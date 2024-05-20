Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений - 20.05.2024 Украина.ру
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Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений
Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений - 20.05.2024 Украина.ру
Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений
Вот и все, 63-летний президент Ирана Эбрахим Раиси,возвращавшийся после визита в Азербайджан, погиб во время крушения вертолета в горах. Полностью сгоревшую воздушную машину обнаружили в 30 километрах от поселка Тавал на северо-западе Ирана, она упала на скальный лес и полностью сгорела.
2024-05-20T13:32
2024-05-20T13:32
мнения
иран
эбрахим (ибрахим) раиси
сша
онкология
заговор
убийство
латинская америка
уго рафаэль чавес
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Агентство Mehr уже сообщило: "Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом... Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших".Иранское агентство осторожно назвало обстоятельства смерти президента "происшествием". Чтобы, наверное, не произносить то, что больше всего не хочется делать, – говорить, что это был теракт со смертельным исходом.Даже если самая беспристрастная экспертиза подтвердит, что это было страшное стечение неблагоприятных обстоятельств, приведших к крушению вертолета, мало кто в это поверит. И не увидит в этом зловещую руку убийц, делающих последнее – смертельное – предупреждение всем, кто еще остается в живых, но не выполняет те или иные требования.Погибший Раиси был из таких – консерватор-антизападник, он служил своей стране, а "золотой миллиард", если хотите, коллективный Запад, считающий себя градом на холме, призванным поучать как жить всех остальных, объявил Иран частью "оси зла", обложил со всех сторон санкциями и страшным давлением на власти хотел ее переориентации. Геополитически "правильной". То есть согласной на монополярный мир под эгидой США, что и является сегодня изощренной формой неоколонизации. Запад за фанатичную нелюбовь к себе называл погибшего Раиси "тегеранским" или "иранским мясником".Все будут подозревать, что это был теракт, и искать этому подтверждения. Во-первых, потому, что очень уж странны обстоятельства гибели президента Ирана. Делегация во главе с ним возвращалась на трех вертолетах, два из которых спокойно долетели до цели, несмотря на действительно ужасные погодные условия -- снег с дождем, ветер, темное время суток, то да се.Сейчас уже ищут какого-то непонятного индуса, который вертелся возле президентского вертолета и куда-то исчез, что оставляет вопросы к службе безопасности и охраны главы Ирана и заставляет думать о возможных внутрииранских политических терках и разборках, которые, возможно, и привели к смерти неугодного кому-то политика.Президент Раиси пугал не только Запад, но и мог не устраивать многих в самом Иране. Он был близок, например, к верховному лидеру (Высшему руководителю) этой страны 85-летнему аятолле Али Хаманеи. И многие считали, что Раиси, имеющий и исламское духовное образование, может стать новым духовным главой страны, что покруче президента и по полномочиям, и по объему власти.Кроме того, Иран – это давно страна, в борьбе с которой Запада и его форпост в регионе -- Израиль – не выбирают средств и используют коллективный и индивидуальный террор. Только за последние годы практически не счесть покушений, в том числе, успешных для их организаторов, против иранских ученых-ядерщиков, разрабатывающих ядерный и ракетный щит этой страны. Убитые ученые исчисляются десятками, и разнообразию способов устранения могли бы позавидовать тамошние же средневековые ассасины.Кроме того, по прямому приказу президента США Дональда Трампа 3 января 2020 года был убит Касем Сулеймани, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением "Аль Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который предназначен для проведения спецопераций за пределами Ирана. Именно Сулеймани курировал работу группировок ХАМАС в секторе Газа, "Хезболла" в Палестине и Ливане и, не исключено, хуситов "Ансаруллы" в Йемене.А 1 апреля сего года во время удара по иранскому консульству в Дамаске были убиты два иранских генерала — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР: Сейед Махди Джалалати, Мохсен Садакат, Али Ага Бабаи, Сайед Али Салехи Розбахани и Хосейн Аманоллахи, которые являлись военными советниками КСИР в Сирии.