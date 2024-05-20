https://ukraina.ru/20240520/1055168014.html

Путь лицемерия боксера Усика - "помощь Запада" в виде победы Украины. Почем ты родину продал, сынок?

Путь лицемерия боксера Усика - "помощь Запада" в виде победы Украины. Почем ты родину продал, сынок? - 20.05.2024 Украина.ру

Путь лицемерия боксера Усика - "помощь Запада" в виде победы Украины. Почем ты родину продал, сынок?

Боксёр Усик стал чемпионом мира в сверхтяжёлом весе. Его моментально поздравил президент Украины со словами хвалебными и политически грамотными: "Украина пэрэмагае!"

2024-05-20T13:24

2024-05-20T13:24

2024-05-20T14:22

эксклюзив

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украина

боксеры

александр усик

владимир зеленский

украинский язык

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Это единственное место, где "Украина победила" в последнее время, так что поспешность Зеленского вполне объяснима.Странно, конечно, и удивительно смотреть на то, как два русскоязычных человека - Зеленский и Усик - уже во вполне взрослом возрасте в политических целях стали в соцсетях и на публике говорить на украинском.Но только на публике.Кстати, команда Усика на ринге, как хорошо было слышно, говорила с ним на чистом русском языке. Да и в Офисе Президента между собой говорят исключительно на русском.Потом оба, президент и боксёр, надевают вышиванки, становятся в позу и начинается сеанс лицемерия.На людях они старательно делают вид, что они оба "украинцы".Зеленский из Кривого Рога. И Усик из Симферополя.Можно сказать, что это мелочь. Но это же общий лицемерный стиль их жизни.Лицемерный УсикУсик оказался таким же продажным человеком, как и Зеленский. В основе внезапной любви Усика к Украине - расчёт и деньги.Как "украинский спортсмен", он получает возможность свободно выступать на любых западных площадках.До миллиардов президента Украины ему, конечно, далеко. Но десятки миллионов он получает.За этот бой он должен получить 35 миллионов долларов.Но этих миллионов ему было бы не видать, если бы Усик не значился "украинским боксёром".Да и победу ему присудили как "боксёру из страны, которая воюет".Об этом откровенно сказал после матча его соперник, "Цыганский король" Тайсон Фьюри.Победа на ринге выглядит немного политической и немного лицемерной, как и сам Александр Усик.Церковь и оселедецДля того, чтобы продолжать получать свои миллионы, Усик вынужден был отказаться от своей Церкви.Многие помнят, как он позировал на Пасху с куличами, показательно посещал родную церковь в Крыму. Жена в платочке. Усик ещё без вышиванки.А как Усик собирался защищать Киевскую Лавру? Какие слова говорил в защиту святыни православия?Но в момент опасности, в дни изгнания монахов из Лавры Усик просто исчез, никого не защитил и говорить что-либо о гонениях на церковь на Украине перестал.Поэтому сегодня его показное православие выглядит как лицемерная демонстрация, "показуха". Элемент шоу, не более того.Не говоря уже о том, что настоящий верующий человек не будет везде демонстрировать огромных размеров нательный крест. Да и крест у православного должен быть небольшой и лучше деревянный. Специальные большие кресты есть только у священников.Крест Усика выглядит как театральный, бутафорский и конечно, не является символом христианского смирения.С этим огромным крестом Усик появился и на взвешивании, и на всех мероприятиях.Далее он крест на ринге показательно целовал.Также он надел перчатки с хризмой Христа.Он поместил крест на теле и одежде где только мог, громогласно призывал Иисуса, показывал пальцем в небо. Разговаривал с Богом.В общем, устроил, как обычно, дешёвый балаган.