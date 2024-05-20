Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП - 20.05.2024 Украина.ру
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Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП
Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП - 20.05.2024 Украина.ру
Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП
Украинская армия получит очередную партию боевых машин пехоты YPR-765 от Нидерландов, сообщила глава Минобороны страны-союзника Кайса Оллонгрен в ходе на 22-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн"
2024-05-20T23:47
2024-05-20T23:48
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Отмечается, что нидерландские бронетранспортеры "в ближайшее время" прибудут на Украину, однако сколько всего машин будет передано ВСУ не раскрывается. По данным Минобороны, украинская армия с начала эскалации конфликта уже получила 207 таких бронетранспортеров различных типов от Нидерландов. Запрос на боевые машины пехоты исходил из Украины. Нидерланды передавали ВСУ бронетранспортеры YPR-765, снятые с хранения, еще в самом начале российской спецоперации. Эксперт подробно рассказал "Украина.ру" почему от этой военной техники отказались США.
https://ukraina.ru/20240520/1055134516.html
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новости, нидерланды, украина, сша, вооруженные силы украины, минобороны, военная помощь, военная техника, сво
Новости, Нидерланды, Украина, США, Вооруженные силы Украины, Минобороны, военная помощь, военная техника, СВО

Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП

23:47 20.05.2024 (обновлено: 23:48 20.05.2024)
 
© Anwar Nillufary / flickr
© Anwar Nillufary / flickr
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Украинская армия получит очередную партию боевых машин пехоты YPR-765 от Нидерландов, сообщила глава Минобороны страны-союзника Кайса Оллонгрен в ходе на 22-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн"
Отмечается, что нидерландские бронетранспортеры "в ближайшее время" прибудут на Украину, однако сколько всего машин будет передано ВСУ не раскрывается.
"Для Украины такие бронемашины очень важны. Они маневренные, могут быстро перебрасывать войска и могут использоваться как для разведки, так и для наступления и обороны", – приводит слова Оллонгрен пресс-служба ведомства.
По данным Минобороны, украинская армия с начала эскалации конфликта уже получила 207 таких бронетранспортеров различных типов от Нидерландов. Запрос на боевые машины пехоты исходил из Украины.
Нидерланды передавали ВСУ бронетранспортеры YPR-765, снятые с хранения, еще в самом начале российской спецоперации. Эксперт подробно рассказал "Украина.ру" почему от этой военной техники отказались США.
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Вчера, 04:40
"Украина попала в ловушку": военный эксперт раскрыл, почему сейчас любой ход ВСУ обернется цугцвангомВозможно, сейчас под Харьковом Украина попала в ловушку. Она видит, что делают российские войска. Но все ходы, которые она может сделать в ответ - плохие. Каждый ход ВС РФ ставит ВСУ в цугцванг. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру сооснователь информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергей Полетаев
 
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Заголовок открываемого материала
00:03В госдепе указали МУС, кого следует преследовать вместо Израиля – Россию
23:47Нидерланды пообещали передать ВСУ устаревшие БМП
23:24Харьковчанина посадят на 8 лет за помощь уклонистам
23:05В Польше 9 человек обвинили в диверсиях по заказу РФ
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