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Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК

Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК - 20.05.2024 Украина.ру

Путин оценил влияние западных санкций на российский ТЭК

Отечественный топливно-энергетический комплекс развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности страны, заявил 20 мая президент России Владимир Путин в ходе совещания по развитию топливно-энергетического комплекса

2024-05-20T20:17

2024-05-20T20:17

2024-05-20T20:20

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Глава государства подчеркнул, что таких результатов удается достигать вопреки западным санкциям. "Несмотря на санкции, сильную волатильность на глобальном и региональных энергетических рынках, отечественный ТЭК развивается стабильно, открывает новые экспортные направления и, что принципиально важно и является для нас приоритетом, надежно, в полной мере обеспечивает растущие внутренние потребности. Экономика России растет, потребности увеличиваются, и они обеспечиваются ТЭКом", – сказал Владимир Путин. В повестку совещания вошли повышение благосостояние российских семей, устойчивый и динамичный рост отраслей экономики и цифровизации, обеспечение технологического лидерства, реализация масштабных проектов и программ, в том числе социальной газификации. Эти темы обсуждаются во исполнение Указа о национальных целях развития России на период до 2030 года, добавил президент.Подобное заявление об устойчивом развитии ТЭК РФ президент уже делал в сентябре прошлого года. Как Россия, обойдя западные санкции, вдвое увеличила доходы от продажи нефти, читайте по ссылке.

https://ukraina.ru/20240430/1054820270.html

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новости, россия, владимир путин, антироссийские санкции, сво