Именно после этого Ирана нанес удар по Израилю и всем продемонстрировал, что легко и непринужденно может выполнить свою заветную мечту – "сбросить евреев в Средиземное и море". Не спросясь у США, естественно. Вот Запад и мог "укорачивать" Иран убийством президента.Во-вторых, смерть Раиси очень страшно и органично ложится в общую канву покушений, случившихся буквально за последние дни против тех, кем Запад недоволен. Вот он, скорбный список тех, кому следует быть острожным из-за их несогласия с Западом: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого пытались сковырнуть новым госпереворотом, как в 2016 году. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого пять раз стрелял местный фанатичный сторонник украинских неонацистов. Теперь вот президент Ирана, который не выжил.И недавно в телеграм-каналах пошло гулять такое мнение: "Пошла жара! Глобалисты пошли по беспределу. Звени тройка бубенцами, гуляй братва! Все ограничения сняты, началось мочилово в банде. А ведь Турция и Словакия члены одной и той же группировки отморозков, только со своим мнением. Но даже этого нельзя иметь. Орбану надо бы приготовиться на выход".То есть прямо предупреждают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который тоже упрямо не хочет идти в общей западной упряжке на заклание своей страны в угоду США.В-третьих, убийства политических лидеров в результате террора или госпереворота – это давно испытанный и во многих случаях беспроигрышный способ действительно добиться переориентации курса страны или даже целого континента.Госпереворот в Чили с убийством в 1973 году президента Сальвадора Альенде свернул социализм в этой стране. Убийство в 1986 году премьер-министра Швеции Улофа Пальме положило начало превращения этого "нордического островка социализма" в антисоветский, а сейчас крайне агрессивный русофобский отстойник на севере Европы. В 2003 году убийством премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, супер-западника и демократа, тамошние эрзац-патриоты хотели предотвратить выдачу в Гаагу на суд Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) других сербских деятелей.О последствиях госпереворотов с резней бывших главарей режимов и диктатур в Африке, Латинской Америке и Азии и говорить не приходится. Там все так часто и с такой калейдоскопической быстротой и разнообразием менялось, что голова кругом может пойти.Но именно в Южной (Латинской) Америке лет 10-15 назад можно было наблюдать, как "золотой миллиард" и конкретно США, чьими задворками там этот континент и до сих пор считается, пытаются предотвратить уход ряда стран из-под западной опеки и удушающего контроля. И вообще остановить наступление тотального антиамериканизма и общего политического полевения политических элит стран Южной Америки.Специалисты даже назвали этот главный способ – "онкозаговор". Или "эпидемия рака", которая поразила президентов многих стран, которые возвысили голос против США и их господства. Впервые во весь голос в 2011 году об этом сказал тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес. Он тогда уже умирал от пустившего метастазы рака прямой кишки, вызванного, по его словам, облучением в отеле в Нью-Йорке, где он проживал во время сессии Генассамблеи ООН.Президент Венесуэлы же рассказал, что его об этом предупредил лидер Кубы Фидель Кастро, много лет боровшийся с раком кишечника. "Чавес, будь осторожен. Эти люди уже изобрели технологию. Следи за тем, что ты ешь. Они могут подложить маленькую иглу и введут в тебя, что угодно", -- вспоминал он. Через два года Чавеса не стало, и он сам еще в 1996 году озвучил то, за что его убивали: "Я не марксист, но я не против марксистов. Я не коммунист, но я не против коммунистов". И он повел свою страну по пути социальных преобразований, скажем мягко, некапиталистического характера.Тогда же, в 2011-м, стало известно, что у президента Аргентины Кристины Кушнер нашли рак щитовидки. И сразу вспомнили, что ее предшественник и муж Нестор Киршнер за год до этого умер от рака кишечника.У президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Сильвы, друга и идеологического единомышленника Чавеса, диагностировали рак горла. А в том же году у его сменившей у руля Бразилии тоже левой по взглядам Дилмы Руссефф диагностировали рак груди.