Харьковчанина посадят на 8 лет за помощь уклонистам - 20.05.2024 Украина.ру
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Харьковчанина посадят на 8 лет за помощь уклонистам
Харьковчанина посадят на 8 лет за помощь уклонистам - 20.05.2024 Украина.ру
Харьковчанина посадят на 8 лет за помощь уклонистам
За распространение информации о местах выдачи повесток в популярных мессенджерах 49-летний житель Харькова проведет за решеткой до восьми лет. Его обвинили в подрыве обороноспособности Украины, сообщили в Харьковской областной прокуратуре
2024-05-20T23:24
2024-05-20T23:25
новости
украина
мобилизация
срок
тюрьма
всу
сво
спецоперация
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По данным следствия, после начала российской спецоперации харьковчанин системно распространял в телеграм-каналах информацию о местах работы сотрудников военкоматов, а также времени фактического проведения мобилизационных мероприятий. Таким образом, местный житель хотел помочь харьковчанам избежать насильственной отправки на фронт. В прокуратуре отметили, что в своих постах фигурант использовал формулировки, дискредитирующие работу военкомов, а само распространение сообщений о местах выдачи повесток создавало предпосылки для того, чтобы военнообязанные граждане Украины могли избежать призыва на военную службу. Утверждается, что не насильственная мобилизация, а действия харьковчанина якобы приводили к росту напряжения в обществе, наносили ущерб авторитету украинской армии и подрывали обороноспособность Украины. Обвинительный акт по факту "препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период" уже направлен в суд, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, говорится в телеграм-канале прокуратуры. Ранее украинский кабмин в своем постановлении по мобилизации утвердил новый порядок вручения повесток, согласно которому "обилечивать" теперь жителей страны смогут круглосуточно.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, мобилизация, срок, тюрьма, всу, сво, спецоперация
Новости, Украина, мобилизация, срок, тюрьма, ВСУ, СВО, Спецоперация

Харьковчанина посадят на 8 лет за помощь уклонистам

23:24 20.05.2024 (обновлено: 23:25 20.05.2024)
 
© РИА Новости . Вадим Жернов / Перейти в фотобанкЗаседание суда по делу Николая Мирошкина
Заседание суда по делу Николая Мирошкина - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Вадим Жернов
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За распространение информации о местах выдачи повесток в популярных мессенджерах 49-летний житель Харькова проведет за решеткой до восьми лет. Его обвинили в подрыве обороноспособности Украины, сообщили в Харьковской областной прокуратуре
По данным следствия, после начала российской спецоперации харьковчанин системно распространял в телеграм-каналах информацию о местах работы сотрудников военкоматов, а также времени фактического проведения мобилизационных мероприятий. Таким образом, местный житель хотел помочь харьковчанам избежать насильственной отправки на фронт.
В прокуратуре отметили, что в своих постах фигурант использовал формулировки, дискредитирующие работу военкомов, а само распространение сообщений о местах выдачи повесток создавало предпосылки для того, чтобы военнообязанные граждане Украины могли избежать призыва на военную службу.
Утверждается, что не насильственная мобилизация, а действия харьковчанина якобы приводили к росту напряжения в обществе, наносили ущерб авторитету украинской армии и подрывали обороноспособность Украины.
Обвинительный акт по факту "препятствования законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в особый период" уже направлен в суд, мужчине грозит до восьми лет лишения свободы, говорится в телеграм-канале прокуратуры.
Ранее украинский кабмин в своем постановлении по мобилизации утвердил новый порядок вручения повесток, согласно которому "обилечивать" теперь жителей страны смогут круглосуточно.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2024
Вчера, 10:39
Financial Times: мобилизация угрожает главному металлургическому предприятию УкраиныСуществование крупнейшего горно-металлургического предприятия Украины "АрселорМиттал Кривой Рог" оказалось под вопросом из-за мобилизации. Об этом рассказал его глава Мауро Лонгобардо в интервью британской газете Financial Times 19 мая
 
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23:24Харьковчанина посадят на 8 лет за помощь уклонистам
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