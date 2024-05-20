Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП
23:47 20.05.2024 (обновлено: 23:48 20.05.2024)
Украинская армия получит очередную партию боевых машин пехоты YPR-765 от Нидерландов, сообщила глава Минобороны страны-союзника Кайса Оллонгрен в ходе на 22-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн"
Отмечается, что нидерландские бронетранспортеры "в ближайшее время" прибудут на Украину, однако сколько всего машин будет передано ВСУ не раскрывается.
"Для Украины такие бронемашины очень важны. Они маневренные, могут быстро перебрасывать войска и могут использоваться как для разведки, так и для наступления и обороны", – приводит слова Оллонгрен пресс-служба ведомства.
По данным Минобороны, украинская армия с начала эскалации конфликта уже получила 207 таких бронетранспортеров различных типов от Нидерландов. Запрос на боевые машины пехоты исходил из Украины.
Нидерланды передавали ВСУ бронетранспортеры YPR-765, снятые с хранения, еще в самом начале российской спецоперации. Эксперт подробно рассказал "Украина.ру" почему от этой военной техники отказались США.
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