го по февраль 2024-го Храменков через посредника получил от директора одной из организаций взятку в размере 10 млн рублей за продление договора аренды на недвижимое имущество, принадлежащее администрации. В ведомстве добавили, что сегодня по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.Ранее президент России Владимир Путин пообещал навести порядок в Донбассе.
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Новости, Енакиево, Донецкая Народная Республика, Россия, СК РФ, СВО, коррупция
Пара квадроциклов в обмен на срок: мэра Енакиево поймали при получении взятки в особо крупном размере
21:04 20.05.2024 (обновлено: 21:39 20.05.2024)
Мэр Енакиево в Донецкой Народной Республике Роман Харменков задержан за получение необычной взятки в виде двух квадроциклов, против него возбуждено уголовное дело, сообщил телеграм-канал "Mash на Донбассе"
По данным источника, глава города помог оформить местному жителю участок земли, запросив за свою помощь пару квадроциклов. О задержании чиновника также сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
"Руководителем СУ СК России по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования г.о. Енакиево. Он подозревается в совершении двух эпизодов получения должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия", – сказано телеграм-канале ведомства.
Как уточняется, осенью 2023 года Храменков через посредника, действующего в его интересах, получил от индивидуального предпринимателя взятку в размере трех миллионов рублей.
Указанная сумма предназначалась за расторжение администрацией Енакиево договоров аренды недвижимого имущества с организацией, и последующим заключением договора аренды с предпринимателем.
Кроме того, в период с декабря 2023-го по февраль 2024-го Храменков через посредника получил от директора одной из организаций взятку в размере 10 млн рублей за продление договора аренды на недвижимое имущество, принадлежащее администрации.
"Подозреваемый задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. В отношении посредника возбуждено уголовное дело, он подозревается в посредничестве во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере", – уточнили в УФСБ России.
В ведомстве добавили, что сегодня по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств.
Ранее президент России Владимир Путин пообещал
навести порядок в Донбассе.