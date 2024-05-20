https://ukraina.ru/20240520/1055179982.html

Ничего личного, просто бизнес. Дмитрий Киселев объяснил, зачем США взорвали "Северные потоки"

Ничего личного, просто бизнес. Дмитрий Киселев объяснил, зачем США взорвали "Северные потоки" - 20.05.2024 Украина.ру

Ничего личного, просто бизнес. Дмитрий Киселев объяснил, зачем США взорвали "Северные потоки"

Одной из центральных тем передачи "Вести недели" 19 мая 2024 года стали результаты расследования экс-депутата ВР Украины Андрея Деркача о диверсиях на газопроводах "Северный поток". Телеведущий Дмитрий Киселев объяснил, как новые данные дополняют расследование Сеймура Херша и что получили США от диверсии.

2024-05-20T17:34

2024-05-20T17:34

2024-05-20T17:34

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андрей деркач

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верховная рада

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На этой неделе бывший депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач представил результаты своего расследования диверсий на газопроводах "Северный поток" в сентябре 2022 года. Подробностями Андрей Деркач поделился с белорусским агентством "БелТа".Как и у американского журналиста Сеймура Херша, у Деркача нет сомнений, что диверсию осуществили Соединенные Штаты. Но Деркач также раскрывает детали отдельной операции прикрытия, которой занималось ЦРУ, чтобы отвести подозрения от истинных виновных. Для этого на Украине собрали и даже тренировали специальную диверсионную группу из шести человек.Деркач рассказал, что их готовили долгий промежуток времени на территории Житомирской области в районе Соколовского карьера глубиной приблизительно 110 метров. Тренировки сначала проходили там, потом — в Румынии, рядом с базой НАТО в Мангале. Деркач говорит, что они тренировались на "Южных потоках". Потом арендовали большую яхту и их перевезли в Польшу. Была уже более мелкая яхта "Андромеда", про которую и писали западные издания. Диверсантам делали румынские паспорта."Все это происходило под кураторством Кристофера Смита, это второй человек в посольстве на тот промежуток времени Соединенных Штатов в Украине. Такой известный цэрэушник. Сегодня он занимает пост помощника госсекретаря по Европе и Азии. Парня повысили. Когда делается легенда прикрытия, то она делается достаточно качественно. Мы же не отнимаем опыт ЦРУ или опыт Ми-6 в подготовке операции прикрытия. Они достаточно богатый опыт имеют использования прокси или легенд для формирования определенной позиции отвода от ответственности. Это и происходило", — рассказал Деркач.Дмитрий Киселев считает, что американцам эта операция прикрытия была необходима — ведь с самого начала все ниточки вели в Белый дом. Еще на стадии строительства газопроводов из России в Германию по дну Балтики чего только не делали, чтобы стройку остановить. Более того, Америка и лично Байден постоянно требовали от европейцев отказаться от покупки российского газа, заявляя, что смогут обеспечить Старый Свет своим сжиженным газом.8 февраля 2022 года, за две недели до начала спецоперации на Украине, Байден публично обещал уничтожить "Северные потоки". По итогам переговоров с немецким канцлером Шольцем Байден тогда заявил: "Если Россия вторгнется, если ее танки пересекут границу Украины вновь, то "Северного потока-2" не будет, мы положим ему конец. Я обещаю вам, что мы сможем это сделать"."Спустя 7 месяцев три из четырех веток газопроводов были взорваны в территориальных водах Дании, — напоминает Дмитрий Киселев. — Россию к расследованию не допустили. Более того, поначалу пытались вбросить версию, что это мы сами свой газопровод взорвали. Дания, Швеция и Германия – расследование откровенно саботировали".8 февраля 2023 года американский журналист-расследователь, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал свои материалы.В июне 2023 года боевые пловцы ВМС, действуя под прикрытием широко разрекламированных учений НАТО Baltops-22, установили взрывные устройства с дистанционным управлением, а спустя три месяца взорвали три из четырех труб "Северного потока". Решение провести диверсию на трубопроводах Байден принял после длившихся девять с лишним месяцев совершенно секретных дебатов. Вопрос заключался не в том, проводить операцию или нет. По словам Дмитрий Киселева, стороны думали, как выполнить задачу, не оставив при этом никаких следов, позволяющих догадаться, кто несет ответственность за диверсию.Работу оперативной группы по подготовке диверсии на "Северных потоках", в которую вошли представители ЦРУ, Пентагона и других силовых ведомств курировал лично советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.Расследование Сеймура Херша было столь убедительным, что в Белом доме пришлось в срочном порядке выдавать свою версию, по которой Америка ни в чем не виновата. Уже спустя месяц после публикации Херша группа авторов в The New York Times начинает реализацию заранее подготовленной операции прикрытия. Газета публикует материал о неких украинских активистах, которые на маленькой 15-метровой парусной яхте, арендованной по поддельным паспортам в Польше, отправилась за морской горизонт и трижды взорвали трансконтинентальные газопроводы на глубине 90 метров. Яхта называлась "Андромеда". На ней украинцы якобы перевозили 2 тонны взрывчатки. Фото яхты сразу публикует немецкий Spiegel. Команда украинских диверсантов состояла как раз из 6 человек. Эта версия публиковалась со ссылкой на некие разведданные от анонимных американских чиновников."Данные Андрея Деркача и Сеймура Херша дополняют друг друга, складываясь словно пазл в единую картину террористического акта, который США устроили на российских газопроводах", — говорит Дмитрий Киселев.Что же до Андрея Деркача, телеведущий считает, что он Вашингтону и семье Байдена давно как кость в горле. Именно Деркач четыре года назад опубликовал аудиозаписи переговоров бывшего в 2015 году президентом Украины Порошенко с вице-президентом Джо Байденом и главой Госдепа Джоном Керри. На записях Байден требует от Порошенко сохранить схему работы компании "Бурисма", где получал зарплату его сын. А взамен обещал Украине 1 миллиард долларов. Керри тоже обещал Порошенко 1 миллиард долларов, правда, за увольнение прокурора Шокина.В США против Андрея Деркача возбудили уголовное дело, по которому ему грозит 30 лет тюрьмы. Под следствием он и на Украине, так что вынужден скрываться.Андрей Деркач в январь 2024 года сообщал: "19 января 2022 года в Украину прибыл госсекретарь США мистер Блинкен для встречи с Зеленским. На этой встрече присутствовало довольно много людей – не менее 14 участников. На этой встрече мистер Блинкен сказал Зеленскому следующее: "Вам нужно срочно решить вопрос Деркача". Зеленский начал говорить о некоторых деятелях оппозиции. Блинкен возразил: "Если вы не решите вопрос Деркача, мы решим его сами с нашими партнерами". Те, кто был на встрече, были впечатлены, потому что это была довольно резкая позиция госсекретаря США, только представьте: задача президента Украины – решить вопрос Деркача".После этого разговора Деркач Украину покинул.Киселев уверен, что США, взорвав "Северные потоки", достигли сразу нескольких целей: "навредили России, устранили экономических конкурентов в ЕС и впарили втридорога европейцам свой сжиженный газ"."Ничего личного, только бизнес", — резюмирует Киселев.Тем временем, Европа осталась без дешевого российского газа, ее экономика уверенно катится в минус, убытки от разрыва экономических связей с Россией в сотни миллиардов, предприятия закрываются или переезжают в США, где газ дешевле.

https://ukraina.ru/20240112/1052667721.html

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Сергей Зуев

украина, сша, россия, андрей деркач, дмитрий киселев, джо байден, цру, нато, верховная рада, северный поток-2, эксклюзив