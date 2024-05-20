https://ukraina.ru/20240520/1055184480.html

Обстановка под Харьковом. Итоги 20 мая на Украине

Обстановка под Харьковом. Итоги 20 мая на Украине - 20.05.2024 Украина.ру

Обстановка под Харьковом. Итоги 20 мая на Украине

В отношении командующих группировки "Харьков" возбудили уголовные дела за военные преступления. В Харькове вооружили оркестр МВД Украины, в области идут бои

2024-05-20T18:50

2024-05-20T18:50

2024-05-20T19:14

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Об уголовных делах в отношении бывшего и нового командующего группировкой ВСУ "Харьков" сообщил журналистам заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк."Наши оперативные данные позволяют указать на организаторов преступления против мира, безопасности, в числе которых многочисленные акты мародёрства, систематические обстрелы гражданской инфраструктуры, размещение военнослужащих в жилых районах, угроза жизни и здоровью в отношении мирного населения на временно оккупированной территории Харьковской области. Ими и являются бывший руководитель группировки войск "Харьков" оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" ВСУ бригадный генерал Юрий Галушкин. И новый назначенный руководитель вышеупомянутой группировки бригадный генерал Михаил Драпатый", - рассказал Лисняк.По его словам, в их отношении УВД военно-гражданской администрации Харьковской области возбуждены уголовные дела за мародерство, угрозу убийством, применение запрещенных средств и методов ведения войны.Также Лисняк рассказал о том, что всех полицейских в Харькове "поставили под ружьё"."Так называемое главное управление национальной полиции в Харьковской области издало приказ о вооружении всех штатных сотрудников полиции, включая женщин, а также подразделения, которые не имеют никакого отношения к оружию - это оркестр, это музей, это борцы с киберпреступностью... Данные действия приводят к внутреннему социальному напряжению среди полицейских", - отметил Лисняк.По его словам, все полицейские в Харьковской области переведены на усиленный режим работы.Кроме того, замглавы ВГА Харьковской области рассказал и о напряжении между украинскими спецслужбами."Между Главным управлением разведки и Службой безопасности, скажем так, на данное время, по нашей, информации есть конфликт. Предприниматели, я не буду говорить, что это за отрасль, постоянно платили Службе безопасности Украины деньги, а эти деньги, скажем, откаты либо взятки, идут Главному управлению разведки. В связи с тем, что они не могут поделить финансовые потоки, идёт колоссальный конфликт", – отметил Лисняк.Он добавил, что если предприниматель отказывается платить, представители той или другой стороны оказывают на него давление.Тем временем украинские военные предупреждают о том, что ближайшее лето будет непростым для армии, хоть и пытаются утешить украинцев."Не думаю, что русские смогут взять Харьков. И, скорее всего, взятие города и не стоит на сегодняшний день целью РФ. Усиление давления будет — мы видим это по данным разведки. Но это всё равно больше похоже на задачу по растягиванию наших ресурсов, ослаблению сил на других направлениях и уменьшению наших резервов. Что касается Сум, то здесь происходит накопление и переброска сил врага. Пока что количество говорит об аналогичной задаче — оттягивание сил украинской армии <...>Хотя в целом ситуация на фронте довольно сложная и легче ближайшим образом точно не будет — наоборот, впереди тяжёлое лето с тяжёлыми боями", - написал у себя в телеграм-канале замкомандира 3-й ошбр Максим Жорин, известный также под позывным "Мосе".Как сообщил популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сейчас у ВСУ крайне непростое положение на фронте."Наш источник сообщает, что у ВСУ на фронте нет успехов. Постоянные поражения, отступления, потеря техники и сдачи в плен. Это вынуждает Офис Президента выдумывать победные кейсы, чтобы пытаться поддерживать моральный дух общества. Также приходится тратить больше ракет, чтобы попытаться достичь цели по уничтожению технику РФ в тылу, но большого эффекта, это уже не приносит. Также Банковая на фоне поражений и проблем на фронте, специально вбрасывает пустые отвлекающие темы, чтобы сместить акценты. Чем дольше длится данная фаза, тем больше растет разочарование масс", - указывалось в публикации канала.Ранее в этот же день канал рассказал о разделении внутри ВСУ."Наш источник сообщает, что на Банковой и Генштабе ВСУ существует таблица приоритетных подразделений/бригад/военных частей, которые обеспечивают лучше и всегда всем. Остальные получают по остаточному принципу или вообще сидят на остатках. Принцип отбора простой - лояльность к власти ЗеЕрмака. Чем позитивнее отношения подразделения/бригады/военной части к Зеленскому и Ермаку, тем выше они в таблице. Чем больше негатива и критики от подразделения/бригады/военной части в адрес ЗеЕрмака, тем ниже она в таблице и хуже обеспечивается. Ермак даже армию разделил на своих и "не своих", - отмечалось в публикации канала.Другой популярный на Украине телеграм-канал - "Резидент" - рассказал, что вопрос с Харьковской областью носит и политический характер."Наш источник в Генштабе рассказал, что Сырский пообещал Зеленскому удержать Волчанск до саммита в Швейцарии, сейчас в Харьков перебрасывают артиллерию и тяжёлую технику с Киевской области", - отмечалось в публикации канала.Российский военкор Евгений Поддубный сообщил 20 мая о том, что происходит в Харьковской области."На Харьковском направлении командование ВСУ бросило в бой спецподразделения ГУР МО Украины: здесь и боевики "Кракен", и спецподразделение "Шаман", и так называемый Иностранный легион. Причина задействования "элиты" очевидна: противник усиливает оборону "спецами", потому что считает Харьковское направление наиболее опасным для ВСУ. Простые украинские военнослужащие, которые ещё вчера были обычными гражданскими, либо гибнут, либо сдаются в плен российским войскам. Потому, к обороне привлекаются натренированные и, что немаловажно, мотивированные подразделения ГУР", - рассказал Поддубный.По его информации, распоряжение на отправку на фронт элитных подразделений вызвало конфликт среди украинских военачальников."По поводу "Шамана", говорят его появление на ЛБС – распоряжение Сырского, против которого резко выступал Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.). С началом продвижения российских войск на харьковском направлении, Буданов* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) планировал использовать боевиков "Шамана" в качестве ДРГ, для осуществления терактов на территории Белгородской области. Но Сырский использовал их иначе: бросил на передний край для сдерживания российских войск. Как результат – "спецподразделение вывели в район восстановления боеспособности в связи с большими потерями"", - отметил Поддубный.Ранее уже сообщалось о пленении бойцов украинских спецподразделений, в т.ч. и входящих в Главное управление разведки. Так, были пленены бойцы подразделений KRAKEN и "Братство".

https://ukraina.ru/20240520/1055173973.html

https://ukraina.ru/20240520/1055166285.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, харьковская область, вооруженные силы украины, харьков, украина