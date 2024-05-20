https://ukraina.ru/20240520/1055171640.html

Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений

Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений - 20.05.2024 Украина.ру

Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений

Вот и все, 63-летний президент Ирана Эбрахим Раиси,возвращавшийся после визита в Азербайджан, погиб во время крушения вертолета в горах. Полностью сгоревшую воздушную машину обнаружили в 30 километрах от поселка Тавал на северо-западе Ирана, она упала на скальный лес и полностью сгорела.

2024-05-20T13:32

2024-05-20T13:32

2024-05-20T13:32

мнения

иран

эбрахим (ибрахим) раиси

сша

онкология

заговор

убийство

латинская америка

уго рафаэль чавес

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Агентство Mehr уже сообщило: "Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом... Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших".Иранское агентство осторожно назвало обстоятельства смерти президента "происшествием". Чтобы, наверное, не произносить то, что больше всего не хочется делать, – говорить, что это был теракт со смертельным исходом.Даже если самая беспристрастная экспертиза подтвердит, что это было страшное стечение неблагоприятных обстоятельств, приведших к крушению вертолета, мало кто в это поверит. И не увидит в этом зловещую руку убийц, делающих последнее – смертельное – предупреждение всем, кто еще остается в живых, но не выполняет те или иные требования.Погибший Раиси был из таких – консерватор-антизападник, он служил своей стране, а "золотой миллиард", если хотите, коллективный Запад, считающий себя градом на холме, призванным поучать как жить всех остальных, объявил Иран частью "оси зла", обложил со всех сторон санкциями и страшным давлением на власти хотел ее переориентации. Геополитически "правильной". То есть согласной на монополярный мир под эгидой США, что и является сегодня изощренной формой неоколонизации. Запад за фанатичную нелюбовь к себе называл погибшего Раиси "тегеранским" или "иранским мясником".Все будут подозревать, что это был теракт, и искать этому подтверждения. Во-первых, потому, что очень уж странны обстоятельства гибели президента Ирана. Делегация во главе с ним возвращалась на трех вертолетах, два из которых спокойно долетели до цели, несмотря на действительно ужасные погодные условия -- снег с дождем, ветер, темное время суток, то да се.Сейчас уже ищут какого-то непонятного индуса, который вертелся возле президентского вертолета и куда-то исчез, что оставляет вопросы к службе безопасности и охраны главы Ирана и заставляет думать о возможных внутрииранских политических терках и разборках, которые, возможно, и привели к смерти неугодного кому-то политика.Президент Раиси пугал не только Запад, но и мог не устраивать многих в самом Иране. Он был близок, например, к верховному лидеру (Высшему руководителю) этой страны 85-летнему аятолле Али Хаманеи. И многие считали, что Раиси, имеющий и исламское духовное образование, может стать новым духовным главой страны, что покруче президента и по полномочиям, и по объему власти.Кроме того, Иран – это давно страна, в борьбе с которой Запада и его форпост в регионе -- Израиль – не выбирают средств и используют коллективный и индивидуальный террор. Только за последние годы практически не счесть покушений, в том числе, успешных для их организаторов, против иранских ученых-ядерщиков, разрабатывающих ядерный и ракетный щит этой страны. Убитые ученые исчисляются десятками, и разнообразию способов устранения могли бы позавидовать тамошние же средневековые ассасины.Кроме того, по прямому приказу президента США Дональда Трампа 3 января 2020 года был убит Касем Сулеймани, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением "Аль Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который предназначен для проведения спецопераций за пределами Ирана. Именно Сулеймани курировал работу группировок ХАМАС в секторе Газа, "Хезболла" в Палестине и Ливане и, не исключено, хуситов "Ансаруллы" в Йемене.А 1 апреля сего года во время удара по иранскому консульству в Дамаске были убиты два иранских генерала — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР: Сейед Махди Джалалати, Мохсен Садакат, Али Ага Бабаи, Сайед Али Салехи Розбахани и Хосейн Аманоллахи, которые являлись военными советниками КСИР в Сирии.Именно после этого Ирана нанес удар по Израилю и всем продемонстрировал, что легко и непринужденно может выполнить свою заветную мечту – "сбросить евреев в Средиземное и море". Не спросясь у США, естественно. Вот Запад и мог "укорачивать" Иран убийством президента.Во-вторых, смерть Раиси очень страшно и органично ложится в общую канву покушений, случившихся буквально за последние дни против тех, кем Запад недоволен. Вот он, скорбный список тех, кому следует быть острожным из-за их несогласия с Западом: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого пытались сковырнуть новым госпереворотом, как в 2016 году. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого пять раз стрелял местный фанатичный сторонник украинских неонацистов. Теперь вот президент Ирана, который не выжил.И недавно в телеграм-каналах пошло гулять такое мнение: "Пошла жара! Глобалисты пошли по беспределу. Звени тройка бубенцами, гуляй братва! Все ограничения сняты, началось мочилово в банде. А ведь Турция и Словакия члены одной и той же группировки отморозков, только со своим мнением. Но даже этого нельзя иметь. Орбану надо бы приготовиться на выход".То есть прямо предупреждают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который тоже упрямо не хочет идти в общей западной упряжке на заклание своей страны в угоду США.В-третьих, убийства политических лидеров в результате террора или госпереворота – это давно испытанный и во многих случаях беспроигрышный способ действительно добиться переориентации курса страны или даже целого континента.