https://ukraina.ru/20240520/1055183118.html

Послесловие к визиту. Почему Путин посетил Харбинский политехнический университет

Послесловие к визиту. Почему Путин посетил Харбинский политехнический университет - 20.05.2024 Украина.ру

Послесловие к визиту. Почему Путин посетил Харбинский политехнический университет

Завершившийся визит в Китай президента России Владимира Путина был продуктивным, важным для обеих сторон и оставил несколько интересных вопросов. Один из них, почему российский лидер посетил именно Харбинский политехнический университет. Ответ на этот вопрос дает известный китайский тележурналист и постоянный автор издания Украина.ру Сыма Нань

2024-05-20T17:59

2024-05-20T17:59

2024-05-20T17:59

эксклюзив

китай

россия

владимир путин

красная армия

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Визит президента Владимира Путина в Китай длился всего два дня и несмотря на плотный график, в программе было уделено время на посещение Харбинского политехнического университета. Почему именно это учебное заведение? Думаю, не раскрою большой тайны сказав, что Харбинский политех - единственное в мире высшее учебное заведение способное нанести ядерный удар.17 мая китайские новостные ленты были заполнены репортажами из Харбина. Произошло небывалое: в административный центр экономически слабо развитой северо-восточной провинции Хэйлунцзян для участия в церемонии открытия Российско-Китайской торговой ярмарки прибыл с визитом Президент РФ Владимир Путин. Кроме ярмарки в программе визита также было участие в форуме, возложение венка к памятнику воинов Красной Армии, освобождавших северо-восток Китая от японских захватчиков и, как я уже сказал выше, посещение учебного заведения города. Конечно, в посещении вузов президентами и премьер-министрами иностранных государств нет ничего необычного, а не обычно то, какое заведение посетил президент Путин.Я учился в Хэйлунцзянском институте торговли, который находился недалеко от Харбинского политеха в районе Наньган. Не скрою, я поступил в вуз в трудное для нашей страны время. Только что закончилась Культурная революция и институты возобновили набор студентов. Образовательные ресурсы каждого вуза по всей стране были тогда очень ограничены, поэтому некоторые основные лекции нам читали в стенах политеха. Поэтому, так или иначе, я имею представление как там всё начиналось. Видел, тогда ещё не понимая этого, зарождение серьёзной научной школы в нашем городе.Сейчас Харбинский политехнический университет находится на верху списка лучших китайских вузов благодаря своим достижениям в аэрокосмической области. ХПУ внес значительный вклад в изучение космоса. Специалисты из ХПУ отметились в разработках спутников и в области коммуникационных технологий. Ядерные технологии, как я уже сказал, тоже одна из основных сфер научных интересов специалистов.ХПУ, скажу образно, чтобы было более понятно российскому читателю, это китайский "Массачусетский технологический институт", имеет 100-летнюю историю. В состав ХПУ входит 985 инженерных кафедр, два первоклассных института. В различных национальных рейтингах университетов Харбинский технологический институт занимает одно из первых мест.По китайским национальным образовательным стандартам, в ХПУ преподаются девять так называемых "национальных ключевых дисциплин первого уровня", включая компьютерные науки и технологии; также студентам ХПУ доступны шесть "национальных ключевых дисциплин второго уровня", это уже из области проектирования самолетов, физика, электроника, оптика и т.д.Вы, наверное, слышали, что самыми знаменитыми китайскими университетами считаются Пекинский университет и университет Цинхуа. Но в реальности ХПУ по уровню подготовки своих студентов, вкладе в науку и промышленность страны ничуть не уступает вышеуказанным пекинским университетам. Но зато оба пекинских университета не обладают потенциалом ядерного удара, и никогда не запускали со своей территории спутников, как это смогли осуществить харбинцы. Вы спросите, что случилось со спутником, запущенным на территории университета? Он был успешно отправлен на лунную орбиту. И это не только подняло престиж заведения, это и весомый вклад в создание национального космического "глаза".На фоне стольких выдающихся достижений у нас есть все основания полагать, что президент Путин был доволен посещением ХПУ. Нет сомнений, что посещение ХПУ позитивно скажется на сотрудничестве ученых наших стран. А сотрудничество ученых, принесет вклад в наши общие усилия по сохранению мира во всем мире. Важность ядерных потенциалов пока ещё никто не отменял. Сегодня это как никогда важно.

https://ukraina.ru/20220615/1034160383.html

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эксклюзив, китай, россия, владимир путин, красная армия