Но если раньше он устраивал его в одеяниях козака и пел "Червону калину", то теперь решил устроить шоу с христианской символикой.Довольно грустно смотреть на эти кривляния человека, который производил раньше вполне достойное впечатление.Время от времени Усик разговаривал также со своим ушедшим из жизни отцом. Говорил со слезами: "чувствую, он здесь", плакал. Принес с собой игрушку дочки - ослика Иа, показательно положил на стол перед собой на конференции.В общем, всё сделал, как менеджеры велели, чтобы раскрыть свой внутренний богатый мир.Журналисты довольны. Пишут про папу, про ослика, про крест, который помог Усику победить.Только не про то, что это была немного коммерческая и немного "политическая победа", как о том и сообщил прямодушный Фьюри.Сарматские одеждыИнтересно также и вырядился Усик в этот раз. Если на предыдущий бой он приходил в костюме псевдо казака, то в этот раз он решил появиться в костюме польского шляхтича.А ведь это естественная эволюция любого предателя.Прекрасно описана она великим Гоголем в "Тарасе Бульбе". Сын Тараса Андрий был прекрасный казак. До тех пор пока не связался с поляками, не записался в польскую шляхту.Вот и Усик. Естественным образом он облачился в новые, польские одежды.Шляхтич! Понимать надо.На Усике - взятый напрокат в каких-то костюмерных "сарматский наряд".Дело в том, что в Польше, начиная с 15 века стала крайне популярной теория о том, что шляхта происходит от племени сарматов - великих и непобедимых воинов.А простой народ - это скифы, ленивые, склонные к пьянству, недостойные людишки.Был создан так называемый "сарматский наряд", в нем щеголяли все шляхтичи. Это были фантазийные одежды, "с миру по нитке". Много деталей было из восточных костюмов.Обязательными элементами были жупан - длинный кафтан и контуш - верхняя одежда с характерными разрезами на рукавах. Обычно с мехом и золотой отделкой.Вот в таком контуше и щеголяет Усик.На голове у него - ещё одна деталь, обязательная для сарматских нарядов. Богатая меховая шапка с украшением: пером цапли или пером, сделанным из золота с драгоценными камнями. Это украшение позаимствовано в Турции и называется "челенг".Вот так, в контуше и в сарматской шапке с пером, явился миру Усик.Он теперь не просто украинец в шароварах. Шляхтич! Сармат.Но, кстати, ведь и часть казацкой "старшины" мечтала в своё время записаться в польские шляхтичи. Их туда, правда, не взяли. И Усика не возьмут.Его и в "политических украинцах" терпят из-за его побед в спорте и его показательного лизоблюдства.Свободные соколы мобилизпцииПесня тоже была. Мы свободные, как соколы. Свободный народ. Так поется в этом произведении.Только весь "свободный" народ на Украине как раз попрятался по домам от мобилизации. А боксёр Усик отлично чувствует себя в Эр-Рияде. Песни поёт про свободу и волю."Краще згынэмо в бою!" - подпевает Усик. Ему, правда, гибель не грозит, в бою он ни в коем случае не "загынет", а наоборот, получит огромную сумму денег.Месяц побыл Усик членом теробороны в Киеве, и очень быстро после этого оказался в Лондоне.На Украину больше не возвращался. Слушал бандуриста в своём лондонском жилище."Журывся", то есть клал голову на руку под песни бандуриста и делал вид, что очень переживает.Поскольку Усик во время прослушивания баллад бандуриста был одет в шаровары и вышиванку, а на голове его красовался приклеенный чуб, надо подозревать театральную постановку. Конечно, это она и была.Это не только профессиональный боксёр, но и профессиональный лицемер.Какой-то возникает поразительный, ненужный, избыточный пафос у любого бывшего русского, который пытается стать для националистов своим.Шаровары надо надеть побольше и пошире, чуб приклеить заметнее, крест огромнее.Может, признают своим.Возьмёте меня в украинцы? Как бы спрашивает Усик.