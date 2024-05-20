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Кто причастен к гибели президента Ирана?

Кто причастен к гибели президента Ирана? - 20.05.2024 Украина.ру

Кто причастен к гибели президента Ирана?

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси и его делегации подтвердилась 20 мая. Вертолет, на борту которого находился лидер Исламского государство, потерпел крушение 19 мая.

2024-05-20T18:46

2024-05-20T18:46

2024-05-20T18:46

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По предварительной версии причиной катастрофы стали плохие погодные условия. Густой туман затруднил и поисково-спасательные мероприятия. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с вице-президентом Ирана Мохбером и выразил соболезнование. Что случилось на самом деле, причастны ли к катастрофе западные спецслужбы, а также ослабит ли трагедия позиции Ирана в регионе – размышляли эксперты в своих соцсетях.Востоковед-международник Владимир АватковНеделя начинается сложно. В моменте кажется, что произошедшие в Иране однозначно перевернет Ближний Восток с ног наголову (хотя, казалось, бы, куда больше?), однако панику сеют те, кому "управляемый хаос" выгоден больше всего. Если говорить о сухих фактах, то ситуация как минимум странная. Странная не только потому что случай сам по себе - вопиющий, но и в связке с другими событиями. Непонятным заговором в Турции, например, после которого последовала неоднозначная речь Р.Т. Эрдогана о "кукловодах". На Ближнем Востоке будто бы последовательно убирают союзников России, ведь две упомянутые страны - как минимум участницы Астанинского процесса по Сирии, как максимум - Незападной "коалиции", отстаивающей право полицентричного мира на существование. К слову, для Турции случившееся, как и для России, событие очень негативного порядка. Еще лет 10 назад можно было бы говорить о том, что инцидент спровоцирует ослабление стратегического соперника Турции. Сейчас же подорвана стабильность, скорее, стратегического союзника. Именно поэтому Анкара одной из первых выразила свои соболезнования и откликнулась на трагедию, предложив свою помощь с направлением в регион БПЛА, оснащенных - по последнему слову техники - специальным поисковым оборудованием. Р.Т. Эрдоган нисколько не лукавил, говоря, что "голубого опечален" известием о трагедии еще до выяснения самых худших ее подробностей. Ведь, помимо возможных беспорядков в Иране (а расшатать его сейчас, скорее всего, попытаются), завязывается новый - куда более серьезный, чем все предыдущие - конфликтный узел между "ядерными державами" - подстрекатели этого сценария тоже быстро найдутся. А при этом ведь никуда не делась Сирия, палестино-израильское противостояние. И где-то между этим всем есть Турция, которая в любом случае уже не сможет остаться в стороне региональных кризисов и сохранять нейтралитет. А относительных союзников в этих потенциальных конфликтах тем временем все меньше.Социальный аналитик Роман АлехинБывают ли случайности или совпадения? Да, но всегда надо смотреть на них в контексте и в количестве однообразных повторяющихся событий. Жесткая посадка (падение) вертолета Президента Ирана Раиси после ряда событий, в том числе и покушения на премьера Словакии Фицо, это не совпадение и не случайность, а начало системной работы по союзникам России. Все по Клаузевицу и Сунь Цзы: если не можешь напрямую ударить по своему врагу - бей по союзникам. Это и делают США и Великобритания. Может и Израиль, но, скорее, это попытка увести след от главных интересантов и главного военного конфликта на Планете, который может изменить всю геополитическую карту. Третья мировая уже идет, но пока гибридными средствами и за позицию. Если та часть планеты, которая устала от однополярного мира, не ответит и проиграет позицию перед началом реальной войны, то это на много лет зафиксирует текущий status quo, в котором есть США и их союзники и остальные страны, которые должны оставаться в положении колоний, в том числе ментально. И пока идет борьба за позицию, часть которой и есть война на территории Украины, большей части мира надо сплотиться и более активно помогать России победить, а не играть в нейтралитет или на обе стороны, потому что дальше колокол будет звонить по ним.Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена ПанинаК вопросу о гибели Раиси: угроза потери Ирана как союзника. За трагедией с крушением вертолёта Эбрахима Раиси просматривается сговор США с некоторыми иранскими кланами антироссийской направленности. Усиление этих кланов, в условиях пассивной реакции России, способно привести к разрушению многих налаженных связей между Москвой и Тегераном.1. Раиси считался одним из наиболее вероятных преемников аятоллы Али Хаменеи на посту Высшего руководителя Ирана. Конкуренцию ему составлял сын аятоллы, Моджтаба Хаменеи, которого называют представителем технократического крыла КСИР, заинтересованного в нормализации отношений с США. Он замечен в контактах с иранской эмиграцией, осевшей на Западе после свержения шаха и играющей важную роль в попытках вернуть Иран в орбиту американского влияния. Теперь, после гибели Раиси, именно Моджтаба Хаменеи становится главным преемником 85-летнего рахбара, уход которого уже просматривается на горизонте.2. На освободившийся пост президента претендует Джавад Зариф. Он известен тем, что 11 лет обучался в США, получая там учёные степени, в 2002-2007 был постпредом Ирана при ООН, а в 2013-2021 — главой МИД Ирана. При нём была заключена невыгодная с точки зрения обороноспособности и развития энергетики Ирана "ядерная сделка".3. Погибший вместе с Раиси глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан был воспитанником командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе КСИР Касема Сулеймани, убитого по прямому приказу Трампа в 2020 году. Теперь и. о. главы иранского МИД назначен заместитель Абдоллахиана по политическим вопросам Али Багери Кани. Именно он вёл переговоры в Вене по иранской ядерной сделке. Тогда ему не удалось добиться её заключения — в первую очередь, из-за серьёзного сопротивления внутри Ирана, а также из-за демарша Трампа. В сентябре-2023 Багери также был главным переговорщиком с США по обмену заключёнными — то есть контакты налажены.4. Ещё в прошлом году в отставку был отправлен председатель Совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. На его место пришёл вице-адмирал Али Акбар Ахмадиан, человек семьи Хаменеи. Самым интересным в его назначении был "анонс" в англоязычной Tehran Times в виде статьи "122 тысяч тонн дипломатии" — это отсылка к известной цитате Киссинджера о роли военного флота в международной политике. Тонкий "персидский намёк" от газеты. 5.Крайне интересна и активизация, после длительного затишья, Махмуда Ахмадинежада, одного из самых антироссийских президентов Ирана в новейшей истории. 2 марта 2022 года Ахмадинежад выразил поддержку Украине и Зеленскому в связи с СВО. В бытность свою президентом он именовал Россию не иначе как "малой сатаной", а после отставки раскручивал тему "сталинского голодомора в Иране 1941 года", обвиняя Москву в искусственном голоде во время ввода советских войск в Иран. ▪️Ярый противник ядерной сделки Раиси относился к клану Мешхед, который имеет объёмные связи с Россией — не только политические, но и финансово-экономические: газовый хаб, зона свободной торговли и т. д. Мешхедский клан был настроен на развитие евразийских отношений, партнёрство с Россией, строительство коридора "Север—Юг". Теперь эти связи оказались под угрозой. Сейчас можно констатировать, что клан Хаменеи берёт управление Ираном полностью в свои руки, что нарушает внутриполитический баланс между сторонниками укрепления связей с Россией, БРИКС и ШОС и проводниками идеи нормализации отношений с США в обмен на снятие санкций. Можно также прогнозировать, что в предвыборный период последует дестабилизация ситуации в стране: очень скоро мы увидим новые волнения на улицах иранских городов. В этой ситуации от России требуется тонкая дипломатическая работа. С одной стороны, следует выстраивать отношения с "наследным принцем" Моджтабой Хаменеи, учитывая при этом уникальный опыт с наследником саудовского трона. А с другой, нужно поддержать влиятельных членов мешхедского клана, в частности тестя погибшего президента, аятоллу Ахмада Аламолходу. В любом случае, потеря Ирана в качестве союзника для России чревата серьёзными осложнениями.Политолог Вадим ТрухачевМожно ли считать покушение на Фицо и гибель Раиси звеньями одной цепи, устроенной англосаксами? Да ещё и с целью борьбы с Россией? Если это так, то цель - опять Россия. Потому что Раиси фактически поддерживал СВО, а Фицо отказал в поддержке Украине. И надо дестабилизировать и Словакию, и Иран - хотя режимы там совсем не персоналистские. Сюда хорошо ложится покушение на Мухаммеда бен Салмана, который не порвал с Россией по требованию англосаксов. Тем более сюда ложится раскрытое покушение на Вучича. Попытка переворота в Демократической республике Конго тоже сюда ложится, ибо мятежники жили в США и Британии. Тантал нужен. Хотя там власти вроде не особо пророссийские... Плохо ложатся сюда слухи о покушении на Эрдогана. Этот ругался на англосаксов только на словах. На деле же против них не сделал ничего. ОТГ в пику России строит, Украину вооружает... Логика в этом есть. Нынешняя внешняя политика США и Британии (особенно второй) большей частью зациклена на России. И все названные политики не угодили им связями с ней. А значит, для борьбы с российским влиянием их надо устранять. Хотя утверждать с пеной у рта не буду. Словакия, Сербия, Иран, Саудовская Аравия и ДР Конго - слишком разные случаи. А в Турции, союзной англосаксам - вообще только слухи. Но даже если это и неправда - во внешний мир, и в каждую из названных стран, Россия должна транслировать именно версию об англосаксонском следе.

https://ukraina.ru/20240520/1055177051.html

иран

россия

сша

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иран, россия, сша, эбрахим (ибрахим) раиси, эрдоган, роберт фицо, мид, оон, брикс, эксклюзив