Параллельно президент Парагвая Фернандо Луго начал лечиться от лимфомы, лидер Боливии Эво Моралес -- от рака полости носа, а Колумбии – Хуан Мануэль Сантос Кальдерон -- от рака простаты.И все, повторяю, все эти лидеры, даже необязательно левые, возглавив свои страны, заявили об уходе из-под американского влияния.В США эту теорию онкозаговора сразу подняли на смех. Дескать, общеизвестно же, что рак – болезнь не заразная и, как подтверждают наука и медицина, никаким вирусами или бактериями не передается.Но вот уже в 2021 году доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина Владимир Гурцевич в интервью СМИ назвал сразу шесть-семь вирусов, которые при определенных обстоятельствах вызывают онкозаболевания. Это 1) вирус гепатита B и С – провоцирует рак печени, 2) вирус Эпштейна-Барр – лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы и рак носоглотки, 3) некоторые типы вирусов папилломы человека -- рак шейки матки, рта и глотки, 4) вирус герпеса человека 8-го типа -- саркому Капоши и некоторые лимфомы, 5) Т-лимфотропный вирус человека -- Т-клеточную лимфому и Т-клеточный лейкоз, 6) полиомавирус клеток Меркеля -- саркому Меркеля.И это притом, что никто до конца не знает, чем занимаются американские ученые в секретных лабораториях, раскиданных по всему миру, и в Украине тоже. Следовательно, и предположения об искусственно вызванной эпидемии рака и возможностях заражения им не так уж и фантастичный или надуманы.Но главное-то -- в другом: смерти неугодных политиков и их болезни все же затормозили, а в некоторых странах Латинской Америки и вернули вспять, на прежний курс их развитие. Это и был искомый результат "золотого миллиарда", когда цель оправдала средства. Но, как оказалось, ненадолго.Многие левые президенты действительно ушли в никуда, а в Аргентине к власти пришел вообще политический клоун проамериканского фашистского толка. Но вот в Бразилии вернулся Лула да Сильва, и крупнейшая страна Латинской Америки не поддерживает США и ее неоколониализм. От неоколониализма же освобождается сегодня и Африка, во всяком случае – от французского и американского ига практически освободились страны Сахеля (Северная Африка).Набирают политический вес и финансово-экономические обороты новые, не ориентированные на бывшего гегемона, но включающие в свою орбиту Глобальный Юг межгосударственные объединения – ЕАЭС, БРИКС, ШОС.И если коллективный Запад, ведомый США, не изменит свои подходы, то, как ни банально это прозвучит, в мире неоколонизаторам есть где разгуляться со своими изуверскими методами. И многих лидерам действительно стоит опасаться не только привычной бомбовой демократии, но и иезуитской медицины.…А дальнейшие события в Иране после убийства его президента покажут, насколько устойчива политическая система страны и сплочен ее правящий класс. И конечно же, насколько оправдан кровавый террористический подход в международных отношениях. Большинство обозревателей уверено: ничего неординарного в Иране не случится -- государство с тысячелетней историей переживало и не такие удары.Но начеку нужно быть всем. Запад максимально задирает ставки – речь идет уже не о его господстве, а вообще о выживании…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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мнения, иран, эбрахим (ибрахим) раиси, сша, онкология, заговор, убийство, латинская америка, уго рафаэль чавес
Мнения, Иран, Эбрахим (Ибрахим) Раиси, США, онкология, заговор, убийство, Латинская Америка, Уго Рафаэль Чавес

Смерть под геополитический заказ. Эпидемию рака сменила череда покушений

13:32 20.05.2024
 
Катастрофа иранского вертолета с президентом Ирана на борту
Катастрофа иранского вертолета с президентом Ирана на борту
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Вот и все, 63-летний президент Ирана Эбрахим Раиси,возвращавшийся после визита в Азербайджан, погиб во время крушения вертолета в горах. Полностью сгоревшую воздушную машину обнаружили в 30 километрах от поселка Тавал на северо-западе Ирана, она упала на скальный лес и полностью сгорела.
Агентство Mehr уже сообщило: "Президент Ирана и его сопровождение погибли при происшествии, которое случилось с вертолетом... Эбрахим Раиси, президент нашей страны, погиб при крушении вертолета в горном районе на северо-западе Ирана, министр иностранных дел Хоссейн Амир Абдоллахиан тоже среди погибших".
