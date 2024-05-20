Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП

"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангом Возможно, сейчас под Харьковом Украина попала в ловушку. Она видит, что делают российские войска. Но все ходы, которые она может сделать в ответ - плохие. Каждый ход ВС РФ ставит ВСУ в цугцванг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев