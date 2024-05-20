Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК - 20.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240520/1055186059.html
Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК
Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК - 20.05.2024 Украина.ру
Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК
Отечественный топливно-энергетический комплекс развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности страны, заявил 20 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса
2024-05-20T20:17
2024-05-20T20:20
новости
россия
владимир путин
антироссийские санкции
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/11/1055142214_0:0:3114:1753_1920x0_80_0_0_c0eae25f26a5ddf0daf394a7fd4473df.jpg
Глава государства подчеркнул, что таких результатов удается достигать вопреки западным санкциям. "Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и, что принципиально важно и является для нас приоритетом, надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности. Экономика России растет, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭКом", – сказал Владимир Путин. В повестку совещания вошли повышение благосостояние российских семей, устойчивый и динамичный рост отраслей экономики и цифровизации, обеспечение технологического лидерства, реализация масштабных проектов и программ, в том числе социальной газификации. Эти темы обсуждаются во исполнение Указа о национальных целях развития России на период до 2030 года, добавил президент.Подобное заявление об устойчивом развитии ТЭК РФ президент уже делал в сентябре прошлого года. Как Россия, обойдя западные санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти, читайте по ссылке.
https://ukraina.ru/20240430/1054820270.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/11/1055142214_163:0:2894:2048_1920x0_80_0_0_529163bf028b6d39b1e88f5311188289.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, владимир путин, антироссийские санкции, сво
Новости, Россия, Владимир Путин, антироссийские санкции, СВО

Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК

20:17 20.05.2024 (обновлено: 20:20 20.05.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГосударственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй
Государственный визит президента Владимира Путина в Китай. День второй - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Отечественный топливно-энергетический комплекс развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности страны, заявил 20 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса
Глава государства подчеркнул, что таких результатов удается достигать вопреки западным санкциям.
"Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и, что принципиально важно и является для нас приоритетом, надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности. Экономика России растет, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭКом", – сказал Владимир Путин.
В повестку совещания вошли повышение благосостояние российских семей, устойчивый и динамичный рост отраслей экономики и цифровизации, обеспечение технологического лидерства, реализация масштабных проектов и программ, в том числе социальной газификации. Эти темы обсуждаются во исполнение Указа о национальных целях развития России на период до 2030 года, добавил президент.
Подобное заявление об устойчивом развитии ТЭК РФ президент уже делал в сентябре прошлого года.
Как Россия, обойдя западные санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти, читайте по ссылке.
Пять фактов, которые надо знать об Украине
30 апреля, 15:23
Санкции поломались. Западные банки платят в российскую казну вчетверо большеБританское деловое издание Financial Times опубликовало статью об очередном эффекте западных санкций – хотя, на самом деле, эти новости никого особо не удивили
 
НовостиРоссияВладимир Путинантироссийские санкцииСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:46Зеленский просит разрешения союзников для ударов в тыл РФ, пока безрезультатно
21:04Пара квадроциклов в обмен на срок: мэра Енакиево поймали при получении взятки в особо крупном размере
20:40Глава Пентагона выступил против использования западного вооружения ВСУ по РФ, но Крым не в счет
20:17Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК
19:48Изменения кардинальные: МО Украины утвердило новую политику  о "человеческом капитале" в ВСУ
19:10Боевое слаживание: о новом этапе отношений России и Китая и запасном аэродроме для США - Тавровский
19:00Для украинского бизнеса повысят максимальную цену на электроэнергию
18:50Обстановка под Харьковом. Итоги 20 мая на Украине
18:46Кто причастен к гибели президента Ирана?
18:27Путин назначил нового замминистра обороны, ранее работавшего с Белоусовым
18:06Следующие недели будут решающими для Украины, заявили в Пентагоне
17:59Послесловие к визиту. Почему Путин посетил Харбинский политехнический университет
17:37Командир нацгвардии "Азова"* мечтает вернуть побратимов, которые уже отбывают срок в РФ
17:34Ничего личного, просто бизнес. Дмитрий Киселев объяснил, зачем США взорвали "Северные потоки"
17:32"Кровавый навет": в Израиле возмутились планами МУС на арест Нетаньяху
17:01Бабич: у Запада не было мотива убивать президента Ирана
17:00Армен Гаспарян: Пока диванные стратеги живут в мире викингов, Генштаб громит ВСУ под Харьковом
16:58Источник: СБУ и ГУР конфликтуют из-за денег, а под ударом – украинский бизнес
16:52МУС требует ордер на арест Нетаньяху и лидера ХАМАС
16:50Харьковский фронт. ВСУ отбросят на 40 км ради буферной зоны. Среди пленных – одни напуганные "мобики"
Лента новостейМолния