Иранское агентство осторожно назвало обстоятельства смерти президента "происшествием". Чтобы, наверное, не произносить то, что больше всего не хочется делать, – говорить, что это был теракт со смертельным исходом.
Даже если самая беспристрастная экспертиза подтвердит, что это было страшное стечение неблагоприятных обстоятельств, приведших к крушению вертолета, мало кто в это поверит. И не увидит в этом зловещую руку убийц, делающих последнее – смертельное – предупреждение всем, кто еще остается в живых, но не выполняет те или иные требования.
Погибший Раиси был из таких – консерватор-антизападник, он служил своей стране, а "золотой миллиард", если хотите, коллективный Запад, считающий себя градом на холме, призванным поучать как жить всех остальных, объявил Иран частью "оси зла", обложил со всех сторон санкциями и страшным давлением на власти хотел ее переориентации. Геополитически "правильной". То есть согласной на монополярный мир под эгидой США, что и является сегодня изощренной формой неоколонизации. Запад за фанатичную нелюбовь к себе называл погибшего Раиси "тегеранским" или "иранским мясником".
Все будут подозревать, что это был теракт, и искать этому подтверждения. Во-первых, потому, что очень уж странны обстоятельства гибели президента Ирана. Делегация во главе с ним возвращалась на трех вертолетах, два из которых спокойно долетели до цели, несмотря на действительно ужасные погодные условия -- снег с дождем, ветер, темное время суток, то да се.
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Сейчас уже ищут какого-то непонятного индуса, который вертелся возле президентского вертолета и куда-то исчез, что оставляет вопросы к службе безопасности и охраны главы Ирана и заставляет думать о возможных внутрииранских политических терках и разборках, которые, возможно, и привели к смерти неугодного кому-то политика.
Президент Раиси пугал не только Запад, но и мог не устраивать многих в самом Иране. Он был близок, например, к верховному лидеру (Высшему руководителю) этой страны 85-летнему аятолле Али Хаманеи. И многие считали, что Раиси, имеющий и исламское духовное образование, может стать новым духовным главой страны, что покруче президента и по полномочиям, и по объему власти.
Кроме того, Иран – это давно страна, в борьбе с которой Запада и его форпост в регионе -- Израиль – не выбирают средств и используют коллективный и индивидуальный террор. Только за последние годы практически не счесть покушений, в том числе, успешных для их организаторов, против иранских ученых-ядерщиков, разрабатывающих ядерный и ракетный щит этой страны. Убитые ученые исчисляются десятками, и разнообразию способов устранения могли бы позавидовать тамошние же средневековые ассасины.
Кроме того, по прямому приказу президента США Дональда Трампа 3 января 2020 года был убит Касем Сулеймани, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением "Аль Кудс" в составе Корпуса стражей исламской революции (КСИР), который предназначен для проведения спецопераций за пределами Ирана. Именно Сулеймани курировал работу группировок ХАМАС в секторе Газа, "Хезболла" в Палестине и Ливане и, не исключено, хуситов "Ансаруллы" в Йемене.
А 1 апреля сего года во время удара по иранскому консульству в Дамаске были убиты два иранских генерала — Мохаммад Реза Захеди и Мохаммад Хади Хаджа Рахими, а также пять офицеров КСИР: Сейед Махди Джалалати, Мохсен Садакат, Али Ага Бабаи, Сайед Али Салехи Розбахани и Хосейн Аманоллахи, которые являлись военными советниками КСИР в Сирии.
Именно после этого Ирана нанес удар по Израилю и всем продемонстрировал, что легко и непринужденно может выполнить свою заветную мечту – "сбросить евреев в Средиземное и море". Не спросясь у США, естественно. Вот Запад и мог "укорачивать" Иран убийством президента.
Во-вторых, смерть Раиси очень страшно и органично ложится в общую канву покушений, случившихся буквально за последние дни против тех, кем Запад недоволен. Вот он, скорбный список тех, кому следует быть острожным из-за их несогласия с Западом: президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, которого пытались сковырнуть новым госпереворотом, как в 2016 году. Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, в которого пять раз стрелял местный фанатичный сторонник украинских неонацистов. Теперь вот президент Ирана, который не выжил.
И недавно в телеграм-каналах пошло гулять такое мнение: "Пошла жара! Глобалисты пошли по беспределу. Звени тройка бубенцами, гуляй братва! Все ограничения сняты, началось мочилово в банде. А ведь Турция и Словакия члены одной и той же группировки отморозков, только со своим мнением. Но даже этого нельзя иметь. Орбану надо бы приготовиться на выход".
иран - РИА Новости, 1920, 20.05.2024
07:31
Президент Ирана и глава МИД погибли при крушении вертолетаПрезидент Ирана Эбрахим Раиси, глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан и все остальные члены делегации, возвращавшиеся после визита в Азербайджан, погибли в результате крушения вертолета, передает агентство Mehr
То есть прямо предупреждают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который тоже упрямо не хочет идти в общей западной упряжке на заклание своей страны в угоду США.
В-третьих, убийства политических лидеров в результате террора или госпереворота – это давно испытанный и во многих случаях беспроигрышный способ действительно добиться переориентации курса страны или даже целого континента.
Госпереворот в Чили с убийством в 1973 году президента Сальвадора Альенде свернул социализм в этой стране. Убийство в 1986 году премьер-министра Швеции Улофа Пальме положило начало превращения этого "нордического островка социализма" в антисоветский, а сейчас крайне агрессивный русофобский отстойник на севере Европы. В 2003 году убийством премьер-министра Сербии Зорана Джинджича, супер-западника и демократа, тамошние эрзац-патриоты хотели предотвратить выдачу в Гаагу на суд Международного трибунала по бывшей Югославии (МТБЮ) других сербских деятелей.
О последствиях госпереворотов с резней бывших главарей режимов и диктатур в Африке, Латинской Америке и Азии и говорить не приходится. Там все так часто и с такой калейдоскопической быстротой и разнообразием менялось, что голова кругом может пойти.
Но именно в Южной (Латинской) Америке лет 10-15 назад можно было наблюдать, как "золотой миллиард" и конкретно США, чьими задворками там этот континент и до сих пор считается, пытаются предотвратить уход ряда стран из-под западной опеки и удушающего контроля. И вообще остановить наступление тотального антиамериканизма и общего политического полевения политических элит стран Южной Америки.
Специалисты даже назвали этот главный способ – "онкозаговор". Или "эпидемия рака", которая поразила президентов многих стран, которые возвысили голос против США и их господства. Впервые во весь голос в 2011 году об этом сказал тогдашний президент Венесуэлы Уго Чавес. Он тогда уже умирал от пустившего метастазы рака прямой кишки, вызванного, по его словам, облучением в отеле в Нью-Йорке, где он проживал во время сессии Генассамблеи ООН.
Президент Венесуэлы же рассказал, что его об этом предупредил лидер Кубы Фидель Кастро, много лет боровшийся с раком кишечника. "Чавес, будь осторожен. Эти люди уже изобрели технологию. Следи за тем, что ты ешь. Они могут подложить маленькую иглу и введут в тебя, что угодно", -- вспоминал он. Через два года Чавеса не стало, и он сам еще в 1996 году озвучил то, за что его убивали: "Я не марксист, но я не против марксистов. Я не коммунист, но я не против коммунистов". И он повел свою страну по пути социальных преобразований, скажем мягко, некапиталистического характера.
- РИА Новости, 1920, 19.04.2024
19 апреля, 13:26
Венесуэла и Колумбия идут в БРИКС, а Аргентина ─ в НАТО. Что происходит в Латинской АмерикеСоединенные Штаты Америки США возобновили санкций в отношении нефтегазового сектора Венесуэлы
Тогда же, в 2011-м, стало известно, что у президента Аргентины Кристины Кушнер нашли рак щитовидки. И сразу вспомнили, что ее предшественник и муж Нестор Киршнер за год до этого умер от рака кишечника.
У президента Бразилии Луиса Инасиу Лула да Сильвы, друга и идеологического единомышленника Чавеса, диагностировали рак горла. А в том же году у его сменившей у руля Бразилии тоже левой по взглядам Дилмы Руссефф диагностировали рак груди.
Параллельно президент Парагвая Фернандо Луго начал лечиться от лимфомы, лидер Боливии Эво Моралес -- от рака полости носа, а Колумбии – Хуан Мануэль Сантос Кальдерон -- от рака простаты.
И все, повторяю, все эти лидеры, даже необязательно левые, возглавив свои страны, заявили об уходе из-под американского влияния.
В США эту теорию онкозаговора сразу подняли на смех. Дескать, общеизвестно же, что рак – болезнь не заразная и, как подтверждают наука и медицина, никаким вирусами или бактериями не передается.
Но вот уже в 2021 году доктор медицинских наук, профессор, главный научный консультант лаборатории вирусного канцерогенеза НМИЦ онкологии имени Блохина Владимир Гурцевич в интервью СМИ назвал сразу шесть-семь вирусов, которые при определенных обстоятельствах вызывают онкозаболевания. Это 1) вирус гепатита B и С – провоцирует рак печени, 2) вирус Эпштейна-Барр – лимфому Ходжкина, неходжкинские лимфомы и рак носоглотки, 3) некоторые типы вирусов папилломы человека -- рак шейки матки, рта и глотки, 4) вирус герпеса человека 8-го типа -- саркому Капоши и некоторые лимфомы, 5) Т-лимфотропный вирус человека -- Т-клеточную лимфому и Т-клеточный лейкоз, 6) полиомавирус клеток Меркеля -- саркому Меркеля.
И это притом, что никто до конца не знает, чем занимаются американские ученые в секретных лабораториях, раскиданных по всему миру, и в Украине тоже. Следовательно, и предположения об искусственно вызванной эпидемии рака и возможностях заражения им не так уж и фантастичный или надуманы.
Но главное-то -- в другом: смерти неугодных политиков и их болезни все же затормозили, а в некоторых странах Латинской Америки и вернули вспять, на прежний курс их развитие. Это и был искомый результат "золотого миллиарда", когда цель оправдала средства. Но, как оказалось, ненадолго.
Многие левые президенты действительно ушли в никуда, а в Аргентине к власти пришел вообще политический клоун проамериканского фашистского толка. Но вот в Бразилии вернулся Лула да Сильва, и крупнейшая страна Латинской Америки не поддерживает США и ее неоколониализм. От неоколониализма же освобождается сегодня и Африка, во всяком случае – от французского и американского ига практически освободились страны Сахеля (Северная Африка).
10 октября 2023, 13:31
В поисках новой деколонизации. Что Россия и Африка получат от сотрудничества друг с другомКак требовали новые власти Нигера, 9 октября 2023 года начался вывод французских войск из этой страны. Франция была вынуждена определиться с точной датой начала процесса, она и определилась. Выводить будут во Францию или в Чад
Набирают политический вес и финансово-экономические обороты новые, не ориентированные на бывшего гегемона, но включающие в свою орбиту Глобальный Юг межгосударственные объединения – ЕАЭС, БРИКС, ШОС.
И если коллективный Запад, ведомый США, не изменит свои подходы, то, как ни банально это прозвучит, в мире неоколонизаторам есть где разгуляться со своими изуверскими методами. И многих лидерам действительно стоит опасаться не только привычной бомбовой демократии, но и иезуитской медицины.
…А дальнейшие события в Иране после убийства его президента покажут, насколько устойчива политическая система страны и сплочен ее правящий класс. И конечно же, насколько оправдан кровавый террористический подход в международных отношениях. Большинство обозревателей уверено: ничего неординарного в Иране не случится -- государство с тысячелетней историей переживало и не такие удары.
Но начеку нужно быть всем. Запад максимально задирает ставки – речь идет уже не о его господстве, а вообще о выживании…
 
МненияИранЭбрахим (Ибрахим) РаисиСШАонкологиязаговорубийствоЛатинская АмерикаУго Рафаэль Чавес
 
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