Смотрите, я чуб приклеил, в тероборону записался и на людях стараюсь говорить на вашей мове. Возьмёте?А что король?Цыганский король, как называет себя сам Фьюри, получил за этот бой 105 миллионов долларов, в три раза больше, чем Усик.Фьюри отличается крайней откровенностью и простотой. Например, лет пять назад он сообщил всему миру, что у него на счету - 150 миллионов и он собирается покупать яхту для своего немаленького семейства.Так что этот бой, видимо, практически удвоил его капиталы. Неплохо!Довольно выгодно Фьюри дал Усику отправить себя в нокдаун.Ни на что не намекаем, но болельщики обсуждают этот вопрос: в полную ли силу бился Фьюри? И насколько были справедливы судьи?Издание "Спорт - экспресс" пишет так: рефери немного помог Усику, но и Фьюри реально оказался в нокдауне.Однако есть большой вопрос: не о банальной сделке между боксерами, а о том, в полную ли силу выкладывался Фьюри.Ещё до матча боксёры подписали контракт, по которому предполагается матч реванш через полгода. И Фьюри, кажется, "выложился не на 125 процентов". Решил поберечь силы.Вот в этом согласны большинство обозревателей."Цыган опять впарил нам подделку?" - спрашивает "Спорт-Экспресс".Цыган Фьюри и его диетаТайсон Фьюри - ирландский цыган. К этническим цыганам ирландские не имеют никакого отношения. Это бродячие ирландцы, которые существуют уже около 5 веков. Их называют "путешественники", они кочуют по Ирландии. В составе населения их немного - 0,7 процента. Но группа очень колоритная.Отец Тайсона, Джон Фьюри, в прошлом кулачный боец, живет в трейлере и по сей день, как и положено современному ирландскому цыгану.Тайсон же предпочитает шикарные отели и виллы. Но остаётся в душе тем же цыганом. На бой, на взвешивание приходит вся его многочисленная родня (ирландский табор?)Сам Фьюри пил, курил, употреблял наркотики, завершал карьеру, начинал карьеру. Говорил, что его ежедневный рацион - "пиво, водка, пицца, кебаб". Весил 180 кг. Дружил с членами ирландской мафии, что неудивительно для родившегося в сообществе "путешественников".Потом взял себя в руки, сбросил 60 кг, начал опять тренироваться, опять всех соперников победил. Но последний бой непобедимый Тайсон Фьюри проиграл.Сам он так не считает. Говорит, что выиграл. А победа Усика - это "помощь Запада" его стране, Украине. Усику "помогли победить".Что будет дальше - увидим через полгода.Многие эксперты считают: вот там Фьюри уже выложится по полной. Зря Усик согласился на реванш.Но большой спорт - это большие деньги. Поэтому драма развивается по законам театрального жанра, а не по законам спорта. Поддерживают интерес зрителей.Любопытно, в кого вырядится Усик в следующий раз?И будет ли существовать к тому моменту Украина?В Цыганском короле, несмотря на все его пороки, как-то больше уверенности. Он всю свою боксёрскую карьеру был честный ирландский цыган.А в кого опять мимикрирует Усик?И под конец. Многие скажут, подумаешь, не важно за кого и что он выступает. Он же спортсмен и это (выступая от Украины) позволяет ему самореализоваться. И, правда, доля истины в этом есть. Будь он русским, вряд ли ему не то, что дали бы победить в этом бою с цыганом, но даже могли и не выпустить на ринг.Так-то оно так. Но мы же помним и другого Усика, которые принципиально говорил только на русском, который принципиально не высказывался против воссоединения России и Украины и принципиально не говорил ничего плохого про РФ. И вдруг такие перемены. Выходит, продался, легко сменил не только убеждения, но и веру.Ну, что ж, Россия без Усика проживет. Вот сможет ли оказаться своим в новом, нарождающемся сейчас мире сам Усик? Большой вопрос.

https://ukraina.ru/20240519/1055151842.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, запад, украина, боксеры, александр усик, владимир зеленский, украинский язык