Госпереворот в Чили с убийством в 1973 году президента Сальвадора Альенде свернул социализм в этой стране. Убийство в 1986 году премьер-министра Швеции Улофа Пальме положило начало превращения этого "нордического островка социализма" в антисоветский, а сейчас крайне агрессивный русофобский отстойник на севере Европы. В 2003 году убийством премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, супер-западника и демократа, тамошние эрзац-патриоты хотели предотвратить выдачу в Гаагу на суд Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) других сербских деятелей.О последствиях госпереворотов с резней бывших главарей режимов и диктатур в Африке, Латинской Америке и Азии и говорить не приходится. Там все так часто и с такой калейдоскопической быстротой и разнообразием менялось, что голова кругом может пойти.Но именно в Южной (Латинской) Америке лет 10-15 назад можно было наблюдать, как "золотой миллиард" и конкретно США, чьими задворками там этот континент и до сих пор считается, пытаются предотвратить уход ряда стран из-под западной опеки и удушающего контроля. И вообще остановить наступление тотального антиамериканизма и общего политического полевения политических элит стран Южной Америки.Специалисты даже назвали этот главный способ – "онкозаговор". Или "эпидемия рака", которая поразила президентов многих стран, которые возвысили голос против США и их господства. Впервые во весь голос в 2011 году об этом сказал тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес. Он тогда уже умирал от пустившего метастазы рака прямой кишки, вызванного, по его словам, облучением в отеле в Нью-Йорке, где он проживал во время сессии Генассамблеи ООН.Президент Венесуэлы же рассказал, что его об этом предупредил лидер Кубы Фидель Кастро, много лет боровшийся с раком кишечника. "Чавес, будь осторожен. Эти люди уже изобрели технологию. Следи за тем, что ты ешь. Они могут подложить маленькую иглу и введут в тебя, что угодно", -- вспоминал он. Через два года Чавеса не стало, и он сам еще в 1996 году озвучил то, за что его убивали: "Я не марксист, но я не против марксистов. Я не коммунист, но я не против коммунистов". И он повел свою страну по пути социальных преобразований, скажем мягко, некапиталистического характера.Тогда же, в 2011-м, стало известно, что у президента Аргентины Кристины Кушнер нашли рак щитовидки. И сразу вспомнили, что ее предшественник и муж Нестор Киршнер за год до этого умер от рака кишечника.У президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Сильвы, друга и идеологического единомышленника Чавеса, диагностировали рак горла. А в том же году у его сменившей у руля Бразилии тоже левой по взглядам Дилмы Руссефф диагностировали рак груди.Параллельно президент Парагвая Фернандо Луго начал лечиться от лимфомы, лидер Боливии Эво Моралес -- от рака полости носа, а Колумбии – Хуан Мануэль Сантос Кальдерон -- от рака простаты.И все, повторяю, все эти лидеры, даже необязательно левые, возглавив свои страны, заявили об уходе из-под американского влияния.В США эту теорию онкозаговора сразу подняли на смех. Дескать, общеизвестно же, что рак – болезнь не заразная и, как подтверждают наука и медицина, никаким вирусами или бактериями не передается.Но вот уже в 2021 году доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина Владимир Гурцевич в интервью СМИ назвал сразу шесть-семь вирусов, которые при определенных обстоятельствах вызывают онкозаболевания. Это 1) вирус гепатита B и С – провоцирует рак печени, 2) вирус Эпштейна-Барр – лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы и рак носоглотки, 3) некоторые типы вирусов папилломы человека -- рак шейки матки, рта и глотки, 4) вирус герпеса человека 8-го типа -- саркому Капоши и некоторые лимфомы, 5) Т-лимфотропный вирус человека -- Т-клеточную лимфому и Т-клеточный лейкоз, 6) полиомавирус клеток Меркеля -- саркому Меркеля.И это притом, что никто до конца не знает, чем занимаются американские ученые в секретных лабораториях, раскиданных по всему миру, и в Украине тоже. Следовательно, и предположения об искусственно вызванной эпидемии рака и возможностях заражения им не так уж и фантастичный или надуманы.Но главное-то -- в другом: смерти неугодных политиков и их болезни все же затормозили, а в некоторых странах Латинской Америки и вернули вспять, на прежний курс их развитие. Это и был искомый результат "золотого миллиарда", когда цель оправдала средства. Но, как оказалось, ненадолго.Многие левые президенты действительно ушли в никуда, а в Аргентине к власти пришел вообще политический клоун проамериканского фашистского толка. Но вот в Бразилии вернулся Лула да Сильва, и крупнейшая страна Латинской Америки не поддерживает США и ее неоколониализм. От неоколониализма же освобождается сегодня и Африка, во всяком случае – от французского и американского ига практически освободились страны Сахеля (Северная Африка).Набирают политический вес и финансово-экономические обороты новые, не ориентированные на бывшего гегемона, но включающие в свою орбиту Глобальный Юг межгосударственные объединения – ЕАЭС, БРИКС, ШОС.И если коллективный Запад, ведомый США, не изменит свои подходы, то, как ни банально это прозвучит, в мире неоколонизаторам есть где разгуляться со своими изуверскими методами. И многих лидерам действительно стоит опасаться не только привычной бомбовой демократии, но и иезуитской медицины.…А дальнейшие события в Иране после убийства его президента покажут, насколько устойчива политическая система страны и сплочен ее правящий класс. И конечно же, насколько оправдан кровавый террористический подход в международных отношениях. Большинство обозревателей уверено: ничего неординарного в Иране не случится -- государство с тысячелетней историей переживало и не такие удары.Но начеку нужно быть всем. Запад максимально задирает ставки – речь идет уже не о его господстве, а вообще о выживании…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20240520/1055164124.html

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иран

сша

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мнения, иран, эбрахим (ибрахим) раиси, сша, онкология, заговор, убийство, латинская америка, уго рафаэль чавес