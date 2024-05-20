https://ukraina.ru/20240520/1055186059.html
Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК
Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК - 20.05.2024 Украина.ру
Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК
Отечественный топливно-энергетический комплекс развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности страны, заявил 20 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса
2024-05-20T20:17
2024-05-20T20:17
2024-05-20T20:20
новости
россия
владимир путин
антироссийские санкции
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/11/1055142214_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_c0eae25f26a5ddf0daf394a7fd4473df.jpg
Глава государства подчеркнул, что таких результатов удается достигать вопреки западным санкциям. "Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и, что принципиально важно и является для нас приоритетом, надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности. Экономика России растет, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭКом", – сказал Владимир Путин. В повестку совещания вошли повышение благосостояние российских семей, устойчивый и динамичный рост отраслей экономики и цифровизации, обеспечение технологического лидерства, реализация масштабных проектов и программ, в том числе социальной газификации. Эти темы обсуждаются во исполнение Указа о национальных целях развития России на период до 2030 года, добавил президент.Подобное заявление об устойчивом развитии ТЭК РФ президент уже делал в сентябре прошлого года. Как Россия, обойдя западные санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти, читайте по ссылке.
https://ukraina.ru/20240430/1054820270.html
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/11/1055142214_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_529163bf028b6d39b1e88f5311188289.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, владимир путин, антироссийские санкции, сво
Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК
20:17 20.05.2024 (обновлено: 20:20 20.05.2024)
Отечественный топливно-энергетический комплекс развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности страны, заявил 20 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса
Глава государства подчеркнул, что таких результатов удается достигать вопреки западным санкциям.
"Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и, что принципиально важно и является для нас приоритетом, надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности. Экономика России растет, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭКом", – сказал Владимир Путин.
В повестку совещания вошли повышение благосостояние российских семей, устойчивый и динамичный рост отраслей экономики и цифровизации, обеспечение технологического лидерства, реализация масштабных проектов и программ, в том числе социальной газификации. Эти темы обсуждаются во исполнение Указа о национальных целях развития России на период до 2030 года, добавил президент.
Подобное заявление об устойчивом развитии ТЭК РФ президент уже делал
в сентябре прошлого года.
Как Россия, обойдя западные санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти, читайте по ссылке
.